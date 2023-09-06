Алексей Тихонов: «Бойкова и Козловский решили пока что катать программы, которые поставлены в конце прошлого сезона предыдущими тренерами»

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков сборная России пары Этери Тутберидзе Павел Слюсаренко Даниил Глейхенгауз Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Сергей Дудаков Фигурное катание

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пока не стали менять программы.

Об этом сообщил тренер Алексей Тихонов. В это межсезонье пара Бойковой и Козловского перешла в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.

– Алексей, в это межсезонье вы начали работать с парой Бойкова – Козловский. Какие первые впечатления?

– Первые впечатления появятся на прокатах, которые состоятся 16-17 сентября. Ребята трудятся, много над чем нужно поработать. Свои большие плюсы, свои минусы.

И вся большая дружная команда «Тим Тутберидзе» во главе с Этери Георгиевной плюс Максим Траньков, Павел Слюсаренко, я помогаю, Сережа Дудаков, Даниил Глейхенгауз.

Настрой очень хороший у ребят. Посмотрим, к чему приведет эта работа. Они решили пока что катать те программы, которые были поставлены в конце прошлого сезона предыдущими тренерами.

– Насколько это распространено в фигурном катании и корректно – может у человека со стороны вопрос возникнуть.

– Если тренерский штаб, в котором ребята состояли, не возражает против использования этих программ, если финансово они были оплачены самими ребятами, например, либо есть определенные договоренности со штабом, мол, мы не возражаем, и при том, что программы нравятся фигуристам, – то ничего страшного, на мой взгляд, можно кататься.

Ребята хотят их катать, и в новой команде никто не против. Хотя это начало пути, и естественно, все в дальнейшем будет развиваться именно так, как будет планировать штаб Тутберидзе, и так, как захотят идти ребята вместе со своими тренерами, – сказал Тихонов.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

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11 комментариев

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Лия Романова
удачи и отличных прокатов Диме и Саше в сезоне, болею за ребят!
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Delirium
Ответ Oleandra
Видимо штаб не хочет пока сильно заморачиваться - вдруг обратно побегут.. зачем силы тратить, лучше элементы подправить..
Скорее наоборот, для БК это эксперимент, и они решили не рисковать и меняться сразу слишком сильно, так как новые программы поставили под них те, кто их хорошо знает многие годы. Это может быть как плюс, так и минус, посмотрим на ОП что за программы, ну и как они их будут выкатывать по сезону.
+4
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asusp527
Ответ Oleandra
Видимо штаб не хочет пока сильно заморачиваться - вдруг обратно побегут.. зачем силы тратить, лучше элементы подправить..
Ясное дело, интеллигентная ТНМ не возражает. Но вообще это их очередная наглость, да только она им не поможет
+4
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Mari Gams
Очень хорошая пара Саша и Дима , и правильный ход , не открещиваются от прежнего тренера , не бегут все менять , нарабатывают стабильность , используя свой прежний опыт , совершенствуются , учат что- то новое , молодцы .
Удачных стартов и побед паре !
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Shtirly
Имхо, или нет свободного постановщика, или намерения ребят несколько отличались от заявленных. Раньше нам рассказывали, что подобные решения принимает тренерский штаб, а не спортсмены.
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Delirium
Ответ Oleandra
я уже ожидаю, что программы будут не очень, если их всё-таки хоть немного Этери не подправит.. немузыкально у Москвиной всегда ставят.. и Даниил музыку лучше подбирает, чем другие наши хореографы.
Я тоже не фанат того, что последние годы ставят у Москвиной, но пока программ БК не видел, так что мнения никакого нет.
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Лучшее_враг_хорошего
Жду БК больше всех остальных пар. Еще Ходыкин с новой партнершей интересен.
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Oleandra
Ответ Delirium
Скорее наоборот, для БК это эксперимент, и они решили не рисковать и меняться сразу слишком сильно, так как новые программы поставили под них те, кто их хорошо знает многие годы. Это может быть как плюс, так и минус, посмотрим на ОП что за программы, ну и как они их будут выкатывать по сезону.
я уже ожидаю, что программы будут не очень, если их всё-таки хоть немного Этери не подправит.. немузыкально у Москвиной всегда ставят.. и Даниил музыку лучше подбирает, чем другие наши хореографы.
+2
-2
0
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asusp527
Ответ aza.nova
Почему Дудакова все называют Серёжа? Я человек посторонний, но мне это неприятно, и почему-то стыдно. Так же, как, когда Алиева называют Димка. Давайте тогда всех - Максик, Паша, Даня..... Ну, не за чашкой чая трёп ведёте, для широкой аудитории отвечают, зачем читателям ваш "интим".
Подобное панибратство демонстрирует культурный уровень называющих...
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