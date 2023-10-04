Леонова о допинг-деле Валиевой: «Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Американцы не могут их заполучить и продолжают капать всем на мозг»
Алена Леонова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.
– Что вы об этом думаете?
– Могу сказать только одно. Я уверена, что Камила – чистая спортсменка. И сейчас мне очень тревожно и очень печально за ее психологическое состояние.
– Не кажется ли вам, что происходящее сейчас – фарс? Все дело в давлении США и желании заполучить золотые медали Олимпиады?
– Да, конечно. Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить, прежде всего, на Камилу.
– К тому же хотелось бы узнать результаты раньше.
– Согласна. Все-таки уже скоро у Камилы начинаются первые старты. А это лишняя ненужная головная боль в преддверии соревнований.
– Какие у вас ожидания от нового сезона от Валиевой? Она обновила свою программу.
– Я смотрела ее прокаты. И короткую программу, и произвольную. И хочу отметить, что выглядела она на них довольно-таки убедительно. Да, там не было ультра-си, зато какие были тройные, какие программы.
Камила явно выделяется на фоне остальных, она лидер сборной России – это безоговорочно. И я на сто процентов уверена, что она будет нести это знамя с гордо поднятой головой.
К тому же наверняка ее программы после прокатов совершенствовались. Так что они будут еще интереснее и насыщеннее, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
Медали никто не получил
И сотворили этот позор мы
Ведь фигуристы США обращались на ОИ в выездную панель КАС, с просьбой, чтобы им вручили медали их. Ведь без медали и от гос-ва нет никаких гонораров и привилегий и от спонсоров.
Но ведь если бы дело ни касалось ни чьих медалей , его все равно бы рассматривали и уж это ясно и Леоновой и журналисту задающему наводящий вопрос.
Ещё не было случая, чтобы не рассматривали допинг-дело.
Просто если бы спортчинуши своевременно проверили кейс члена сборной , приняли меры, то дело не было бы столь резонансным , а рассматривалось в тишине. И все бы были при медалях, потому что девушки все были сильными на ОИ и тому свидетельство медали в личке.
Кроме того, оттягивая решение- Камиле фактически дают возможность выступать здесь и сейчас.
Если бы неделю назад КАС обьявил решение о 2-летнем дисквале- Камила на 3 месяца оказалась бы в "черной дыре". Теперь, если тот же дисквал обьявят в декабре- он окажется уже завершившимся и с января она будет совсем свободна. (ну да, возможно аннулируют результаты откатанных к тому времени Мордовских Узоров- айяйяй, какое горе. )