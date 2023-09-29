Стартовала продажа билетов на четвертый этап Гран-при России в Казани. Цены – от 300 до 3000 рублей

Открыта продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Этап Гран-при России «Идель-2023» пройдет 11-12 ноября.

Стоимость билетов составляет от 300 до 3000 рублей, приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

В этом сезоне этапы Гран-при России пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

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