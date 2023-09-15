Короткая программа Семененко поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье, в произвольной – «Ромео и Джульетта»

Фигурист Евгений Семененко объявил музыку для новых программ.

Короткую программу чемпиону России поставил , произвольную – .

– Короткая у тебя французская песня Le Clown. Кто предлагал музыку? Никита?

– Нет, музыку предложила Елизавета Навиславская. Она сейчас работает в нашей группе, преподает актерское мастерство. Были несколько вариантов, я вам больше скажу, у меня уже была поставлена программа под другую музыку, мы от нее отказались, и приняли новое предложение.

Кстати, в «Нотр-Дам де Пари» в части программы музыка тоже была в исполнении Брюно Пельтье. И вообще я обожаю «Нотр-Дам», это одна из моих самых любимых программ, я и вживую французский мюзикл тогда смотрел, гастроли были у нас в городе. И сейчас так все сложилось, образ может, не такой новый, но, я думаю, будет свежо смотреться.

– Это образ грустного клоуна?

– Образ клоуна с частичкой пантомимы. На публике клоуны всегда веселые, всегда смешат людей, но никто не знает, что у них на душе, что у них в жизни. И вот я показываю, что я артист, развлекаю, но при этом и показываю, что у меня на душе.

– А какой образ у тебя в произвольной программе?

– В произвольную программу решили взять музыку из, можно сказать, золотого фонда фигурного катания – «Ромео и Джульетта».

– А какая именно? Их же много.

– Да, я знаю, что очень много разных вариантов музыки. Мы взяли саундтрек из фильма «Ромео и Джульетта», где главную роль играет Ди Каприо. Я вообще могу сказать, что теперь это один из самых моих любимых фильмов.

– И фильм ты посмотрел специально? Или ты уже раньше его видел, а сейчас специально еще раз пересмотрел?

– Историю, понятно, я знал. Но вот прямо этот фильм я в первый раз посмотрел, когда узнал, что мы будем ставить программу под «Ромео и Джульетту». Музыку я предложил.

Мы подобрали, чтобы все-таки какая-то была история. Если первая часть – просто знакомство, тема Ромео, потом идет уже такая более сильная, часть со словами – история жизни двух кланов Монтекки и Капулетти. Потом любовная часть романтическая, и последняя – Escape from Mantua, когда Ромео узнал, что Джульетта погибла, и он бежит в город увидеть это своими глазами. Я вообще люблю, когда есть сюжет, когда программа как представление, – сказал .

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