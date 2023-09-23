Илья Авербух: Думаю, Кагановская точно найдет себе партнера, за нее еще будут биться. За нее я больше уверен, чем за Ангелопола»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух уверен, что фигуристка Василиса Кагановская найдет себе партнера.

Перед началом сезона распались танцевальные дуэты Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.

«Безусловно, жаль, что вот так две очень сильные танцевальные пары распались. Думаю, что Василиса точно найдет себе партнера, она одна из ярких партнерш, и за нее еще будут биться.

Валера, безусловно, тоже очень сильный партнер. За Василису я больше уверен, чем за Валеру», – сказал хореограф и продюсер Авербух.

Ранее появилась информация о том, что Кагановская может продолжить выступления с Некрасовым.

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11 комментариев

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Defender64
Ангелопол показал своими действиями, что ему успех в ФК не нужен. И что ни одну перспективную партнёршу ему доверять нельзя. Так что и последствия должны быть соответствующие.
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Лиана
Из-за Василисы разбили пару, думаю не с этого надо начинать новую страницу, очень жаль Пасечник
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oldparakhod
Их бы розгами, да в угол поставить. А потом снова в пару..)))
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Mari Gams
Все смешалось в наших танцах … хотелось бы , чтобы все уже встали в пары и начали тренироваться и возрождать высокий уровень российских танцев на льду , а не шнурки покупать и сходиться - расходиться .
Василиса , конечно найдёт партнёра , удачи ей !
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Док Аксель
Да все себе найдут партнёров. Вопрос какого уровня и мастерства.
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ДИОНИС
Думаю, никто больше не захочет вставать в пару к Ангелополу после его последних заявлений!
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Софья Красотулька
Василису с Некрасовым, Пасечник с Чиризано и всё будет чики-поки. А Валера пусть размышляет о смысле жизни.
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tanya_1111
Ответ Defender64
Ангелопол показал своими действиями, что ему успех в ФК не нужен. И что ни одну перспективную партнёршу ему доверять нельзя. Так что и последствия должны быть соответствующие.
Ангелопол если захочет катать, будет кататься, с мальчиками дефицит, а он хороший катальщик, так что не думаю что у него возникнут проблемы, вопрос только в том захочет ли он. Лично я буду болеть за новые пары и за Васю и за Валеру, но все же очень жаль из-за их распада у них были заоблачные перспективы.
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KMR
Партнера-то найдет,но не факт,что спортивного
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Maturmalai
Ага, уже месяц как бьются. Целый рыцарский турнир, небось, решили провести за эту даму сердца. Вот почему так долго не определяется новый счастливый избранник.
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4x Qqqq
Ответ Лиана
Из-за Василисы разбили пару, думаю не с этого надо начинать новую страницу, очень жаль Пасечник
А из-за любови Пасечник и Некрасова разбилась классная пара Некрасов/Ушакова. Так что Пасечник, конечно, жаль, но не очень
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