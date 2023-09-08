Валиева выступила с номером «Уэнздей» перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» и сделала символическое вбрасывание
Камила Валиева выступила с показательным номером «Уэнздей» перед хоккейным матчем.
Фигуристка представила программу перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» в Красногорске в рамках турнира Olimpbet МХЛ.
Также Валиева сделала символическое вбрасывание шайбы перед игрой вместе с Софией Сарновской и Ариной Ротенберг.
Фото: телеграм-канал «Академия СКА-Юниор»; видео: телеграм-канал МХЛ
После такой красоты хоккеисты должны были жечь лёд ! )))
Восхищаюсь артисткой на льду!