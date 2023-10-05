Леонид Свириденко: «С недавнего времени работаю с группой Плющенко и Значкова. Не только как хореограф, а полноценно»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Академия Плющенко Леонид Свириденко Яна Асташенкова Фигурное катание

Леонид Свириденко сообщил, что начал работать тренером в академии Евгения Плющенко.

«С недавнего времени работаю с группой Евгения Викторовича Плющенко, которую он ведет с Артемом Аркадьевичем Значковым. Не только как хореограф, а полноценно», — сказал Свириденко.

Свириденко на мемориале Панина в Санкт-Петербурге выводил на лед Яну Асташенкову. Фигуристка заняла 9-е место в соревнованиях юниорок. 

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4 комментария

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Е...С
Очень нравится Свириденко как хореограф, буду с удовольствием смотреть его новые программы. Удачи и самых лучших спортсменов!
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Леди Брэкнелл
Может он с Мурой поработает? Хотя я бы ей Смекалова хотела, но это вряд ли.
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Леди Брэкнелл
Ответ Лакс
А хореграфы, значит, неполноценные.)
Раньше он наездами ставил проги младшим, теперь постоянная работа тренером. Полноценная.
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