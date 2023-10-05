Леонид Свириденко: «С недавнего времени работаю с группой Плющенко и Значкова. Не только как хореограф, а полноценно»

Леонид Свириденко сообщил, что начал работать тренером в академии Евгения Плющенко.

«С недавнего времени работаю с группой Евгения Викторовича Плющенко, которую он ведет с Артемом Аркадьевичем Значковым. Не только как хореограф, а полноценно», — сказал Свириденко.

Свириденко на мемориале Панина в Санкт-Петербурге выводил на лед Яну Асташенкову. Фигуристка заняла 9-е место в соревнованиях юниорок.