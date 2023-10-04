Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»

Алена Косторная сообщила, что судьям не понравилось ее платье к короткой программе.

«Оно было не совсем готово, мы его начали переделывать, в итоге оно оказалось мне велико. Нам сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья».

Я ответила: «Ну как же? Это типа корсет...» В общем, будем переделывать.

Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему.

Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и все остальное из сетки, и всем нормально.

Но это предпочтения специалистов, которые будут нас в дальнейшем судить, поэтому зачем лезть на рожон», – сказала .