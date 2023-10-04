Косторная о свадьбе: «Мы решили за месяц все это сделать, мы же умные»

– Расскажите в двух словах, долго готовились к свадьбе? Как это проходило?

: Сложно. Мы решили за месяц все это сделать, мы же умные.

: Она мне присылает все эти декоры, торт, цвета, пригласительные…

Косторная: Он точно сказать ничего не может. Он такой: ну красиво, и это красиво, и это красиво. А я приглашения сама делала, брала все это.

Куница: Она мне звонит, истерит: на меня ругаются, что делать будем, может, вообще не надо ничего?

Косторная: Я уже не хочу никакую свадьбу, отстаньте от меня все.

Ресторан выбрала мама, мы приехали, а там такая красота. Заходим, река, лужайка. И я говорю: блин, тут красиво. Мама говорит: ну да, но дороже. Короче, езжай к отцу, вези его сюда. А за папой это дедушка – у меня это финансовая составляющая.

Куница: У меня только мама и маленькая сестра, папы уже в живых нет. И маме одной тяжело. Она, понятно, помогла…

Косторная: Мы приезжаем, папа такой: блин, реально круто, красиво. Как я поняла, он хотел красивую свадьбу для своей дочери. Но за месяц это очень тяжело сделать, потому что все могло бы быть красиво и более-менее приемлемой ценой, за месяц становится… Там не видно эту цену, можно обсчитаться в нулях.

Папа звонит дедушке, я сижу в месте, где надо подписывать документы, мы уже декор выбираем. И просто крики, визги с улицы: либо здесь, либо нигде! Короче, я не ожидала, но папа додавил сам, все было круто.

А потом еще показывают ему фотографии – и он: может, выездную регистрацию сделаем? Короче, его еще и на выездную регистрацию заморочили, и на декор, и на торт.

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей