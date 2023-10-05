Shanghai Trophy. Чха Чжун Хван, Сяо Хим Фа, Цзинь Боян, Риццо выступят с произвольными программами
5 октября на турнире Shanghai Trophy мужчины покажут произвольные программы.
Шанхай, Китай
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 11.45 по московскому времени.
1. Дай Дайвэй (Китай)
2. Джимми Ма (США)
3. Маттео Риццо (Италия)
4. Цзинь Боян (Китай)
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
После короткой программы
1. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 91,80
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,00
3. Цзинь Боян (Китай) – 76,21
4. Маттео Риццо (Италия) – 64,27
5. Джимми Ма (США) – 62,30
6. Дай Дайвэй (Китай) – 49,32
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