Лакерник о Global Skating Academy: «Мы не пытаемся заменить ISU, это параллельная история – на том уровне, который ISU просто физически не может охватить»

Теги ISU Александр Лакерник Global Skating Academy Фигурное катание

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о проекте Global Skating Academу.

«В силу возраста и международной обстановки я больше не являюсь избранным лицом в ISU. Они могут привлекать меня, но пока загружают не сильно. А я всю жизнь прожил в фигурном катании, хоть это и не моя основная профессия. Я чувствую в себе силы работать – и мой опыт вполне подходит для международной деятельности.

Вот мы и вспомнили об идее, которая давно крутилась в голове. Клубное фигурное катание существовало в каком-то виде и до нас, но мы решили построить именно глобальную межклубную систему. Нам важно привлечь страны, которые не часто попадают на международные соревнования – у них просто нет фигуристов сильного уровня.

Мы не пытаемся заменить ISU, это параллельная история – на том уровне, который ISU просто физически не может охватить. Наша цель – работать на пользу мирового катания. 

Я хочу особенно подчеркнуть, что наши двери открыты для всех – мы создавались не для участия фигуристов из конкретной страны. К нам может заявиться любой клуб из любой точки земного шара», – сказал Лакерник

Первый клубный турнир проекта Global Skating Academy пройдет в Ташкенте с 27 по 29 октября. В нем примут участие юниоры. 

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10 комментариев

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Viks
Один пшик вся эта затея годичной давности.
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Olga.t
Двери можно открывать как угодно широко, но вопрос в том сколько стран захотят принять это приглашение в сложившейся ситуации...
+5
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Viks
Турнир вне юрисдикции ИСУ может организовать любая контора "Рога и копыта", в т.ч. Лакерника - вопрос в привлечении участников и в деньгах.
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Katerina Sunny
Привлечь страны, у которых нет сильных фигуристов, для массовки?
+7
-6
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vanessa2021
Кто финансирует эти соревнования в Ташкенте? Спонсоров там привлечь не получится потому что участвовать будут фигуристы ноунеймы и это мало интересно комуто..
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Olga.t
Ответ Viks
Никакие страны не могут принять участие - речь только о клубах.
Хорошо, согласна с уточнением.
Но клубы существуют в какой-то стране проживания и, вольно или невольно не могут существовать полностью автономно, не могут не ориентироваться на политику своего государства.
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Viks
Ответ Olga.t
Хорошо, согласна с уточнением. Но клубы существуют в какой-то стране проживания и, вольно или невольно не могут существовать полностью автономно, не могут не ориентироваться на политику своего государства.
Поэтому затея Лакерника пустая и уже год.
+3
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Джонни
Думаю что нет таких стран чьи юниоры не могут пробиться на юниорски гран при, где многие прыгают одинарные прыжки
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Viks
Ответ Olga.t
Двери можно открывать как угодно широко, но вопрос в том сколько стран захотят принять это приглашение в сложившейся ситуации...
Никакие страны не могут принять участие - речь только о клубах.
+1
-1
0
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