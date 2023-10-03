Загитова о шоу в Пекине: «Была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал. Очень приятно, что следят, любят, уважают нас»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова поделилась впечатлениями от шоу в Китае.

Фигуристка выступила в Пекине с новым номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».

«Я вообще была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал. 

Конечно, очень приятно, что следят, любят, уважают нас и так чтят. Это всегда берет за душу и хочется показать максимальный результат», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

Материалы по теме

122 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Скажите ей кто-нибудь, что это не ее, а Щербакову с Трусовой так встречали.😁
+97
-29
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дениса
Алина не привыкла оставаться незамеченной, а здесь главная звезда Аня, потом Саша и другие фигуристы, втч и Алина, да Алина, твоё время прошло вместе с пряжками и твоей естественной красотой
+65
-23
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Алин, раз уж на то пошло, встречали не только тебя, а всех вас))
И основная любимка китайцев - Аня
+62
-26
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmperorNazer
Не знаю, что так ошарашило Алину, судя по многочисленным видео и фото, ее там встречают примерно так же, как условных Гуменника, Кондратюка или СК с МГ. То есть после прокатов аплодируют, конечно, но персональных фанатов, как у Трусовой и тем более Щербаковой, не наблюдается от слова совсем.
+50
-14
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нюша Нюсина
Ответ Елена Абранина
Комментарий скрыт
очнитесь, уже давно другие звезды)) Алина к ним прицепом😅
+48
-15
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Безызбежно ошарашена )))
+44
-13
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная фурия
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Особенно светлая энергетика заметна, когда пихается в спину))) Щербакова бы себе такого никогда не позволила.
+46
-20
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Anneta28
Скажите ей кто-нибудь, что это не ее, а Щербакову с Трусовой так встречали.😁
О Трусовой ни пол слова в репортаже от Черносвитовой и даже мельком ее не показали. Саша заслужила только "и другие звезды". Если бы ни организаторы шоу, которые хотели чтобы Саша тоже приехала, Черносвитова все бы сделала, чтобы ее там не было.
+39
-16
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allla
Ну, конечно Алинка ошарашена! Она не ожидала, что её "ТАК любят и ждут" в Китае... Жалась по стеночке, пока Щербакову с ног сносили!
+39
-18
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Было бы странным, если бы себя любимую не пропиарила.
+32
-13
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Елена Абранина
Комментарий скрыт
Вернитесь в реальность. 2018 год давно прошел. И в ФК уже совсем другие героини.
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
//хочется показать максимальный результат//
Что мешает?
+35
-18
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
«Я вообще была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал.»
——-
А как ее встречали в Китае? Что ее так ошарашило?
Ладно б такой комментарий дали Аня или Саша, а эту что ошарашить могло?
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Черносвитова смешная до глупости.

В репортаже Первого канала Сашу не показали, но зато показали Сашин букет, который ей подарили китайские болельщики. Конечно не сказали, что это Сашин букет, хорошо хоть не соврали, что для когото другого. Сашин букет видимо самый красивый был)))
+27
-13
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нюша Нюсина
Ответ vanessa2021
Черносвитова смешная до глупости. В репортаже Первого канала Сашу не показали, но зато показали Сашин букет, который ей подарили китайские болельщики. Конечно не сказали, что это Сашин букет, хорошо хоть не соврали, что для когото другого. Сашин букет видимо самый красивый был)))
зато, ошарашенную впихнули, как всегда🤦‍♀️
А Сашу, которая в Китае одна из любимиц , не считают нужным показать😏
1 как обычно, за кого проплатили...
+27
-14
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Железная Леди
Было бы странным, если бы себя любимую не пропиарила.
Так это ,увы, все , что ей теперь осталось. Ну и поклонение остатков фанатов , конечно.
+24
-12
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Насколько все могли видеть и слышать - в основном ждали и встречали Анну Щербакову.
Это же подтверждает и интервью китайской фигуристки.
+38
-28
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RMandYNWA
«встречают примерно так же, как условных Гуменника, Кондратюка или СК с МГ» (с)
Вот это вот лёгкое высокомерие по отношению к другим фигуристам- это интеллигентность или конгруэнтность?
А то я путаюсь чуть-чуть )
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нюша Нюсина
энергично так Сашу пиханула, что аж светло стало и искры из глаз посыпались🤦‍♀️
стыдоба, жесть...
+25
-16
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дениса
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Где здесь вы видите что Алина завоевала сердца китайцев, очень холодный, прием по отношению к ней, аню и Сашу они встречают как звезд
+28
-19
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
На трибунах людей нет , Наверное это главный показатель. И в аэропорту ей достался 1 букет , никто не кричит Алина и т. д. И какой результат она хочет показать , интересно.
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gaga Gaga
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Е...С
О Трусовой ни пол слова в репортаже от Черносвитовой и даже мельком ее не показали. Саша заслужила только "и другие звезды". Если бы ни организаторы шоу, которые хотели чтобы Саша тоже приехала, Черносвитова все бы сделала, чтобы ее там не было.
ну не плач в дугой раз покажут
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ Дениса
Алина не привыкла оставаться незамеченной, а здесь главная звезда Аня, потом Саша и другие фигуристы, втч и Алина, да Алина, твоё время прошло вместе с пряжками и твоей естественной красотой
Сейчас придет Аллас и все вам обьяснит длинно и пафосно.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Ответ Е...С
У Саши, насколько это известно, были претензии к тому, что говорили ведущие о ее прокатах, а ведущие придерживались "политики партии".
Политика партии - это и есть требования стороны Трусовой! Траньков на это прямым текстом сказал, что эту "политику" навязал не 1 канал, а сторона Трусовой.
Сами то подумайте! Только Трусова заключает какие то индивидуальные контракты постоянно
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Даже не приятно удивлена, а прям ошарашена!
+19
-13
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий