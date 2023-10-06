Макар Игнатов: «Рад, что собрался, но некоторые элементы можно было сделать почище. Хороший рабочий прокат в начале сезона»

Макар Игнатов оценил свое выступление на мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

Фигурист занял итоговое третье место.

«Усталость чувствовалась, плюс я катал последним. Это навык, который нужно нарабатывать, есть шанс перегореть.

Рад, что собрался. Но некоторые элементы можно было сделать почище. Во второй половине на тулупе даже не понял, что произошло, соскочил с выезда и упал плашмя.

Хороший рабочий прокат в начале сезона», – сказал Игнатов.