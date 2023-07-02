Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным

Евгений Плющенко провел экскурсию по новому катку своей академии в Москве.

«Осталось несколько недель, и открывается наша школа, где будут учиться и фигуристы, и хоккеисты, и разные-разные виды спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко показал фирменный магазин спортивной одежды, где есть уголок с мерчем .

В коридорах нового дворца висят портреты известных фигуристов и тренеров, а также фото президента России Владимира Путина.

Также Плющенко показал гостиничные номера для спортсменов, которые называются «Снежный король», «Снегурочка», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Номера украшены постерами с Плющенко и Трусовой в образах из соответствующих шоу.