Алексей Тихонов: «Бойкова и Козловский решили пока что катать программы, которые поставлены в конце прошлого сезона предыдущими тренерами»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пока не стали менять программы.

Об этом сообщил тренер Алексей Тихонов. В это межсезонье пара Бойковой и Козловского перешла в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.

– Алексей, в это межсезонье вы начали работать с парой Бойкова – Козловский. Какие первые впечатления?

– Первые впечатления появятся на прокатах, которые состоятся 16-17 сентября. Ребята трудятся, много над чем нужно поработать. Свои большие плюсы, свои минусы.

И вся большая дружная команда «Тим Тутберидзе» во главе с Этери Георгиевной плюс Максим Траньков, Павел Слюсаренко, я помогаю, Сережа Дудаков, Даниил Глейхенгауз.

Настрой очень хороший у ребят. Посмотрим, к чему приведет эта работа. Они решили пока что катать те программы, которые были поставлены в конце прошлого сезона предыдущими тренерами.

– Насколько это распространено в фигурном катании и корректно – может у человека со стороны вопрос возникнуть.

– Если тренерский штаб, в котором ребята состояли, не возражает против использования этих программ, если финансово они были оплачены самими ребятами, например, либо есть определенные договоренности со штабом, мол, мы не возражаем, и при том, что программы нравятся фигуристам, – то ничего страшного, на мой взгляд, можно кататься.

Ребята хотят их катать, и в новой команде никто не против. Хотя это начало пути, и естественно, все в дальнейшем будет развиваться именно так, как будет планировать штаб Тутберидзе, и так, как захотят идти ребята вместе со своими тренерами, – сказал Тихонов.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?