Олег Васильев о замене программы Гуменника под Rammstein: «Проще было руководствоваться принципом «собаки лают – караван идет»

Теги Олег Васильев сборная России мужское катание Политика Петр Гуменник Фигурное катание

Олег Васильев выразил недоумение из-за ситуации с Петром Гуменником и Rammstein.

В сентябре тренеры российского фигуриста Петра Гуменника отказались от короткой программы под песню Sonne, объяснив это рекомендациями. Позже Гуменник согласовал номер под русскоязычный кавер этой композиции.

– Олег Кимович, начало сезона в России резвое, произошло много знаковых событий. Давайте начнем с выбора музыки и запретов на нее. Где граница между искусством и политическим моментом?

– Меня вообще беспокоят любые границы и ограничения, неважно – в спорте, или в жизни, или в политике. Когда вводят ограничение, это признак слабости. Значит, система не может справиться с вопросом нормальными путями и вынуждена ставить заборы. Запрет означает слабость, значит, какой-то момент ты не можешь контролировать.

Фигурное катание – симбиоз спорта и искусства. Где именно эта грань проходит, никто не определит. Но ограничивать нас, фигуристов, в самовыражении не совсем разумно и правильно. Я читал про историю с Гуменником и так и не понял, откуда ветер дует? Какой-то любитель где-то что-то написал или сказал...

Проще было руководствоваться принципом «собаки лают – караван идет». Если ты и твои наставники считают, что тебе эта программа подходит – выражай себя, катайся. Ограничения не дают ничего позитивного ни в жизни, ни в спорте.

– Ощущение, что у нас самоцензура стала сильнее, чем цензура.

– Мы живем в такие странные непростые времена. Что же вы хотите? – сказал тренер сборной Беларуси и олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

5 комментариев

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Док Аксель
Собаки бывают кусачими особенно, если хозяева у них необразованные и злые...
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Anatiana
Ответ Лека-Лека
Хорошо говорить со стороны. А там бог его знает, чего Петя мог огрести в сезоне. Вплоть до снятия с турниров. Спасибо Москвиной, раздувшей бучу из ничего.
Бучу раздула Дайнеко
+3
-2
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Маргарита В Сафронова
Главное, чтобы Петю в этом сезоне запомнили не только из-за этой истории.
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Владислава Крюкова
Ответ Anatiana
Бучу раздула Дайнеко
Буду раздела Москвина, которая запретила Пете музыку использовать. И даже причину какую-то не озвучили. Вот вы поняли почему под Рамштайн катать нельзя, а под кавер РадиоТапока можно?
При этом под другую песню Рамштайна Пете тоже можно катать.
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