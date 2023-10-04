Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»
Алена Косторная сообщила, что судьям не понравилось ее платье к короткой программе.
«Оно было не совсем готово, мы его начали переделывать, в итоге оно оказалось мне велико. Нам сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья».
Я ответила: «Ну как же? Это типа корсет...» В общем, будем переделывать.
Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему.
Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и все остальное из сетки, и всем нормально.
Но это предпочтения специалистов, которые будут нас в дальнейшем судить, поэтому зачем лезть на рожон», – сказала Косторная.
Ну, главное, чтобы первыми с конца не оказались там, а то эго пострадать может.
Аленке удачно платье перешить ) а главное на стартах , чтобы все хорошо было и гладкого льда !
Но сидит на Камиле идеально, очень ей идет, подчеркивает красоту Ками. И никто слова не сказал. Когда красиво- тогда красиво.
А Алёне это зеленое платье надо выкинуть, шить совсем другого фасона.