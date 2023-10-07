Попова о втором месте Дэвис и Смолкина на мемориале Непелы: «Мы смотрим на красоту или на умение кататься?»

Бетина Попова оценила выступление Дэвис и Смолкина на мемориале Непелы.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, несмотря на падение партнерши, заняли на турнире второе место. Третьими стали представители Чехии Натали Ташлерова и Филип Ташлер.

«Я не сужу в судейской бригаде и не ставлю оценки, но по мне, катание лучше у Ташлеровых. Скорость, накат, мощность, легкость исполнения элементов. Что касается эстетической стороны вопроса – здесь Диана с Глебом выигрывают. А так как фигурное катание очень тонко балансирует на мостике «Что нам важнее?», мне кажется, это дело того, кто сидел в судейской бригаде. Просто вкусовщина конкретного судьи. В следующий раз будет сидеть другая бригада, и будет другая ситуация.

Что касается падения Дианы, это должно было отразиться в компонентах, и оно отразилось. Я не помню, на каком обороте она упала. Третий твизл – это дополнительная черта, не обязательная. Если ты падаешь на первом или втором твизле, у тебя все улетает. Если на третьем, это не так страшно, там, по-моему, может один уровень слететь и (элемент) по минусам пойти.

Конечно, в танцах не падают, но мы видим, что с каждым годом этот стереотип ломается все больше и больше. Нужно смотреть по другим критериям. Те же поддержки у Дианы и Глеба в силу физиологических особенностей выглядят значительно легче, они получают за них выше GOE. У Ташлеровых они выглядят тяжелее.

Нужно говорить честно: вес партнерши. Я знаю, что для многих зарубежных судей это серьезный вопрос относительно Натали. Она классно катается, она харизматичная, яркая, умеет себя преподнести, у них офигенный коннект с партнером, но все признают, что у нее есть лишний вес, и это влияет.

По мне, так не должно быть. Например, занимаются люди бегом. Толстый ты, нетолстый, но если ты прибежал первым, ты первый. А у нас возникают вопросы. По мне, Натали катается лучше – скорость, реберность, раскат, ширина дуг у них выше. У нас конкурс красоты или мы должны мощно кататься?

Я не говорю, что Диана и Глеб катаются плохо, они прибавляются от сезона к сезону, и мне нравится этот дуэт. Но на этом старте прокат с падением не был таким мощным, как мог бы быть. Они могут катать лучше, это был не их максимум. А у Ташлеровых был относительно чистый прокат. Мы смотрим на красоту или на умение кататься?» – сказала Попова.

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов