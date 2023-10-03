Загитова о шоу в Пекине: «Была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал. Очень приятно, что следят, любят, уважают нас»
Алина Загитова поделилась впечатлениями от шоу в Китае.
Фигуристка выступила в Пекине с новым номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».
«Я вообще была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал.
Конечно, очень приятно, что следят, любят, уважают нас и так чтят. Это всегда берет за душу и хочется показать максимальный результат», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами
И основная любимка китайцев - Аня
Что мешает?
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А как ее встречали в Китае? Что ее так ошарашило?
Ладно б такой комментарий дали Аня или Саша, а эту что ошарашить могло?
В репортаже Первого канала Сашу не показали, но зато показали Сашин букет, который ей подарили китайские болельщики. Конечно не сказали, что это Сашин букет, хорошо хоть не соврали, что для когото другого. Сашин букет видимо самый красивый был)))
А Сашу, которая в Китае одна из любимиц , не считают нужным показать😏
1 как обычно, за кого проплатили...
Это же подтверждает и интервью китайской фигуристки.
Вот это вот лёгкое высокомерие по отношению к другим фигуристам- это интеллигентность или конгруэнтность?
А то я путаюсь чуть-чуть )
стыдоба, жесть...
Сами то подумайте! Только Трусова заключает какие то индивидуальные контракты постоянно