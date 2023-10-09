Олег Васильев о замене программы Гуменника под Rammstein: «Проще было руководствоваться принципом «собаки лают – караван идет»

Олег Васильев выразил недоумение из-за ситуации с Петром Гуменником и Rammstein.

В сентябре тренеры российского фигуриста Петра Гуменника отказались от короткой программы под песню Sonne, объяснив это рекомендациями. Позже Гуменник согласовал номер под русскоязычный кавер этой композиции.

– Олег Кимович, начало сезона в России резвое, произошло много знаковых событий. Давайте начнем с выбора музыки и запретов на нее. Где граница между искусством и политическим моментом?

– Меня вообще беспокоят любые границы и ограничения, неважно – в спорте, или в жизни, или в политике. Когда вводят ограничение, это признак слабости. Значит, система не может справиться с вопросом нормальными путями и вынуждена ставить заборы. Запрет означает слабость, значит, какой-то момент ты не можешь контролировать.

Фигурное катание – симбиоз спорта и искусства. Где именно эта грань проходит, никто не определит. Но ограничивать нас, фигуристов, в самовыражении не совсем разумно и правильно. Я читал про историю с Гуменником и так и не понял, откуда ветер дует? Какой-то любитель где-то что-то написал или сказал...

Проще было руководствоваться принципом «собаки лают – караван идет». Если ты и твои наставники считают, что тебе эта программа подходит – выражай себя, катайся. Ограничения не дают ничего позитивного ни в жизни, ни в спорте.

– Ощущение, что у нас самоцензура стала сильнее, чем цензура.

– Мы живем в такие странные непростые времена. Что же вы хотите? – сказал тренер сборной Беларуси и олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?