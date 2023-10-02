Никита Михайлов рассказал, как забрал кошелек Даниила Глейхенгауза.

«Это было в Болгарии, старт прошел, все хорошо, а там отель, где внизу есть казино. Прелесть болгарских казино в том, что, если ты садишься за любой аппарат, даже за десять долларов, то можешь заказывать все что хочешь.

Прошел банкет, мы посидели с тренерами, было примерно пять утра. Я решил проехать в лифте, послушать, как и кто отдыхает сейчас. Каково было мое разочарование, что на всех этажах было тихо. В итоге пришел казино, а часов в шесть утра я там был один.

Я сел играть за рулетку, шло хорошо-плохо-хорошо-плохо. Ставлю ставку, она улетает, но я чувствую, что где-то мне нужно еще чуть-чуть дожать. Говорю крупье: «Ничего не бросайте, не трогайте».

Я убегаю в номер к , он спит, беру его кошелек, иду вниз. Бросаю все на черное, даже не зная, сколько в кошельке денег. Она начинает крутить, я убегаю за какой-то аппарат, стою, жду там. В итоге выпадает черная. Выиграл прилично, покрыл все расходы и остался в плюсе.

Я прибежал к нему в восемь утра, он все еще спал. Мне выдали мелкими деньгами, которые я потом обменял, но в тот момент, решил просто посыпать его купюрами. Он проснулся от того, что я стоял над ним и кидал деньги», – сказал Михайлов.