Валиева выступила с номером «Уэнздей» перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» и сделала символическое вбрасывание

Камила Валиева выступила с показательным номером «Уэнздей» перед хоккейным матчем.

Фигуристка представила программу перед матчем «СКА-Юниор» – « в Красногорске в рамках турнира Olimpbet МХЛ.

Также Валиева сделала символическое вбрасывание шайбы перед игрой вместе с Софией Сарновской и .

Фото: телеграм-канал «Академия СКА-Юниор»; видео: телеграм-канал МХЛ