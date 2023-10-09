Матвей Ветлугин: «Программа Петросян запала мне в душу. Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно»
Матвей Ветлугин назвал программу, которая понравилась ему на контрольных прокатах.
«Как зрителю и болельщику, мне понравилась Аделия Петросян и ее «Майкл Джейсон». Супернасыщенная программа. Каждую секунду что-то происходит. Также все очень хорошо построено композиционно.
Фигуристка и ее тренерский штаб сумели уместить сразу три песни в одну короткую программу. И в каждой из частей Аделия разная, отличается от себя предыдущей. К тому же все очень круто по движениям.
Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно». Несколько раз пересмотрел ее прокат. Это программа запала мне в душу», – сказал Ветлугин.
2 года назад она была нестабильной фигуристкой без у/си, сейчас одна из сильнейших фигуристок мира, умеющая ярко презентовать любую программу-от лирики до Майкла, владеющая трикселем и квадами, в том числе старшими.
сравните с той же Муравьевой-2 года назад бровки домиком , печальное личико и триксель, спустя 2 года- те же бровки домиком , печальное личико и триксель.
Конкретному человеку понравилась конкретная программа, зачем сходить с ума и видеть во всём массовый пиар?
никто не пинает Муравьеву, просто пример двух сопоставимых соперниц из разных штабов в свете последних 2 сезонов.
Где написано что Муравьева плохо катается? нечего перевирать.