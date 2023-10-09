Лакерник о Global Skating Academy: «Мы не пытаемся заменить ISU, это параллельная история – на том уровне, который ISU просто физически не может охватить»

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о проекте Global Skating Academу.

«В силу возраста и международной обстановки я больше не являюсь избранным лицом в . Они могут привлекать меня, но пока загружают не сильно. А я всю жизнь прожил в фигурном катании, хоть это и не моя основная профессия. Я чувствую в себе силы работать – и мой опыт вполне подходит для международной деятельности.

Вот мы и вспомнили об идее, которая давно крутилась в голове. Клубное фигурное катание существовало в каком-то виде и до нас, но мы решили построить именно глобальную межклубную систему. Нам важно привлечь страны, которые не часто попадают на международные соревнования – у них просто нет фигуристов сильного уровня.

Мы не пытаемся заменить ISU, это параллельная история – на том уровне, который ISU просто физически не может охватить. Наша цель – работать на пользу мирового катания.

Я хочу особенно подчеркнуть, что наши двери открыты для всех – мы создавались не для участия фигуристов из конкретной страны. К нам может заявиться любой клуб из любой точки земного шара», – сказал .

Первый клубный турнир проекта Global Skating Academy пройдет в Ташкенте с 27 по 29 октября. В нем примут участие юниоры.

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