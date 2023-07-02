Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным

Теги Евгений Плющенко сборная России Владимир Путин женское катание Александра Трусова Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко провел экскурсию по новому катку своей академии в Москве.

«Осталось несколько недель, и открывается наша школа, где будут учиться и фигуристы, и хоккеисты, и разные-разные виды спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко показал фирменный магазин спортивной одежды, где есть уголок с мерчем Александры Трусовой.

В коридорах нового дворца висят портреты известных фигуристов и тренеров, а также фото президента России Владимира Путина.

Также Плющенко показал гостиничные номера для спортсменов, которые называются «Снежный король», «Снегурочка», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Номера украшены постерами с Плющенко и Трусовой в образах из соответствующих шоу.

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7 комментариев

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Ёжик_в_тумане
Дорого, богато все как Яна Александровна любит.
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N-fox
Вроде хорошее дело. Но почему то, что делает Плющенко, всегда отдает каким-то дурновкусием.... Вернее, то, что делает Яна. К сожалению, ОЧ стал ее проектом....
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den70
Пытается проникнуть языком в глубины.
+3
0
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Lennuci
"Где будут учиться ... разные-разные виды спорта", – сказал двукратный олимпийский чемпион.
🤦‍♀️
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Savardus
Перечисления в заголовке звучат, как анонс хоррора
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Евгения Гринева
Его академия такая же "частная", как и частные его шоу
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Самая цитируемая и вообще недура
До сих пор продолжаю искренне недоумевать-ЗАЧЕМ ЭТ взяла Трусову перед ОИ?! Ведь ясно было как Божий день, что ее туда рудковские намеренно отправили чужими руками золото ОИ добывать, а потом трясти мерчем от ЧОИ в своих шоу-проектах.
Спасибо всем фигурнокатательным Богам, что ЧОИ стала Анна.
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