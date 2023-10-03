Татьяна Тарасова: «Не могу жить без тренировок, хожу все время к Буяновой, смотрю занятия, помогаю ей с детьми»

Татьяна Тарасова рассказала о работе с Еленой Буяновой.

«Сейчас я не комментирую состязания, значит, буду заниматься чем-то другим. Буду придумывать, что мне делать.

В этом году мне уже будет 77 лет. Конечно, не могу жить без тренировок, хожу все время к Лене Водорезовой (Буяновой), смотрю занятия, помогаю ей с детьми.

Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать. Поэтому иду туда, где мое место. А мое место – каток», – цитирует Тарасову пресс-служба Первого канала.