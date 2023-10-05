Леонид Свириденко: «С недавнего времени работаю с группой Плющенко и Значкова. Не только как хореограф, а полноценно»
Леонид Свириденко сообщил, что начал работать тренером в академии Евгения Плющенко.
«С недавнего времени работаю с группой Евгения Викторовича Плющенко, которую он ведет с Артемом Аркадьевичем Значковым. Не только как хореограф, а полноценно», — сказал Свириденко.
Свириденко на мемориале Панина в Санкт-Петербурге выводил на лед Яну Асташенкову. Фигуристка заняла 9-е место в соревнованиях юниорок.
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