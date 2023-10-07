Попова о втором месте Дэвис и Смолкина на мемориале Непелы: «Мы смотрим на красоту или на умение кататься?»

Теги танцы на льду сборная Чехии Мемориал Ондрея Непелы Бетина Попова сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Натали Ташлерова Филип Ташлер Фигурное катание

Бетина Попова оценила выступление Дэвис и Смолкина на мемориале Непелы.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, несмотря на падение партнерши, заняли на турнире второе место. Третьими стали представители Чехии Натали Ташлерова и Филип Ташлер.

«Я не сужу в судейской бригаде и не ставлю оценки, но по мне, катание лучше у Ташлеровых. Скорость, накат, мощность, легкость исполнения элементов. Что касается эстетической стороны вопроса – здесь Диана с Глебом выигрывают. А так как фигурное катание очень тонко балансирует на мостике «Что нам важнее?», мне кажется, это дело того, кто сидел в судейской бригаде. Просто вкусовщина конкретного судьи. В следующий раз будет сидеть другая бригада, и будет другая ситуация. 

Что касается падения Дианы, это должно было отразиться в компонентах, и оно отразилось. Я не помню, на каком обороте она упала. Третий твизл – это дополнительная черта, не обязательная. Если ты падаешь на первом или втором твизле, у тебя все улетает. Если на третьем, это не так страшно, там, по-моему, может один уровень слететь и (элемент) по минусам пойти. 

Конечно, в танцах не падают, но мы видим, что с каждым годом этот стереотип ломается все больше и больше. Нужно смотреть по другим критериям. Те же поддержки у Дианы и Глеба в силу физиологических особенностей выглядят значительно легче, они получают за них выше GOE. У Ташлеровых они выглядят тяжелее. 

Нужно говорить честно: вес партнерши. Я знаю, что для многих зарубежных судей это серьезный вопрос относительно Натали. Она классно катается, она харизматичная, яркая, умеет себя преподнести, у них офигенный коннект с партнером, но все признают, что у нее есть лишний вес, и это влияет. 

По мне, так не должно быть. Например, занимаются люди бегом. Толстый ты, нетолстый, но если ты прибежал первым, ты первый. А у нас возникают вопросы. По мне, Натали катается лучше – скорость, реберность, раскат, ширина дуг у них выше. У нас конкурс красоты или мы должны мощно кататься? 

Я не говорю, что Диана и Глеб катаются плохо, они прибавляются от сезона к сезону, и мне нравится этот дуэт. Но на этом старте прокат с падением не был таким мощным, как мог бы быть. Они могут катать лучше, это был не их максимум. А у Ташлеровых был относительно чистый прокат. Мы смотрим на красоту или на умение кататься?» – сказала Попова. 

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18 комментариев

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fewral
Диана и красота? Ну... ну
+18
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Елена Готье
Тот случай когда ни красоты ни катания... Бетина говорила бы как есть. Все всё понимают)
+18
-9
+9
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Mari Gams
Вообще- то мы смотрим и на красоту , и на умение кататься , а вы ?))
+8
-3
+5
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Блинчик
Диана с Дэвисом были красивы, как забор из профлиста.
+11
-7
+4
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spf12
Ответ Gemma157
Это что получается, Диша у нас отвечает за красоту? Ни в коем случае не хочу сказать, что она страшненькая, это конечно не так. Но простите, она далеко не Степанова и не Синицина
Спасибо, что столько вашего драгоценного времени уделяете паре. Караульте и дальше.)
+4
0
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RusVector
Ой, что сейчас будет ...
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-4
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Блинчик
Когда блатной не умеет прыгать, то ФК - это не только прыжки.
Когда блатной умеет прыгать, но не умеет кататься, то "Ах как он прыгает, с такими прыжками катания и не надо"!
Когда блатной не умеет ничего, то ничего не надо, а ФК - это субъективно, каждый выбирает того, кто ему нравится.
Когда кто-то умеет и кататься, и прыгать, но он не блатной, то у него всё равно всё будет плохо, и ему надо ставить меньше.
+10
-7
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Тайга86
Не самый сильный старт и не самый главный для любой из этих пар. Ну и судейство, соответственно, может быть не таким строгим. Второе место приятно, но есть над чем работать. В принципе там каждому есть над чем работать...
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Тайга86
Ответ Е...С
По результатам таких стартов повышают рейтинг и получают распределение на Гран-при.
А что плохо выступили? Падать только не надо было.
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Agura
Зачем обсуждать то, что никоим образом не касается российских спортсменов?
Этот просто моветон какой- то.
Дэвис/ Смолкин благополучно соревнуются со спортсменами из других стран, вот пусть представители соответствующих федераций и беспокоятся. Мнение российских представителей пока никто не спрашивал.
+10
-9
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Gemma157
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Это что получается, Диша у нас отвечает за красоту? Ни в коем случае не хочу сказать, что она страшненькая, это конечно не так. Но простите, она далеко не Степанова и не Синицина
+6
-5
+1
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ spf12
Спасибо, что столько вашего драгоценного времени уделяете паре. Караульте и дальше.)
Почему-то знала, что вы сейчас прибежите сюда и напишете мне какую-нибудь ерунду
А вам спасибо, что всегда оказываете мне свое ненужное внимание. А теперь ступайте в ЧС 😂
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N-fox
Бетина - находка для любого журналиста с любыми вопросамм.
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Kovka Gnutik
Попова хочет начистоту, давайте!
В танцах в умении кататься разбираются только специалисты. А зрители - нет.
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девочкитакиедевочки
Ответ Mari Gams
Вообще- то мы смотрим и на красоту , и на умение кататься , а вы ?))
остается смотреть на блатных
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