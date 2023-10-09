Антонина Дубинина: «Если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, было бы правильно их компенсировать»

Сербская фигуристка Дубинина высказалась о компенсации за смену спортивного гражданства.

«Я считаю, что это абсолютно нормально, если спортсмен числится в сборной России. На подготовку спортсмена выделяются средства: лед, экипировка, выезды на какие-то, возможно, внутренние соревнования, зарплата.

Соответственно, если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, то, я считаю, было бы правильно их компенсировать.

Но если переходит спортсмен, не включенный в сборную, например, я в ней никогда не была и свою подготовку оплачивала сама, то о какой компенсации может быть речь? В таком случае, думаю, должны просто давать открепление»‎, — сказала Антонина Дубинина.