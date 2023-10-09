Олег Матыцин: «Благодаря системной работе ПКР принято единственное верное решение о допуске россиян на Паралимпийские игры»

Теги Паралимпийские игры Олег Матыцин Париж-2024 ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ высказался о допуске россиян к Паралимпийским играм в Париже.

В понедельник в Москве открыли образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта.

«Благодаря такой системной работе принято единственное верное решение на ассамблее о допуске на Игры.

Создание таких центров, доступной среды для всех категорий – Паралимпийский комитет России (ПКР) ведет хорошую, нужную системную работу совместно с фондом «Защитники Отечества».

Чем больше будет таких центров, чем больше их оснащение, тем больше возможностей в том числе стремиться к медалям», – сказал Олег Матыцин.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о подготовке спортсменов к Парижу-2024. 

«Наши спортсмены будут готовиться к Играм на наших федеральных базах. Мы благодарны Олегу Васильевичу [Матыцину], он лично патронирует подготовку нашей команды к Играм», – отметил Рожков.

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