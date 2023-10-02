«Он проснулся от того, что я стоял над ним и кидал деньги». Никита Михайлов рассказал, как взял у Глейхенгауза кошелек, чтобы сыграть в казино

Теги сборная России Никита Михайлов Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Никита Михайлов рассказал, как забрал кошелек Даниила Глейхенгауза.

«Это было в Болгарии, старт прошел, все хорошо, а там отель, где внизу есть казино. Прелесть болгарских казино в том, что, если ты садишься за любой аппарат, даже за десять долларов, то можешь заказывать все что хочешь.

Прошел банкет, мы посидели с тренерами, было примерно пять утра. Я решил проехать в лифте, послушать, как и кто отдыхает сейчас. Каково было мое разочарование, что на всех этажах было тихо. В итоге пришел казино, а часов в шесть утра я там был один.

Я сел играть за рулетку, шло хорошо-плохо-хорошо-плохо. Ставлю ставку, она улетает, но я чувствую, что где-то мне нужно еще чуть-чуть дожать. Говорю крупье: «Ничего не бросайте, не трогайте».

Я убегаю в номер к Глейхенгаузу, он спит, беру его кошелек, иду вниз. Бросаю все на черное, даже не зная, сколько в кошельке денег. Она начинает крутить, я убегаю за какой-то аппарат, стою, жду там. В итоге выпадает черная. Выиграл прилично, покрыл все расходы и остался в плюсе.

Я прибежал к нему в восемь утра, он все еще спал. Мне выдали мелкими деньгами, которые я потом обменял, но в тот момент, решил просто посыпать его купюрами. Он проснулся от того, что я стоял над ним и кидал деньги», – сказал Михайлов. 

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34 комментария

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Jessi
Ппц, он признался, что украл деньги у Глейхенгауза, пока тот спал? А если бы все проиграл?
+34
-2
+32
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Александр Шульгин
Главный вопрос сколько он перед этим выпил
+14
-1
+13
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Леван Мкртчян
Ответ Jessi
Ппц, он признался, что украл деньги у Глейхенгауза, пока тот спал? А если бы все проиграл?
Дык очевидно же ,что сказки венского леса рассказвает. Мало того что крупье не принял бы ставку наличкой , а не фишками, так еще и кашелек даже не открывал))
Басни Крылова отдыхают
+12
0
+12
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Katerina Sunny
Раз стащил деньги втихаря без согласия, должен был вернуть с процентами.
+9
0
+9
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Black&White
Сегодня день кринжовых историй? продолжайте). На месте Михайлова я бы постеснялась такое рассказывать, не красит его.
+13
-4
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ДИОНИС
"Казино, казино, казино!
Это музыка, песни, вино!..
Пока ты спал..."
Вот это новость! Что ещё мы узнаем от Никиты Михайлова?
+8
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miladoc1
И к чему это?
+7
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Александр Шульгин
Ответ Jessi
Ппц, он признался, что украл деньги у Глейхенгауза, пока тот спал? А если бы все проиграл?
Отдал бы
+9
-2
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Ольга Ив
Как тренеры после стартов на банкетах сидят, до 5 утра.. Однако..
+7
-1
+6
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tanya_1111
Эко его расперло, мне кажется он просто поставил в тупик кучу людей сейчас , надо бы дать время прийти в себя, комментаторы то за каждый чих четвертовать готовы, а тут столько счастья подъехало ))))
+6
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RusVector
На СВО бы вас отправить, миллионеры ...
+12
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Юра Плисецкий
Такое нужно под Инстасамку читать. Только я ее не слушаю.
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Док Аксель
Когда-то в молодости мы занимались современным пятиборьем : женщины, карты, кино, вино и домино. Потом на смену домино пришло казино...
+4
0
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Anna
Тема плохо раскрыта. Сколько Михайлов вернул денег, если изначально не знал сумму в кошельке? 🤔
+6
-2
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Девочка с севера
В итоге Глейхенгауз-то знает?
+3
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nina1212
Ответ miladoc1
И к чему это?
это из передачи Скопцовой, там все гости свои кринжовые истории рассказывают, такие правила
+3
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ДИОНИС
А на утро - ответ Михайлова Глейхенгаузу: "Кошелёк, кошелёк! Какой ещё кошелёк?!"
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AAPolyansky
Ответ Ольга Ив
Как тренеры после стартов на банкетах сидят, до 5 утра.. Однако..
ну это Михайлов сидел, а он не тренер, а хореограф. Глейхенгауз (который не только хореограф, но и тренер) таки спал
+2
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tanya_1111
Однако
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tanya_1111
Ответ Black&White
Сегодня день кринжовых историй? продолжайте). На месте Михайлова я бы постеснялась такое рассказывать, не красит его.
Да ладно вам, все мы люди, на спортсе комментаторов почитать одни монахи собрались. Но мир ФК не без странностей здесь сложно спорить.
+7
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Mira Val
Жирненько 🤣
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*** Monik ***
Ответ Jessi
Ппц, он признался, что украл деньги у Глейхенгауза, пока тот спал? А если бы все проиграл?
Действительно, очень странно такое рассказывать 🤦🏼‍♀️ это же воровство
Совсем не красят такие истории человека, а он между тем тренер, пример для своих учеников
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miladoc1
Ответ nina1212
это из передачи Скопцовой, там все гости свои кринжовые истории рассказывают, такие правила
Спорт здесь вроде не при чем?!
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Ir_rish
Ответ Девочка с севера
В итоге Глейхенгауз-то знает?
теперь точно знает
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Ir_rish
Ответ Black&White
Сегодня день кринжовых историй? продолжайте). На месте Михайлова я бы постеснялась такое рассказывать, не красит его.
А у него была цель приукраситься в глазах почтеннейшей публики?
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