Соколовская о работе с Колесниковым: «Единственная проблема – возрастные нюансы с коленями. Мы не торопимся, все делаем по согласованию с врачами»

Фигурист Николай Колесников рассказал о программе, поставленной Ильей Авербухом.

из-за небольшого повреждения не принимает участия в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят в Новогорске.

«Короткую программу мне поставил Илья Изяславович. Мне было интересно и приятно с ним работать. В этой программе рассказывается о мальчике, который очень любит Землю. Он берет в руки земной шар, прижимает к себе, потом отпускает и начинает парить над Землей, любуясь голубой планетой. И снова берет шар в руки и в конце отпускает. Программа – «Лунная соната»... Для меня это что-то новое, новый стиль, который мне хочется попробовать.

Мне также нравится моя произвольная программа – «Однажды в Америке», поэтому мы ее и оставили. Я не так много катал ее в прошлом сезоне. В ней я изображаю мальчика из бедной семьи, который, повзрослев, становится миллионером», – сказал Колесников.

Тренер Светлана Соколовская рассказала о проблемах в работе с фигуристом.

«Коля – трудяга, и я считаю, у этого парня большие перспективы. Единственная проблема – возрастные нюансы с коленями, которые не избежать. По рекомендации врачей он не участвовал в прокатах. К моему большому сожалению, у сейчас те же проблемы, которые в свое время мы проходили с . Поэтому мы не торопимся, все делаем по согласованию с врачами. В прошлом сезоне в плане прыжкового контента мы показали то, что могли на тот момент. И сейчас не форсируем.

Вообще, как показывает мой личный тренерский опыт, мальчики, которые тренируются в нашей группе, начинают стабильно прыгать в 16-18 лет, плюс-минус. Так было с Сашей Самариным, Марком Кондратюком, Гришей Федоровым. Поэтому нужно просто время и терпение.

Мы не торопимся, тем более, нынешняя ситуация позволяет, и надо использовать это время, чтобы спокойно учиться и учиться. Мне не надо, чтобы на тренировках ребята упрыгивались, потому что мужское фигурное катание усложняется, нагрузки большие, а для мальчиков здоровые спины и колени – это важно. В принципе, это важно для всех», – отметила Соколовская.