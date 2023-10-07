«Хочется пожелать, чтобы все конфликтные ситуации были разрешены и был мир во всем мире. Верим, он сможет». Плющенко поздравил Путина с днем рождения

Теги Евгений Плющенко сборная России Владимир Путин Политика Фигурное катание

Евгений Плющенко поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

«Сегодня отмечает День рождения наш Президент!

Хочется пожелать, чтобы все конфликтные ситуации им были разрешены как можно быстрее и был мир во всем мире! Мы верим, он сможет!

Спасибо нашему Президенту за многолетнюю поддержку Российского спорта. Спасибо за создание Президентского Фонда Культурных Инициатив, благодаря которому сотни тысяч россиян увидели наши ледовые шоу «Русские Сезоны» и «Союз Чемпионов».

Благодаря этим масштабным проектам огромное количество детей начали заниматься фигурным катанием и балетом в нашей стране! И это – предмет нашей общей гордости!

С Днем Рождения, Владимир Владимирович!» – написал двукратный олимпийский чемпион.

ПРИМЕЧАНИЕ: это первый пост в телеграм-канале Евгения Плющенко с апреля 2022 года. 

Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным

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19 комментариев

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Крокодила гены
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Ебздрогыч
Я не знаю, что ##### чемпионы, зато знаю у кого!
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Ебздрогыч
Какая мерзость!
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Oleandra
Плющенко уже себе и балет приписал?
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Красный чай
Ответ Крокодила гены
с проглотом исполнил
Чупа чупс всегда с ним.
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Shveddka
Забыл добавить "Чмоки-чмоки" 😆
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Andreas Shev
Большое спасибо за участие наших спортсменов в Олимпиаде 2024.
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Игорь Луценко
Что сосут чемпионы? По Плющенке ответ очевиден.
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Hardy
🤣
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Девушка Безимени
и прослезился...
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Девушка Безимени
бойкот всем шоу
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MikhaL
От этого персонажа иного и не ожидалось. Странно, что не в 7 утра поздравил
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Гуго Капет
Человек благодарит за обильную грантовую поддержку в эти годы - чего вы удивляетесь?
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Владислав
Всё никак не отойдёт от рекламы Чупа-Чупса?)
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burefan
Ох и зашуршало у кого-то сзади от таких слов.
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Yury Sin
Что-то на уровне МЮ - Бавария 99 )) Только здесь еще больший отскок пожалуй )
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