Макар Игнатов: «Рад, что собрался, но некоторые элементы можно было сделать почище. Хороший рабочий прокат в начале сезона»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Макар Игнатов Фигурное катание

Макар Игнатов оценил свое выступление на мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

Фигурист занял итоговое третье место. 

«Усталость чувствовалась, плюс я катал последним. Это навык, который нужно нарабатывать, есть шанс перегореть.

Рад, что собрался. Но некоторые элементы можно было сделать почище. Во второй половине на тулупе даже не понял, что произошло, соскочил с выезда и упал плашмя.

Хороший рабочий прокат в начале сезона», – сказал Игнатов. 

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3 комментария

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Allairina
Нелегко Макару дался прокат в ПП. Но все равно, молодец, 3 место есть! Желаю чистых прокатов в дальнейшем, и успехов Макару!
+6
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+6
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Mary
Молодец что собрался, в целом прокат получился неплохой, пусть дальше будет только лучше
+5
0
+5
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Светлана М
Не все удалось в этот раз, успехов в дальнейшем!
0
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