Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным
Евгений Плющенко провел экскурсию по новому катку своей академии в Москве.
«Осталось несколько недель, и открывается наша школа, где будут учиться и фигуристы, и хоккеисты, и разные-разные виды спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Плющенко показал фирменный магазин спортивной одежды, где есть уголок с мерчем Александры Трусовой.
В коридорах нового дворца висят портреты известных фигуристов и тренеров, а также фото президента России Владимира Путина.
Также Плющенко показал гостиничные номера для спортсменов, которые называются «Снежный король», «Снегурочка», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Номера украшены постерами с Плющенко и Трусовой в образах из соответствующих шоу.
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Спасибо всем фигурнокатательным Богам, что ЧОИ стала Анна.