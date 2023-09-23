Илья Авербух: Думаю, Кагановская точно найдет себе партнера, за нее еще будут биться. За нее я больше уверен, чем за Ангелопола»

Илья Авербух уверен, что фигуристка Василиса Кагановская найдет себе партнера.

Перед началом сезона распались танцевальные дуэты Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.

«Безусловно, жаль, что вот так две очень сильные танцевальные пары распались. Думаю, что Василиса точно найдет себе партнера, она одна из ярких партнерш, и за нее еще будут биться.

Валера, безусловно, тоже очень сильный партнер. За Василису я больше уверен, чем за Валеру», – сказал хореограф и продюсер Авербух.

Ранее появилась информация о том, что Кагановская может продолжить выступления с Некрасовым.

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