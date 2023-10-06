Андрей Мозалев: «Полностью согласен, что мужское катание становится самым интересным видом»
Фигурист Андрей Мозалев видит прогресс в российском мужском катании.
На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Мозалев занял 4-е место.
«Сегодня уже был запал чисто из-за короткой, потому что она у меня не лучшим образом сложилась. Хотелось все-таки показать, что я умею хорошо и чисто кататься.
В целом я, конечно, недоволен. Я не знаю, что мне надо сделать, чтобы я был полностью доволен. Но лучше здесь все плохое оставить и уже с чистой головой идти на более серьезные турниры.
Серьезная конкуренция? В этом и есть интерес, что есть соперники, есть с кем соревноваться, они заставляют двигаться дальше, расти, учить новое, быть лучше. Согласен полностью, что мужское одиночное сейчас становится самым интересным видом», – сказал Мозалев.
Андрей стагнирует, не развивается в техническом плане, даже теряет.
очень жаль. нравился фигурист. сейчас меньше.
Хорошая мантра. Но нет.
Наши тренеры могикане и фигуристы ещё 6 лет назад говорили о том , что ЖО отстаёт от МО лет на 20 ть.
Но , как оказалось это касается только нашей ЖО , которая за последние годы поднялась довольно высоко .
А на международном уровне без наших и на ГС у единиц баллы выше 200 .
А вот МО так и продолжает царствовать , за долгие годы целые списки ярких звёзд .