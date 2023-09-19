Началась продажа билетов на второй этап Гран-при России в Омске. Цена – от 290 до 2490 рублей

Стартовала продажа билетов на второй этап Гран-при России-2023/24 в Омске.

Этап под названием «Сердце Сибири» пройдет с 20 по 23 октября.

Стоимость билетов составляет от 290 до 2490 рублей, приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

В этом сезоне этапы Гран-при России пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

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