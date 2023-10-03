«Если человеку постоянно говорят, что он свинья, он и станет «хрюндиком», который будет только ошибаться». Мозер об излишнем контроле фигуристов

Теги сборная России Нина Мозер контрольные прокаты Фигурное катание

Тренер Нина Мозер считает, что фигуристов в России «бесконечно контролируют».

– Я вижу подход Петербурга, где продают билеты на свои соревнования, проводят свои прокаты. У Москвы, например, нет своих прокатов, да и на соревнования не всегда попадешь.

– Вы сейчас говорите набор слов, который не соответствует тому, что необходимо делать. Дайте работать школам, тренерам. Вот эти бесконечные прокаты... никто не понимает. В сборной СССР такого никогда не было – один прокат, и дальше все знали, где они будут выступать.

Для нормальной подготовки к соревнованиям нужно две-три недели без напряга. У нас тенденция, что всех бесконечно контролируют. Я помню те годы, когда я часто ездила в Новогорск – после каждых прокатов спортсмены теряли 3-5 килограммов на нервной почве. Они ошибались, их списывали еще до выхода на международные старты, сразу после прокатов.

Я говорила с одним судьей – «мы помогаем, рассказываем». Да не всегда спортсмен может выполнить то, что поставил тренер! В силу технических моментов, травм, а не потому, что не знают как. Без конца тыкать носом спортсменов, тренеров – то не могут, это не умеют...

Хорошо, можно один раз подсказать. Дальше каждый спортсмен и тренер сам считает обороты, думает, как качественно сделать поворот в дорожке, и так далее. Но если человеку постоянно говорят, что он свинья, он и станет «хрюндиком», который будет только ошибаться. Мы таким образом убиваем в спортсменах энергетически желание побеждать. Они будут бояться ошибаться. Это худшее.

– И у нас очень распространено.

– Конечно. Приезжаешь на международный старт – все спортсмены выходят счастливые, а наши идут на работу. Потому что понимают: сейчас ошибутся – их со следующего этапа снимут.

– Так работает же страх. Медали есть. Разве не так?

– Знаете, я всегда к фигурному катанию относилась как к творчеству, искусству. Приносящему удовольствие. Намного приятнее получить его от хорошо катающегося спортсмена, чем от «бухгалтера», который выйдет, откатается, и через час все забыли, что он катался.

Я люблю в фигурном катании творчество. Другие любят эту бухгалтерию. Именно мы из России принесли бухгалтерию в полном объеме на международный уровень. Но мы забыли, что надо еще кататься. Спорт называется «фигурное катание». А не «фигурное прыгание» или «фигурные забеги», – сказала заслуженный тренер России Нина Мозер.

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11 комментариев

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justbored
На пару секунд решил, что новость про футбольный клуб.))
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Любитель_ФК
К чему это она все сказала? Честно, совсем не понял, кто и чьи это ученики, которых называют постоянно свиньей и они свиньями и остаются. Может кто то разъяснит, что имела ввиду Мозер? Ну и последнее , какую бухгалтерию мы , россияне принесли в мировое ФК? Значит они там оказывается катались, а мы привнесли к ним бухгалтерию, т.е. прыгание и теперь испортили им все ФК своим прыганием. Так оказывается по Мозер, это не мы были все эти последние годы победителями и законодателями мод в половине видов в мире , а в Европе во всех видах ФК . Это оказывается они нас учили , как надо кататься. Мозер ! Ты в с своем уме, или крыша совсем поехала. Вот это откровенность и этот человек возглавляет московскую федерацию ФК, главную составную часть сборной России. После этого интервью ее немедленно надо уволить со всех постов в федерации и близко не подпускать к работе в руководстве спортом.
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Duck Nightingale
Кто как обзывается, тот сам так называется)
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Tata777
ну это спорт..иначе драм театр....тут надо определиться тренер она или худрук
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N-fox
К чему эти разговоры, что все зарубежные спортсмены ходят счастливые? У них вообще другой менталитет, это раз. А во-вторых не все такие уж счастливые, когда не занимают призовые места.
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Katerina Sunny
С Мозер не поделились и она привычно раскритиковала всё, что делает не она? Сейчас больше шоу, чем соревновательной составляющей, но не Мозер расссказывать про бухгалтерию.
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Адриана
Не совсем поняла, что хотела сказать Мозер, да "фигурное катание", но это прежде всего спорт. Никто не катается так, как Коляда, но для спорта высших достижений этого недостаточно, это только Брауну можно один квад на 2 программы сделать ( не всегда), вон на шоу Загитова была без "бухгалтерии, так второй день возмущаются "где прыжки". Всё должно быть органично, должны быть качественные прыжки и фигурное катание. А на международных стартах сейчас да, все улыбаются, ведь России нет, можно и не напрягаться. Я не люблю шоу, потому что там нет этой самой "бухгалтерии, а я именно её и люблю, и ценю в спорте.
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Ir_rish
- Если поросенком вслух, с пелёнок
Обзывают, баюшки-баю, -
Даже самый смирненький ребёнок
Превратится в будущем в свинью!

(Владимир Высоцкий)
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bona ulo
У каждого подхода свои минусы. Когда у наших были международные старты, то их на всех спортсменов не хватало. Соот-но да, конкуренция, конкурс и отбор. А что было бы лучше, если бы кому-то гарантировали тот или иной старт, а спортсмен из-за каких-либо проблем не смог нормально подготовиться. А другой, более готовый, просто сидел бы на скамейка запасных? Так лучше?
Это какие-то "разговоры в пользу бедных". Если ты готов соревноваться и побеждать, то почему отбор должен должен убить в тебе это желание? Наоборот, стоит относиться к нему как к доп. тренировке перед стартом.
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Irina Kistler
Ответ Tata777
ну это спорт..иначе драм театр....тут надо определиться тренер она или худрук
👏👏👏👍
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