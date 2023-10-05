Shanghai Trophy. Чха Чжун Хван, Сяо Хим Фа, Цзинь Боян, Риццо выступят с произвольными программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Италии мужское катание Цзинь Боян Маттео Риццо Чха Чжун Хван Shanghai Trophy Адам Сяо Хим Фа Джимми Ма Дай Дайвэй Фигурное катание

5 октября на турнире Shanghai Trophy мужчины покажут произвольные программы.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 11.45 по московскому времени. 

1. Дай Дайвэй (Китай)

2. Джимми Ма (США)

3. Маттео Риццо (Италия)

4. Цзинь Боян (Китай)

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

После короткой программы

1. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 91,80

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,00

3. Цзинь Боян (Китай) – 76,21

4. Маттео Риццо (Италия) – 64,27

5. Джимми Ма (США) – 62,30

6. Дай Дайвэй (Китай) – 49,32

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