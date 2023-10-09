Антонина Дубинина о чемпионате Сербии: «Последний раз я выступала одна по взрослым, потому что никого уже не осталось»
Фигуристка Антонина Дубинина рассказала о конкуренции на чемпионате Сербии.
Дубинина начала выступать за Сербию в сезоне-2016/17. Она шесть раз становилась чемпионкой страны.
«Каждый год я обязательно участвую в национальном чемпионате. Пропустила разок, когда шла пандемия, так как было очень тяжело добираться.
Последний раз я выступала одна по взрослым, потому что никого уже не осталось. Однако изначально, когда перешла, человек пять набиралось», — сказала Дубинина.
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