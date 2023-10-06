Андрей Мозалев: «Полностью согласен, что мужское катание становится самым интересным видом»

Фигурист Андрей Мозалев видит прогресс в российском мужском катании.

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Мозалев занял 4-е место.

«Сегодня уже был запал чисто из-за короткой, потому что она у меня не лучшим образом сложилась. Хотелось все-таки показать, что я умею хорошо и чисто кататься.

В целом я, конечно, недоволен. Я не знаю, что мне надо сделать, чтобы я был полностью доволен. Но лучше здесь все плохое оставить и уже с чистой головой идти на более серьезные турниры.

Серьезная конкуренция? В этом и есть интерес, что есть соперники, есть с кем соревноваться, они заставляют двигаться дальше, расти, учить новое, быть лучше. Согласен полностью, что мужское одиночное сейчас становится самым интересным видом», – сказал Мозалев.