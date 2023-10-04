Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная сообщила, что судьям не понравилось ее платье к короткой программе.

«Оно было не совсем готово, мы его начали переделывать, в итоге оно оказалось мне велико. Нам сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». 

Я ответила: «Ну как же? Это типа корсет...» В общем, будем переделывать. 

Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему. 

Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и все остальное из сетки, и всем нормально.

Но это предпочтения специалистов, которые будут нас в дальнейшем судить, поэтому зачем лезть на рожон», – сказала Косторная

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17 комментариев

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Ostinato
Это зеленое которое? Правильно специалисты сказали, платье нужно доработать или заменить.Там бюстье корсета не на месте. Даже в стартовой позе, то есть еще до начала проката, бюстье уползло выше реальной груди, круги эти должны грудь обрамлять, а они уехали вверх.
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Самая цитируемая и вообще недура
Правильно. Платье смотрелось грубо, деформировало фигуру.
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Lennuci
КК лучше б на Панина-Коломенкина заявились. Aн нет, им сразу гран-при на блюдечке принесли.
Ну, главное, чтобы первыми с конца не оказались там, а то эго пострадать может.
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Katt Lady
То платье и правда было не очень удачным, а вот к произвольной понравилось
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Oleandra
Ответ vanessa2021
Платье объективно некрасивое, плохо сидело на фигуре Алены, особенно в области лифа, который в движении уехал наверх. Слишком резало фигуру Алены, она маленькая, ноги не особо длинные, ей такой фасон недостатки подчеркивает. Ну и в целом эта сетка с веревочками , сам цвет тусклый- смотрелось както дешево и колхозно. У Алены были два шикарных платья, которые сидели и смотрелись на ней идеально. Это голубое с длинными рукавами, когда она у Плющенко еще была. И черное маленькое платье от программы Нью-Йорк. На них и надо ориентироваться, в плане какие фасоны идут Алене.
это чёрное маленькое она до сих пор на шоу выгуливает.. ничего лучше не придумать, как и саму программу НЙ..
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Lennuci
Ответ Ostinato
Это зеленое которое? Правильно специалисты сказали, платье нужно доработать или заменить.Там бюстье корсета не на месте. Даже в стартовой позе, то есть еще до начала проката, бюстье уползло выше реальной груди, круги эти должны грудь обрамлять, а они уехали вверх.
Это из оперы "Я сама. Я так хочу". Раньше за нее штаб или Яна о платьях думали.
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Veronika spuria
Ответ Lennuci
КК лучше б на Панина-Коломенкина заявились. Aн нет, им сразу гран-при на блюдечке принесли. Ну, главное, чтобы первыми с конца не оказались там, а то эго пострадать может.
А чего же Хромых не заявилась? Сразу на этапы при отсутствии всякой формы?
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Mari Gams
У нас теперь в ФК главные новости про : музыка не та , платье не то , давайте про цвет волос , глаз и т. д . Начнём обсуждать (
Аленке удачно платье перешить ) а главное на стартах , чтобы все хорошо было и гладкого льда !
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vanessa2021
Ответ vanessa2021
Я думаю, что Алене просто по доброте искренне посоветовали сменить явно неудачное платье. Из вежливости сослались на "открытые участки, постеснялись сказать напрямую, что платье плохо сидит и некрасивое. У нас фигуристки иногда реально полуголые катаются и ничего им судьи не говорят, если это красиво и хорошо сидит. Степановой судьи ничего не сказали, она вообще в лифчике катается с голым телом без сетки. Потому что на Саше все это смотрится шикарно. А уж Худа в каком виде катается и никто слова не сказал. Потому что красиво. ПС: посмотрите как в движении лиф Алениного платья уехал наверх и режет грудь напополам. Платье МЕНЯТЬ.
Вот кстати, у Камилы красное платье для КП очень открытое. Со спины фактически голое до пояса, спереди тоже очень открытое, на бретельках.

Но сидит на Камиле идеально, очень ей идет, подчеркивает красоту Ками. И никто слова не сказал. Когда красиво- тогда красиво.

А Алёне это зеленое платье надо выкинуть, шить совсем другого фасона.
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Гаврила Ардалионович
А где можно заценить платье?
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natali5228
Ответ Veronika spuria
А чего же Хромых не заявилась? Сразу на этапы при отсутствии всякой формы?
Тюю, берите выше-Хромых сборную на блюдечке подарили. А вы про этапы)
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Iuliia Timofeyeva
Ответ tanya_1111
Люди, тут дело не в том как оно сидело, это всё субъективно, дело в другом - почему фигуристам диктуют условия во что одеваться и под какую музыку катать, это всё странно как минимум.
потому что это не татр, а спорт
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