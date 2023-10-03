Нина Мозер: «Окружающая среда ведет к нарушениям в голове подростков. Поскольку мы довели фигурное катание до детского сада, дети срываются психологически»

Теги телевидение сборная России Нина Мозер Фигурное катание

Тренер Нина Мозер объяснила причины нервных срывов у юных фигуристов.

В частности, Мозер высказалась о ситуации вокруг фигуристки Алины Горбачевой, которая 28 августа пропала в Москве и нашлась спустя примерно сутки.

– Слушайте, вот я, например, знаю, что перед каждой Олимпиадой ведущие наши фигуристы, в каждом виде, сбегали прямо с тренировок в коньках и бежали так по Новогорску. Вы же этого не знаете. А это происходит – на фоне усталости, нервного перенапряжения.

Ребенок становится взрослым, он в спорте отдает свои силы, эмоции и иногда не может справиться. И поскольку мы довели фигурное катание до детского сада, у нас дети срываются психологически. Взрослый по-другому может посмотреть на ситуацию.

Мало того, сейчас такое количество бездарного в интернете, сейчас игры, в которых по пять-шесть жизней – дети по-другому к жизни стали относиться! Бедное, несчастное поколение, которое не различает, что правильно, нормально в поведенческой модели, а что нет. Посмотрите, что показывают по нашему телевизору. Посмотрите, куда вы тянете, люди вашей профессии!

– А какая альтернатива? Запретить Интернет?

– Разве я такое сказала? Вы меня спросили, почему такое происходит, а я объясняю, что у нас самих есть понимание, что окружающая среда ведет к нарушениям в голове подростков, – сказала заслуженный тренер России Нина Мозер.

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров

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