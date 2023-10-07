«Хочется пожелать, чтобы все конфликтные ситуации были разрешены и был мир во всем мире. Верим, он сможет». Плющенко поздравил Путина с днем рождения

Евгений Плющенко поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

«Сегодня отмечает День рождения наш Президент!

Хочется пожелать, чтобы все конфликтные ситуации им были разрешены как можно быстрее и был мир во всем мире! Мы верим, он сможет!

Спасибо нашему Президенту за многолетнюю поддержку Российского спорта. Спасибо за создание Президентского Фонда Культурных Инициатив, благодаря которому сотни тысяч россиян увидели наши ледовые шоу «Русские Сезоны» и «Союз Чемпионов».

Благодаря этим масштабным проектам огромное количество детей начали заниматься фигурным катанием и балетом в нашей стране! И это – предмет нашей общей гордости!

С Днем Рождения, Владимир Владимирович!» – написал двукратный олимпийский чемпион.

ПРИМЕЧАНИЕ: это первый пост в телеграм-канале с апреля 2022 года.

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