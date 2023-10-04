Косторная о свадьбе: «Мы решили за месяц все это сделать, мы же умные»

Теги сборная России светская хроника пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

– Расскажите в двух словах, долго готовились к свадьбе? Как это проходило?

Косторная: Сложно. Мы решили за месяц все это сделать, мы же умные.

Куница: Она мне присылает все эти декоры, торт, цвета, пригласительные…

Косторная: Он точно сказать ничего не может. Он такой: ну красиво, и это красиво, и это красиво. А я приглашения сама делала, брала все это.

Куница: Она мне звонит, истерит: на меня ругаются, что делать будем, может, вообще не надо ничего?

Косторная: Я уже не хочу никакую свадьбу, отстаньте от меня все.

Ресторан выбрала мама, мы приехали, а там такая красота. Заходим, река, лужайка. И я говорю: блин, тут красиво. Мама говорит: ну да, но дороже. Короче, езжай к отцу, вези его сюда. А за папой это дедушка – у меня это финансовая составляющая.

Куница: У меня только мама и маленькая сестра, папы уже в живых нет. И маме одной тяжело. Она, понятно, помогла…

Косторная: Мы приезжаем, папа такой: блин, реально круто, красиво. Как я поняла, он хотел красивую свадьбу для своей дочери. Но за месяц это очень тяжело сделать, потому что все могло бы быть красиво и более-менее приемлемой ценой, за месяц становится… Там не видно эту цену, можно обсчитаться в нулях.

Папа звонит дедушке, я сижу в месте, где надо подписывать документы, мы уже декор выбираем. И просто крики, визги с улицы: либо здесь, либо нигде! Короче, я не ожидала, но папа додавил сам, все было круто.

А потом еще показывают ему фотографии – и он: может, выездную регистрацию сделаем? Короче, его еще и на выездную регистрацию заморочили, и на декор, и на торт.

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей

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25 комментариев

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Lina T.
Взрослые люди поженились))))
+21
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+18
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Charliz
Ну, понятно, что в таком возрасте только родители)
+10
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SALMON
Все понятно, развели деда на деньги 😂
+12
-3
+9
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Лакс
хорошо когда ко времени свадьбы есть дедушка-финансовая составляющая.)
Сложнее тем, кто уже при рождении не застал дедушек, а отца к свадьбе.
+9
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+8
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S Olga
Я, конечно, на свадьбе не была, но то, что выкладывали, мне очень понравилось. Такая милая, свадьба, совсем не пафосная. Самое то для 20-летних)
+9
-2
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Sky Smoker
Ответ Amneris
У них была милая свадьба. Смешно читать, как восхищаются свадьбой Глейха (зная цены на платья у Тани Кочновой и кост от Mercury Wedding - там действительно с нулями запутаешься) и забывают, что Глейх и Оля - оба из очень богатых еврейских семей, а Алена (и, тем более, Гоша) ребята простые. Естественно, родители помогли. В 19 лет не стыдно, когда помогают.
У Алёны выдающийся во всех смыслах дедушка) Бедных в мире ФК практически нет. Есть обеспеченные, очень обеспеченные. И богатые.
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Маргарита В Сафронова
классная была свадьба!
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Amneris
У них была милая свадьба. Смешно читать, как восхищаются свадьбой Глейха (зная цены на платья у Тани Кочновой и кост от Mercury Wedding - там действительно с нулями запутаешься) и забывают, что Глейх и Оля - оба из очень богатых еврейских семей, а Алена (и, тем более, Гоша) ребята простые. Естественно, родители помогли. В 19 лет не стыдно, когда помогают.
+7
-3
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Lapo Elkann
Я так понимаю , если кому то хочется взять интервью у фигуристки, то это Косторная . она всегда готова.
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Капитан Немо
Крутой дедушка! Я без сарказма - реально крутой.
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Юра Плисецкий
В принципе Алена действительно умная. Сыграть хорошую свадьбу пока дедушка финансово в силе.
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Charliz
Ответ Amneris
У них была милая свадьба. Смешно читать, как восхищаются свадьбой Глейха (зная цены на платья у Тани Кочновой и кост от Mercury Wedding - там действительно с нулями запутаешься) и забывают, что Глейх и Оля - оба из очень богатых еврейских семей, а Алена (и, тем более, Гоша) ребята простые. Естественно, родители помогли. В 19 лет не стыдно, когда помогают.
Ну, где там у Глейха богатая семья? Обычные вроде люди были. Если судить по ремонту квартиры. Да, квартира была, но он москвич. Про Паутову ничего не знаю. А сколько стоят платья Кочновой и что за Меркури Веддинг?
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Lennuci
Дедушка Лакерник чтоли?
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Montenegro Serbian
Я немного не понял: дедушка Косторной богаче её же отца (и своего сына соответственно) и рулит там финансами как Скрудж Макдак, а его сын уламывал его дать больше бабла на свадьбу внучке?)
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Wiley Fox
А кто дедушка? Босс какой-то?

Тут главное, не пить из его стакана
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Капитан Немо
Ответ Amneris
У них была милая свадьба. Смешно читать, как восхищаются свадьбой Глейха (зная цены на платья у Тани Кочновой и кост от Mercury Wedding - там действительно с нулями запутаешься) и забывают, что Глейх и Оля - оба из очень богатых еврейских семей, а Алена (и, тем более, Гоша) ребята простые. Естественно, родители помогли. В 19 лет не стыдно, когда помогают.
Алёна-то не совсем простая и бедная, потому что у неё дядя (шёпотом) - Лакерник. И ещё дедушка "большой человек". Но она всё-таки проще Глейха, конечно.
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Девушка Безимени
Ответ SALMON
Все понятно, развели деда на деньги 😂
они же умные
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Девушка Безимени
Ответ Железная Леди
Лакерник вроде дядя.
родной брат мамы?
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Девушка Безимени
Ответ Капитан Немо
Это дядя.
дядя - дядя?
или дядя - не тетя?
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Капитан Немо
Ответ Lennuci
Дедушка Лакерник чтоли?
Это дядя.
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Железная Леди
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Ответ Lennuci
Дедушка Лакерник чтоли?
Лакерник вроде дядя.
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Девушка Безимени
Ответ Wiley Fox
А кто дедушка? Босс какой-то? Тут главное, не пить из его стакана
дед деду рознь
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Александр
Ответ Маргарита Михайловна
Наверное московский чиновник присосавшийся к бюджету.
"Папа — сотрудник ЖКХ, и мой дедушка тоже работает в этой сфере" https://life.ru/p/1187375
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Девушка Безимени
поток сознания
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