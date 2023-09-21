Бетина Попова: «Пока неизвестно будущее Павлюченко. Мы предлагали Даше разные варианты, она сама ищет партнера»

Бетина Попова затруднилась с ответом на вопрос о карьере Дарьи Павлюченко.

Павлюченко – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в паре с Денисом Ходыкиным. В апреле их дуэт распался, а Ходыкин стал кататься с Таисией Собининой.

«Пока неизвестно будущее Павлюченко. Мы предлагали Даше разные варианты, она сама ищет партнера», – рассказала хореограф и тренер Бетина Попова.

Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, также оценила выступление пары Алены Косторной и Георгия Куницы на контрольных прокатах.

«То, как они готовы на сегодняшний день, вы видели на контрольных прокатах. Мы будем менять несколько программ, чтобы было удобнее. Все хорошо, рабочие моменты.

Мы остались довольны прокатами, хорошо, что дебют случился. Ребята справились с задачей, – отметила Попова.