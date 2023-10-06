Андрей Мозалев: «В короткой программе не было запала, адреналина. Сегодня из-за неудачной короткой хотелось доказать, что могу кататься хорошо»
Андрей Мозалев оценил выступление в произвольной программе на Мемориале Панина.
Мозалев занял в произвольной программе 3-е место, в короткой он был седьмым, а по итогам двух прокатов стал четвертым.
«Первый элемент у меня не получился, с сальховом есть проблемы. Но это мне не помешало доехать до конца.
Мемориал Панина – прокат перед этапом Гран‑при. Уже на следующей неделе выступлю в Уфе.
В короткой программе не было запала, адреналина. Казалось, что катаюсь на тренировке. А сегодня из-за неудачной короткой хотелось доказать, что я могу кататься хорошо», – сказал фигурист.
Удачного выступления на этапе на следующей неделе!