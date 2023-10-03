«Если человеку постоянно говорят, что он свинья, он и станет «хрюндиком», который будет только ошибаться». Мозер об излишнем контроле фигуристов

Тренер Нина Мозер считает, что фигуристов в России «бесконечно контролируют».

– Я вижу подход Петербурга, где продают билеты на свои соревнования, проводят свои прокаты. У Москвы, например, нет своих прокатов, да и на соревнования не всегда попадешь.

– Вы сейчас говорите набор слов, который не соответствует тому, что необходимо делать. Дайте работать школам, тренерам. Вот эти бесконечные прокаты... никто не понимает. В сборной СССР такого никогда не было – один прокат, и дальше все знали, где они будут выступать.

Для нормальной подготовки к соревнованиям нужно две-три недели без напряга. У нас тенденция, что всех бесконечно контролируют. Я помню те годы, когда я часто ездила в Новогорск – после каждых прокатов спортсмены теряли 3-5 килограммов на нервной почве. Они ошибались, их списывали еще до выхода на международные старты, сразу после прокатов.

Я говорила с одним судьей – «мы помогаем, рассказываем». Да не всегда спортсмен может выполнить то, что поставил тренер! В силу технических моментов, травм, а не потому, что не знают как. Без конца тыкать носом спортсменов, тренеров – то не могут, это не умеют...

Хорошо, можно один раз подсказать. Дальше каждый спортсмен и тренер сам считает обороты, думает, как качественно сделать поворот в дорожке, и так далее. Но если человеку постоянно говорят, что он свинья, он и станет «хрюндиком», который будет только ошибаться. Мы таким образом убиваем в спортсменах энергетически желание побеждать. Они будут бояться ошибаться. Это худшее.

– И у нас очень распространено.

– Конечно. Приезжаешь на международный старт – все спортсмены выходят счастливые, а наши идут на работу. Потому что понимают: сейчас ошибутся – их со следующего этапа снимут.

– Так работает же страх. Медали есть. Разве не так?

– Знаете, я всегда к фигурному катанию относилась как к творчеству, искусству. Приносящему удовольствие. Намного приятнее получить его от хорошо катающегося спортсмена, чем от «бухгалтера», который выйдет, откатается, и через час все забыли, что он катался.

Я люблю в фигурном катании творчество. Другие любят эту бухгалтерию. Именно мы из России принесли бухгалтерию в полном объеме на международный уровень. Но мы забыли, что надо еще кататься. Спорт называется «фигурное катание». А не «фигурное прыгание» или «фигурные забеги», – сказала заслуженный тренер России Нина Мозер.