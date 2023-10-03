Загитова о шоу в Пекине: «Была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал. Очень приятно, что следят, любят, уважают нас»

Алина Загитова поделилась впечатлениями от шоу в Китае.

Фигуристка выступила в Пекине с новым номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».

«Я вообще была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал.

Конечно, очень приятно, что следят, любят, уважают нас и так чтят. Это всегда берет за душу и хочется показать максимальный результат», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами