Бетина Попова: «Пока неизвестно будущее Павлюченко. Мы предлагали Даше разные варианты, она сама ищет партнера»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Дарья Павлюченко Денис Ходыкин контрольные прокаты Алена Косторная Фигурное катание

Бетина Попова затруднилась с ответом на вопрос о карьере Дарьи Павлюченко.

Павлюченко – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в паре с Денисом Ходыкиным. В апреле их дуэт распался, а Ходыкин стал кататься с Таисией Собининой.

«Пока неизвестно будущее Павлюченко. Мы предлагали Даше разные варианты, она сама ищет партнера», – рассказала хореограф и тренер Бетина Попова.

Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, также оценила выступление пары Алены Косторной и Георгия Куницы на контрольных прокатах.

«То, как они готовы на сегодняшний день, вы видели на контрольных прокатах. Мы будем менять несколько программ, чтобы было удобнее. Все хорошо, рабочие моменты.

Мы остались довольны прокатами, хорошо, что дебют случился. Ребята справились с задачей, – отметила Попова.

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7 комментариев

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Аленка_76
Ничего себе,я думала Даша закончила со спортом.
Ну тогда ,удачи ей в поиске партнера!
+8
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+8
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Ирина Ларина
Ого! Видимо, не все так хорошо было в паре с Денисом. Никогда они вместе не нравились, а вот отдельно Даша - да.
Она мне всегда казалась более талантливой и работоспособной, удачи ей в поисках партнера.
+9
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+7
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S Olga
Мне очень нравилась пара Даши с Денисом. Я за них болела, хоть и понимала, что БК и Мишки посерьёзнее будут. Удачи Дашеньке, надеюсь, найдет партнёра.
+6
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Пахра
Ну если она готова уже кататься была, то почему не с Ходыкиным, жаль, уже скатанная пара распалась
+1
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Anatiana
Ммм, здорово.
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Гаммаглобулин
А вроде говорили, что она решила закончить, вот пара и распалась. Ну, тогда было бы интересно и Дашу увидеть с новым партнером
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Док Аксель
Если Даша найдёт партнёра и продолжит спортивную карьеру, то это было бы очень хорошо. Здоровья ей, удачи и успеха в поиске партнёра и пусть всё получится !
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