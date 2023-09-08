Валиева выступила с номером «Уэнздей» перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» и сделала символическое вбрасывание

Теги сборная России МХЛ видео фото женское катание Камила Валиева Арина Ротенберг СКА-Карелия София Сарновская СКА-ЮНИОР Фигурное катание

Камила Валиева выступила с показательным номером «Уэнздей» перед хоккейным матчем.

Фигуристка представила программу перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» в Красногорске в рамках турнира Olimpbet МХЛ.

Также Валиева сделала символическое вбрасывание шайбы перед игрой вместе с Софией Сарновской и Ариной Ротенберг.

Фото: телеграм-канал «Академия СКА-Юниор»; видео: телеграм-канал МХЛ

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Мой любимый показательный у Камилы!
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Этот номер Камилы очень классный! Самый удачный на эту тему, по моему.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Замечательный номер у Камилы, такой яркий и зажигательный! Камиле очень-очень идёт образ, она такая милая и органичная в нем, просто супер. Думаю, что хоккеистам понравилось😊
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Очень заводной интересный номер. Надеюсь, хоккеистам понравился
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Хорошо Ками откатала😍мой любимый показательный номер у неё.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Показательный у Камиля замечательный , она очень органична в этом номере .
После такой красоты хоккеисты должны были жечь лёд ! )))
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Очень нравится этот номер Камилы
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зиля Бадриева
Так хотела увидеть номер, хорошо, что тимка выложила видео. Соскучилась по Ками, скорее бы прокаты.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina
Красотка! Номер этот ей очень идет!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Классный номер, отлично подходит Камиле
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Камилек) очень жду открытые прокаты. Всем фигуристам желаю начать сезон с позитивным настроением и успешных выступлений!
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Великолепная Камила с замечательной показалкой, которая так ей подходит!
Восхищаюсь артисткой на льду!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
"Уэнсдей" - это всемирно известный показательный номер Камилы! Очень яркий и зажигательный!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
А хей теры неистово минусуют , молча)))))
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fewral
Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и катание Камилы)
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Латифундист
Потрясающий номер в исполнении изумительной фигуристки! Удачи, Камила!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FanofKamilaValieva
Камила Валиева на льду , вот правильный ракурс, с которого она выглядит превосходно !👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Ритт
Почему Сарновская всё время на этих мероприятиях?
Дружит с Ариной Ротенберг и вместе часто выступают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Ритт
Почему Сарновская всё время на этих мероприятиях?
Родители стараются)) Да и потенциал чтобы стать реальным ТОПом, у нее определенно есть - если не будут размениваться по мелочам, шороху наведет. Вот и раскручивают потихоньку
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Почему Сарновская всё время на этих мероприятиях?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ Ритт
Почему Сарновская всё время на этих мероприятиях?
кто такая Сарновская ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Самый яркий показательный , на все случаи жизни, очень кстати перед хоккейным матчем ( там нежность без границ , зреложенское неуместно ) и фото живое , понятно что она нарасхват , но любители ФК ждем ее новые программы через неделю.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий