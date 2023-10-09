Матвей Ветлугин: «Программа Петросян запала мне в душу. Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно»

Матвей Ветлугин назвал программу, которая понравилась ему на контрольных прокатах.

«Как зрителю и болельщику, мне понравилась и ее «Майкл Джейсон». Супернасыщенная программа. Каждую секунду что-то происходит. Также все очень хорошо построено композиционно.

Фигуристка и ее тренерский штаб сумели уместить сразу три песни в одну короткую программу. И в каждой из частей Аделия разная, отличается от себя предыдущей. К тому же все очень круто по движениям.

Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно». Несколько раз пересмотрел ее прокат. Это программа запала мне в душу», – сказал .