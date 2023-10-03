«Такие мероприятия заряжают эмоциями, а на душе становится тепло за свою страну». Валиева побывала на Всероссийском форуме классных руководителей

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева посетила открытие Всероссийского форума классных руководителей.

«5 октября в нашей стране отмечается День учителя!

В честь этого праздника мне посчастливилось побывать на открытии Всероссийского форума классных руководителей!

На форуме было представлено множество интересных стендов, а также различных активностей и занимательных конкурсов. Представители проектов провели лекции, мастер-классы, креативные и дискуссионные сессии, игры-практикумы и интерактивы.

Приятно наблюдать, как развивается современная сфера образования в нашей родной стране!» – говорится в сообщении на странице Валиевой ВКонтакте. 

«Такие мероприятия определенно заряжают новыми эмоциями, а на душе становится так тепло за свою родную страну. С наступающим праздником, дорогие педагоги!» – добавила фигуристка в телеграм-канале. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
У нее бейдж как минимум на штраф тянет.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Неужели ей правда вся эта движуха нравится. Что же будет во время предвыборной агитации)
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Какое отношение имеет Валиева к классным руководителям?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Сине-желтый бейджик в цветах флага Украины патриотов не смутит? ))
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Иванов
Ответ Ярик01
Сине-желтый бейджик в цветах флага Украины патриотов не смутит? ))
Не смутит. До Вашего сообщения я и не заметил. Но раз уж Вы обратили внимание - организатору этого мероприятия прилетит по шапке))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Щербин
Ответ RusVector
Камила лучшая! Хорошо, что ее зовут на такие мероприятия!
Она в школе не училась!Что она там делает?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Forever Alone
С предвыборной агитацией полностью справился коллективный Запад, она и не нужна будет)
Имеете ввиду, что коллективный запад агитирует за кандидата, который ведёт страну в средневековье?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капитан Немо
Ответ Anna
Неужели ей правда вся эта движуха нравится. Что же будет во время предвыборной агитации)
Может, и правда нравится или просто не хочет отказываться от приглашений.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Александр Иванов
Не смутит. До Вашего сообщения я и не заметил. Но раз уж Вы обратили внимание - организатору этого мероприятия прилетит по шапке))
Это, кстати, опять какая-то подстава Валиевой )
На vk этого форума куча видео, удивившись, как настолько патриотический форум это допустил - потыкал, у всех бейджики обычные , синего цвета, без желтой вставки )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Иван Иванов
У нее бейдж как минимум на штраф тянет.
готовый экстремизм
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
buturlinomo
ну и зачем она там? Вопрос не к фигуристке, конечно. К организаторам
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я
Ответ ZaharPetrovicUralez
Она расскажет как дедовы таблетки для высших результатов использовать 😂
Да, худшей кандидатуры на этот форум подобрать уже сложно. Во всяком случае сейчас, когда дело еще не закрыто. Ей бы думать о своей Стране надо было раньше, на ОИ.
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever Alone
Ответ Anna
Имеете ввиду, что коллективный запад агитирует за кандидата, который ведёт страну в средневековье?
ну не в эту же сторону двигаться https://t.me/boris_rozhin/99123
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever Alone
Ответ Anna
Неужели ей правда вся эта движуха нравится. Что же будет во время предвыборной агитации)
С предвыборной агитацией полностью справился коллективный Запад, она и не нужна будет)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ БезызбежноНаКрасный
готовый экстремизм
надеюсь у нее гражданство по рождению?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Камила! Есть вариант снова на олимпиаде побывать! Надо вернуться в школу, налечь на математику например и тогда есть шанс отобраться и поехать на олимпиаду!!!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капитан Немо
Ответ Иван Иванов
Камила! Есть вариант снова на олимпиаде побывать! Надо вернуться в школу, налечь на математику например и тогда есть шанс отобраться и поехать на олимпиаду!!!
С математикой у неё всё в порядке)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий