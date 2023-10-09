Матвей Ветлугин: «Программа Петросян запала мне в душу. Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно»

Теги сборная России мужское катание женское катание Матч ТВ Матвей Ветлугин Аделия Петросян Фигурное катание

Матвей Ветлугин назвал программу, которая понравилась ему на контрольных прокатах.

«Как зрителю и болельщику, мне понравилась Аделия Петросян и ее «Майкл Джейсон». Супернасыщенная программа. Каждую секунду что-то происходит. Также все очень хорошо построено композиционно.

Фигуристка и ее тренерский штаб сумели уместить сразу три песни в одну короткую программу. И в каждой из частей Аделия разная, отличается от себя предыдущей. К тому же все очень круто по движениям.

Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно». Несколько раз пересмотрел ее прокат. Это программа запала мне в душу», – сказал Ветлугин

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30 комментариев

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olvl
Мне тоже очень понравилась Аделия на КП. Но я уже не удивилась - Аделия, наверно, любую программу оживит. Очень эмоционально и вовлечённо она всегда катает. А по поводу насыщенности, мне кажется, в ТШТ у всех так.
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Как сладко все поют и в унисон оды Петросян.
как стремительно прогрессирует год от года технически и артистически Петросян-так и поют.
2 года назад она была нестабильной фигуристкой без у/си, сейчас одна из сильнейших фигуристок мира, умеющая ярко презентовать любую программу-от лирики до Майкла, владеющая трикселем и квадами, в том числе старшими.
сравните с той же Муравьевой-2 года назад бровки домиком , печальное личико и триксель, спустя 2 года- те же бровки домиком , печальное личико и триксель.
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Ягун Ягунини
Ответ Бильм@н
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И что, Ветлугину теперь надо извиниться за то, что программа Петросян понравилась ему больше других?) Или он вообще не имеет права об этом говорить?
Конкретному человеку понравилась конкретная программа, зачем сходить с ума и видеть во всём массовый пиар?
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olvl
Пойду пересматривать). Аделия прелесть. Как и Соня в своём вальсе. Все наши фигуристы, каждый по-своему, прекрасны и хороши.
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Ягун Ягунини
В плане артистизма Матвей один из лучших в нашем ФК, поэтому то, что он так оценил программу Аделии, дорогого стоит.
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Фадейка
Ответ Дружба11
вкусовщина?нет объективность восприятия безотносительно штаба, подборка музыкальной нарезки у Адели менее удачная-это факт. Зачем Глейх включил такую дорожку -вопрос интересный, у него ведь безупречный музыкальный вкус как я понимаю-так зачем?что удачно-что нет-он блестяще понимает. Думаю услышим исправленную версию.
А мне зашла нарезка Глейха, и программа Адели понравилась больше)) Вам наоборот, поэтому на цвет и вкус, как говорится)
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Алёна Вода
Ответ Тайга86
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Совершенно пустая программа у Жилиной. Кроме лунной дорожки запоминается только айнанэ в кантиллевере. Всё!)))
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Shveddka
Мне тоже) И короткая и произвольная)
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Фадейка
Ответ Дружба11
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Вкусовщина, не более того.
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Фадейка
Ответ Дружба11
вы просто не любите Плющенко,а я позволяю себе объективность в оценке БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО ШТАБА
Мне параллельно на Плющенко. Почему я должна его любить или не любить. Есть нравится или не нравится. Прога Ники понравилась, но у Адели понравилась больше. Еще вопросы?
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Pennywise
Ответ Jessi
Обязательно нужно пнуть Муравьеву в теме другой фигуристки-в этом вся сущность фанатика ТШТ. Или без противопоставления Петросян неинтересна? Цыплят по осени считают. Пусть поют оды Петросян и вешают ей золото ОИ
А фанатику АП нужно обязательно высказать свое фи в теме про фигуристку другого штаба.
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miladoc1
Ответ Дружба11
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А мне сама музыка Джексона не нравится, но при этом программа Адели понравилась)
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Ягун Ягунини
Ответ Дружба11
вы просто не любите Плющенко,а я позволяю себе объективность в оценке БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО ШТАБА
Извините, а как можно проявить объективность там, где вопрос кто лучше, решается исключительно по субъективным факторам? Нравится не нравится. Где тут объективные критерии?
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Адриана
Ответ Jessi
Как сладко все поют и в унисон оды Петросян.
Не все, вы явно фальшивите.
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
С чего Петросян стала сильнейшей фигуристкой мира? Она даже на ЧР не попала на подиум ни разу. Выиграла ФГП и такой фейерверк, как будто ОИ взяла.
читайте внимательней-ОДНОЙ из сильнейших.Все наши девочки в пятерке на ЧР являются сильнейшими в мире, это очевидный факт.Аделия за последние годы всегда в пятерке.
никто не пинает Муравьеву, просто пример двух сопоставимых соперниц из разных штабов в свете последних 2 сезонов.
Где написано что Муравьева плохо катается? нечего перевирать.
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Рябиновые бусы
Ответ Бильм@н
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"бедная родственница" оправляется от травмы и недавно блестяще выступила на открытии Битвы школ) причем вместе с Аделькой))
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