Алина Загитова заявила, что весь ее мерч был распродан.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила одежду с принтом «безызбежно».

«Ну что, друзья, мой экспириенс подошел к концу – солд-аут всего мерча. Спасибо большое, что вы меня поддержали!

Тем временем у меня последнее шоу в Сочи, поэтому всем хорошего вечера, спасибо большое еще раз!» – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.