Алина Загитова: «Мой экспириенс подошел к концу – солд-аут всего мерча»
Алина Загитова заявила, что весь ее мерч был распродан.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила одежду с принтом «безызбежно».
«Ну что, друзья, мой экспириенс подошел к концу – солд-аут всего мерча. Спасибо большое, что вы меня поддержали!
Тем временем у меня последнее шоу в Сочи, поэтому всем хорошего вечера, спасибо большое еще раз!» – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
А то экспиренс - это опыт/экспертиза, она не может "подойти к концу". Экспириенс приобретают, икона журналистики)))
Визаутизбежность Вам