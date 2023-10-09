Антонина Дубинина: «Если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, было бы правильно их компенсировать»

Теги сборная России женское катание Антонина Дубинина сборная Сербии Фигурное катание

Сербская фигуристка Дубинина высказалась о компенсации за смену спортивного гражданства.

«Я считаю, что это абсолютно нормально, если спортсмен числится в сборной России. На подготовку спортсмена выделяются средства: лед, экипировка, выезды на какие-то, возможно, внутренние соревнования, зарплата.

Соответственно, если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, то, я считаю, было бы правильно их компенсировать.

Но если переходит спортсмен, не включенный в сборную, например, я в ней никогда не была и свою подготовку оплачивала сама, то о какой компенсации может быть речь? В таком случае, думаю, должны просто давать открепление»‎, — сказала Антонина Дубинина.

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5 комментариев

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Лия Романова
раньше как-то не волновал никого этот вопрос, сколько переходили и никто не обращал внимание. Всем счета выслать! ))))
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avcgloronalduMU
такие спортсмены же выступали за РФ, а могли бы не выступать и не выигрывать?))
это как с Кириленко, который гражданин США, ему тоже надо деньги все вернуть и подать в отставку? да?)
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Соль.
государство вернёт средства, которые тратили родители на ребёнка до сборной?
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Shveddka
Сколько вернули Девис и Смолкин?
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Skyolker
Если спортсмен был в сборной, приносил медали и тратил свое здоровье (а до сборной родители тратили еще и деньги), то спортсмен никому ничего не должен. Не стоит забывать, что отношения между спортсменом и федерацией - двусторонние.
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