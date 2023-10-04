Леонова о допинг-деле Валиевой: «Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Американцы не могут их заполучить и продолжают капать всем на мозг»

Алена Леонова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

– Что вы об этом думаете?

– Могу сказать только одно. Я уверена, что Камила – чистая спортсменка. И сейчас мне очень тревожно и очень печально за ее психологическое состояние.

– Не кажется ли вам, что происходящее сейчас – фарс? Все дело в давлении США и желании заполучить золотые медали Олимпиады?

– Да, конечно. Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить, прежде всего, на .

– К тому же хотелось бы узнать результаты раньше.

– Согласна. Все-таки уже скоро у Камилы начинаются первые старты. А это лишняя ненужная головная боль в преддверии соревнований.

– Какие у вас ожидания от нового сезона от Валиевой? Она обновила свою программу.

– Я смотрела ее прокаты. И короткую программу, и произвольную. И хочу отметить, что выглядела она на них довольно-таки убедительно. Да, там не было ультра-си, зато какие были тройные, какие программы.

Камила явно выделяется на фоне остальных, она лидер сборной России – это безоговорочно. И я на сто процентов уверена, что она будет нести это знамя с гордо поднятой головой.

К тому же наверняка ее программы после прокатов совершенствовались. Так что они будут еще интереснее и насыщеннее, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии