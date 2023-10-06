Андрей Мозалев: «В короткой программе не было запала, адреналина. Сегодня из-за неудачной короткой хотелось доказать, что могу кататься хорошо»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев оценил выступление в произвольной программе на Мемориале Панина.

Мозалев занял в произвольной программе 3-е место, в короткой он был седьмым, а по итогам двух прокатов стал четвертым. 

«Первый элемент у меня не получился, с сальховом есть проблемы. Но это мне не помешало доехать до конца.

Мемориал Панина – прокат перед этапом Гран‑при. Уже на следующей неделе выступлю в Уфе.

В короткой программе не было запала, адреналина. Казалось, что катаюсь на тренировке. А сегодня из-за неудачной короткой хотелось доказать, что я могу кататься хорошо», – сказал фигурист.

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3 комментария

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Alla Belova
Андрей, подумай, пожалуйста, как сделать, чтобы всегда хотелось доказать, что умеешь кататься хорошо!
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Галина Александрова
Сколько можно биться о пьедестал, Андрей? Вышел на лёд, доказывай, что ты лучший, всегда!!!
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Оз
Очень нравится произвольная у Андрея. Сегодня была вообще шикарной. Теперь главное, решить проблему с сальховым!
Удачного выступления на этапе на следующей неделе!
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