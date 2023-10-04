Леонова о допинг-деле Валиевой: «Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Американцы не могут их заполучить и продолжают капать всем на мозг»

Теги сборная России допинг Алена Леонова сборная США женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Алена Леонова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

– Что вы об этом думаете?

– Могу сказать только одно. Я уверена, что Камила – чистая спортсменка. И сейчас мне очень тревожно и очень печально за ее психологическое состояние.

– Не кажется ли вам, что происходящее сейчас – фарс? Все дело в давлении США и желании заполучить золотые медали Олимпиады?

– Да, конечно. Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить, прежде всего, на Камилу.

– К тому же хотелось бы узнать результаты раньше.

– Согласна. Все-таки уже скоро у Камилы начинаются первые старты. А это лишняя ненужная головная боль в преддверии соревнований.

– Какие у вас ожидания от нового сезона от Валиевой? Она обновила свою программу.

– Я смотрела ее прокаты. И короткую программу, и произвольную. И хочу отметить, что выглядела она на них довольно-таки убедительно. Да, там не было ультра-си, зато какие были тройные, какие программы.

Камила явно выделяется на фоне остальных, она лидер сборной России – это безоговорочно. И я на сто процентов уверена, что она будет нести это знамя с гордо поднятой головой.

К тому же наверняка ее программы после прокатов совершенствовались. Так что они будут еще интереснее и насыщеннее, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012. 

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

24 комментария

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Viks
Я уверена, что Камила – чистая спортсменка." --- У чистых спортсменок не бывает грязных проб.
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Grads
Интересненько так получается - на допинге попалась Валиева, но виноваты американцы. Да уж...
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Lilia Sadykova
Вся ситуация завязана исключительно на допинг деле. Если бы наша федерация была внимательнее, то не прозевала бы положительную допинг пробу и не было бы этого скандала, и уже в Пекине все получили свои награды. За это и расхлебываем.
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natali5228
А почему бы не хотеть медали свои? А наши-пары, Кондратюк, танцоры-что, медалей не хотят? Или всем надо онажеребёнка жалеть?
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RS919
Ответ Viks
Я уверена, что Камила – чистая спортсменка." --- У чистых спортсменок не бывает грязных проб.
Представляю, какие бы вопли раздавались сейчас, попадись на допинге американская фигуристка 😏
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Wiley Fox
Это что за дура такая?

Медали никто не получил

И сотворили этот позор мы
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Белые Росы
Леонова толкает речь как депутат. Неужели в Думу собралась?
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Snusmumriken
Ответ Роман Цыренков
Бывают, дорогая, бывают...Знаете, никто не застрахован и от ошибки лаборатории. Тем более в данном случае никто так и не объяснил, как это тест система нашла концентрацию вещества ниже порога чувствительности) Все не так однозначно. Тем более (это я не про Камилу, а вообще про факт) случаи подброса допинга тоже были - и у чистых спортсменов оказывались грязные пробы.
Если это ошибка лаборатории, то в чем проблема, вскрывайте пробу В.
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Lilia Sadykova
Ответ Белые Росы
Леонова толкает речь как депутат. Неужели в Думу собралась?
а у них просто одна пластинка под названием " это Америка во всем виновата"
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Viks
– Какие у вас ожидания от нового сезона от Валиевой? --- Дисквал в декабре.
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Viks
Ответ Роман Цыренков
Бывают, дорогая, бывают...Знаете, никто не застрахован и от ошибки лаборатории. Тем более в данном случае никто так и не объяснил, как это тест система нашла концентрацию вещества ниже порога чувствительности) Все не так однозначно. Тем более (это я не про Камилу, а вообще про факт) случаи подброса допинга тоже были - и у чистых спортсменов оказывались грязные пробы.
Пример подброса допинга - в студию!
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Viks
Ответ grey9610212
Медали получит наша команда...А Камилла Валиева ещё завоюет всё золото мира....
тат арский мечтатель?
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Snusmumriken
Ответ Владислава Крюкова
Результат пришёл уже после командника. Что федерация делать то должна была?
Не посылать спортсменку без результатов проверок?
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Snusmumriken
Ответ Владислава Крюкова
Всю сборную не отправлять?
У всех остальных были.
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Роман Цыренков
Ответ Viks
Я уверена, что Камила – чистая спортсменка." --- У чистых спортсменок не бывает грязных проб.
Бывают, дорогая, бывают...Знаете, никто не застрахован и от ошибки лаборатории. Тем более в данном случае никто так и не объяснил, как это тест система нашла концентрацию вещества ниже порога чувствительности) Все не так однозначно. Тем более (это я не про Камилу, а вообще про факт) случаи подброса допинга тоже были - и у чистых спортсменов оказывались грязные пробы.
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AllaS
Ну всем понятно , что все хотят получить медали . Год дело рассматривала РУСАДА и теперь КАС.
Ведь фигуристы США обращались на ОИ в выездную панель КАС, с просьбой, чтобы им вручили медали их. Ведь без медали и от гос-ва нет никаких гонораров и привилегий и от спонсоров.
Но ведь если бы дело ни касалось ни чьих медалей , его все равно бы рассматривали и уж это ясно и Леоновой и журналисту задающему наводящий вопрос.
Ещё не было случая, чтобы не рассматривали допинг-дело.
Просто если бы спортчинуши своевременно проверили кейс члена сборной , приняли меры, то дело не было бы столь резонансным , а рассматривалось в тишине. И все бы были при медалях, потому что девушки все были сильными на ОИ и тому свидетельство медали в личке.
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Ir_rish
Что именно журнализд называет фарсом? Очередную тягомотину со стороны КАС? Но если бы КАС плясал под американскую дудку- он бы сейчас по-быстрому обвинил Валиеву.
Кроме того, оттягивая решение- Камиле фактически дают возможность выступать здесь и сейчас.
Если бы неделю назад КАС обьявил решение о 2-летнем дисквале- Камила на 3 месяца оказалась бы в "черной дыре". Теперь, если тот же дисквал обьявят в декабре- он окажется уже завершившимся и с января она будет совсем свободна. (ну да, возможно аннулируют результаты откатанных к тому времени Мордовских Узоров- айяйяй, какое горе. )
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Viks
"Все дело в давлении США и желании заполучить золотые медали Олимпиады? --- Это вопрос Татар-информ Леоновой или ответ в вопросе?
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