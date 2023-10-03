Татьяна Тарасова: «Не могу жить без тренировок, хожу все время к Буяновой, смотрю занятия, помогаю ей с детьми»

Теги Татьяна Тарасова телевидение сборная России Елена Буянова (Водорезова) Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала о работе с Еленой Буяновой.

«Сейчас я не комментирую состязания, значит, буду заниматься чем-то другим. Буду придумывать, что мне делать.

В этом году мне уже будет 77 лет. Конечно, не могу жить без тренировок, хожу все время к Лене Водорезовой (Буяновой), смотрю занятия, помогаю ей с детьми.

Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать. Поэтому иду туда, где мое место. А мое место – каток», – цитирует Тарасову пресс-служба Первого канала.

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3 комментария

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Зулфира Мухаметшина
Каток,пусть поддерживает ваше здоровье ТА.
+7
0
+7
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N-fox
Тяжело без любимого дела. Хорошо, что есть такая возможность.
+2
0
+2
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Marya Y
Слова сочувствия Елене Германовне. Держитесь.
+3
-3
0
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