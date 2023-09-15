Короткая программа Семененко поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье, в произвольной – «Ромео и Джульетта»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Бенуа Ришо Евгений Семененко Елизавета Навиславская Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко объявил музыку для новых программ.

Короткую программу чемпиону России поставил Никита Михайлов, произвольную – Бенуа Ришо.

– Короткая у тебя французская песня Le Clown. Кто предлагал музыку? Никита?

– Нет, музыку предложила Елизавета Навиславская. Она сейчас работает в нашей группе, преподает актерское мастерство. Были несколько вариантов, я вам больше скажу, у меня уже была поставлена программа под другую музыку, мы от нее отказались, и приняли новое предложение.

Кстати, в «Нотр-Дам де Пари» в части программы музыка тоже была в исполнении Брюно Пельтье. И вообще я обожаю «Нотр-Дам», это одна из моих самых любимых программ, я и вживую французский мюзикл тогда смотрел, гастроли были у нас в городе. И сейчас так все сложилось, образ может, не такой новый, но, я думаю, будет свежо смотреться.

– Это образ грустного клоуна?

– Образ клоуна с частичкой пантомимы. На публике клоуны всегда веселые, всегда смешат людей, но никто не знает, что у них на душе, что у них в жизни. И вот я показываю, что я артист, развлекаю, но при этом и показываю, что у меня на душе.

– А какой образ у тебя в произвольной программе?

– В произвольную программу решили взять музыку из, можно сказать, золотого фонда фигурного катания – «Ромео и Джульетта».

– А какая именно? Их же много.

– Да, я знаю, что очень много разных вариантов музыки. Мы взяли саундтрек из фильма «Ромео и Джульетта», где главную роль играет Ди Каприо. Я вообще могу сказать, что теперь это один из самых моих любимых фильмов.

– И фильм ты посмотрел специально? Или ты уже раньше его видел, а сейчас специально еще раз пересмотрел?

– Историю, понятно, я знал. Но вот прямо этот фильм я в первый раз посмотрел, когда узнал, что мы будем ставить программу под «Ромео и Джульетту». Музыку я предложил.

