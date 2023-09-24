Алина Загитова: «Мой экспириенс подошел к концу – солд-аут всего мерча»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что весь ее мерч был распродан.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила одежду с принтом «безызбежно».

«Ну что, друзья, мой экспириенс подошел к концу – солд-аут всего мерча. Спасибо большое, что вы меня поддержали!

Тем временем у меня последнее шоу в Сочи, поэтому всем хорошего вечера, спасибо большое еще раз!» – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

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194 комментария

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Ебздрогыч
Русский язык: за что ты так со мной? Что я сделал тебе плохого?
+189
-15
+174
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Водяра
Короче, сама выкупила это барахло.
+124
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Александр Шульгин
Требуется перевод
+93
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BillShen
Что по-русскому сдалась - перешла на транслит? Смотри, Алин, по-русски все просто: "Я приобрела бесценный опыт. Пробная партия футболок вся выкуплена! Попробую дальше делать для Вас крутые вещи!"
А то экспиренс - это опыт/экспертиза, она не может "подойти к концу". Экспириенс приобретают, икона журналистики)))
+90
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
Русский язык: за что ты так со мной? Что я сделал тебе плохого?
Вай йор месседж настолько токсик? Иф ю нифига не андерстенд , что Алина икона стайла энд комплитли сформированный человек , то ай эм соу сори.

Визаутизбежность Вам
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Olga.t
Ответ Александр Шульгин
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У неё с русским языком совсем беда, поэтому вот так))
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ circassian*
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Пара десятков домохозяек из провинции - такая себе платежеспособная аудитория.
+61
-10
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Нагрузки Сборной
Конечно, там такой fabric, там столько details в этих футболках, они еще и very очень очень affordable
+37
-1
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Nachalnik
Какая стала пластиковая
+40
-6
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BiVG
Вот а фак, май рашен лэнгуйдж Кант андерстенд зис буллшит)
+33
-4
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Бене Гессерит
Ага, продала всё своим пиарщикам
+36
-7
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BillShen
Ответ Екатерина Перепёлкина
Эксперимент, может, имела в виду.
Эксперимент - это еxperiment или test. У Алины безЫзбежно не только с русским, но и с английским?
+29
-1
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Александр Шульгин
Да и что она с лицом сдела, молодая же совсем зачем все эти улутшайзеры со временем только хуже все будет.
+33
-6
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Александр Шульгин
Ответ Nachalnik
Какая стала пластиковая
Это конечно самое странное симпатичная девушка была в таком возрасте выглядит после этих улутшайзеров на 10 лет старше вопрос зачем.
+30
-3
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Silent2006
Ну, раз экспириенс, то не подошел к концу, а энданулся.
+28
-5
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Е...С
Алина выглядит не очень довольной, неужели "безызбежно" плохо покупали.
+29
-7
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Anneta28
Ответ hank05
Она татарка. Он ей безразличен)
Ей и татарский безразличен.
+22
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Александр Шульгин
Ответ hank05
Она татарка. Он ей безразличен)
Татарского она вообще не знает
+21
-3
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PerfectSvendsen
Алина и её перфомансы - это завтрак с авокадо и лососем, который каждая блоггерша считает своим долгом метнуть в сторис: шаблон и попса
+21
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Juulia
Где та милая улыбчивая девочка,в которую я влюбилась на Олимпиаде,с каждым новым выходом она падает все ниже и ниже,сейчас ничего кроме отвращения нет (а жаль 😩
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Vanek1411
ЕГЭ по русскому на 50 баллов во всей красе.
+21
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Vladislav Zhalobkevich
Загитова внешне уже начинает напоминать Наиль Аскер-заде. Это как-то передаётся что-ли?
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Enchanter WIZZARD
Ни для без кринжа! - девиз Загитовой
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Wiley Fox
Не, ну Бузова все же поумнее будет
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СССР цэ европа! - скакал?
Эллочка-людоедка из "12 стульев"
+16
-3
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