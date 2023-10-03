«Такие мероприятия заряжают эмоциями, а на душе становится тепло за свою страну». Валиева побывала на Всероссийском форуме классных руководителей
Камила Валиева посетила открытие Всероссийского форума классных руководителей.
«5 октября в нашей стране отмечается День учителя!
В честь этого праздника мне посчастливилось побывать на открытии Всероссийского форума классных руководителей!
На форуме было представлено множество интересных стендов, а также различных активностей и занимательных конкурсов. Представители проектов провели лекции, мастер-классы, креативные и дискуссионные сессии, игры-практикумы и интерактивы.
Приятно наблюдать, как развивается современная сфера образования в нашей родной стране!» – говорится в сообщении на странице Валиевой ВКонтакте.
«Такие мероприятия определенно заряжают новыми эмоциями, а на душе становится так тепло за свою родную страну. С наступающим праздником, дорогие педагоги!» – добавила фигуристка в телеграм-канале.
На vk этого форума куча видео, удивившись, как настолько патриотический форум это допустил - потыкал, у всех бейджики обычные , синего цвета, без желтой вставки )