Мы подобрали, чтобы все-таки какая-то была история. Если первая часть – просто знакомство, тема Ромео, потом идет уже такая более сильная, часть со словами – история жизни двух кланов Монтекки и Капулетти. Потом любовная часть романтическая, и последняя – Escape from Mantua, когда Ромео узнал, что Джульетта погибла, и он бежит в город увидеть это своими глазами. Я вообще люблю, когда есть сюжет, когда программа как представление, – сказал Семененко.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Евгений в этом сезоне решил по золотому диску «бест оф Фэка». Что ж, посмотрим на Ромео. В КП интересный выбор. Успехов ему в сезоне
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Удачи
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Светлана Краснова
На местных водокачках мучается Семененко,а Миша на межнународных стартах всегда выступал лучше всех наших фигуристов и квоты для страны привозил всегда.С 8,15 и 19 местом на ОИ это троица молодых и перспективных лишила бы нас максимальных квот на ЧМ, с таким то позорным результатом.Сто раз подсчитано,от выступления Миши золотая медаль нам не светила.Команда Канады была на несколько порядков выше и сильнее.
Позор был на ОИ 2018. Достаточно одного раза, спасибо.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Устинова
Хороший выбор музыки для программ , отличные постановщики!
Женя, удачи в сезоне, и без травм!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Светлана Краснова
Я поперхнулась,когда Семененко внаглую вместо Миши Коляды на ОИ поехал.А шедевральные программы Миши оказались никому не нужны.Его не стали ждать,как Степанову и Букина.
Зачем Коляда был нужен на ОИ? У него они уже были, где он лишил команду золотой медали. Слава богу что отмучился и закончил.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Светлана Краснова
Я поперхнулась,когда Семененко внаглую вместо Миши Коляды на ОИ поехал.А шедевральные программы Миши оказались никому не нужны.Его не стали ждать,как Степанову и Букина.
"шедевральные программы Миши" - смешно звучит даже) иди прокапайся, Маня))) Патрик Бог
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Светлана Краснова
На местных водокачках мучается Семененко,а Миша на межнународных стартах всегда выступал лучше всех наших фигуристов и квоты для страны привозил всегда.С 8,15 и 19 местом на ОИ это троица молодых и перспективных лишила бы нас максимальных квот на ЧМ, с таким то позорным результатом.Сто раз подсчитано,от выступления Миши золотая медаль нам не светила.Команда Канады была на несколько порядков выше и сильнее.
Мишаня в личке на ОИ в Корее как раз 8 место и занял.Или вы про это забыли?Как он откатал в команднике лучше забыть как страшный сон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Anneta28
Зачем Коляда был нужен на ОИ? У него они уже были, где он лишил команду золотой медали. Слава богу что отмучился и закончил.
Мишаня уже отбрехался.Сказал что шансов все равно не было.Только вот шанс пусть и мизерный,но был откатай он на ОИ как на ЧМ.Ну зато признал что к ОИ он был "не готов"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Дмитрий
Почему всякие Пелетье и Джульетты? Где Шаман, Газманов, Любэ?
Ищите их на митингах, там их зона обитания.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Нравится выбор музыки у Жени .
Уже завтра увидим КП)
Удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Светлана Краснова
Коляда заслужил участие в ОИ .Он занял второе место на ЧР,проиграв полбалла первому.Он выиграл ПП на ЧР.У вас все, кто занял место ниже первого на ЧР, не имеют права ехать на ГС или только Миша.Команда Канады была очень сильная и никто не мог помешать им завоевать золотую медаль,преимущество в баллах было очень большое.Миша даже хорошо выступив в КП не смог бы их догнать.Это уже сто раз просчитано.
Вот не надо ля ля. Ему всего лишь нужно было быть выше Патрика Чана, который, кстати говоря, с ошибками откатал и КП и ПП. Но Мишаня даже этого не смог сделать. И это он ехал туда подготовленным, а в этот раз больше месяца не тренировался. Да, страшно представить даже, что бы он там накатал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Внукова
Хоть бы Exit musik от Radiohead... Ну пожалуйста...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Светлана Краснова
Ну какой из Семененко Ромео.Ему только Квазимодо в Нотр -Дам де Пари изображать.А вот образ клоуна очень подходит.Прыжки с приземлением носом в лед,как раз в духе Цирка дю Солей.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Алеся Ткаченко
Мишаня уже отбрехался.Сказал что шансов все равно не было.Только вот шанс пусть и мизерный,но был откатай он на ОИ как на ЧМ.Ну зато признал что к ОИ он был "не готов"
Выбор неплохой,особенно КП интересная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Светлана Краснова
Квоты зарабатывают на ЧМ.А на ЧМ Коляда ниже 6 места никогда не опускался.В соперниках у него были Ханью и Чен,которых никто не мог обыграть.А у Шомы Уно,Джейсона Брауна и Джунхван Чха Миша выигрывал.Выиграть у этой тройки в настоящее время нашим молодым и перспективным не по зубам.Вот где страшный сон.
Ну вы же попрекнули фигуристов местами на ОИ,а не на ЧМ.Никто не знает,как бы откатал тот же Женя или Марк на ЧМ,их туда не пустили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Anneta28
Вот не надо ля ля. Ему всего лишь нужно было быть выше Патрика Чана, который, кстати говоря, с ошибками откатал и КП и ПП. Но Мишаня даже этого не смог сделать. И это он ехал туда подготовленным, а в этот раз больше месяца не тренировался. Да, страшно представить даже, что бы он там накатал.
Что то как Миша от Чеботаревой ушел,все его резко жалеть стали.До этого столько сочувствующих комментариев в его сторону не было видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий