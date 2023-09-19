Началась продажа билетов на второй этап Гран-при России в Омске. Цена – от 290 до 2490 рублей

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Стартовала продажа билетов на второй этап Гран-при России-2023/24 в Омске.

Этап под названием «Сердце Сибири» пройдет с 20 по 23 октября. 

Стоимость билетов составляет от 290 до 2490 рублей, приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

В этом сезоне этапы Гран-при России пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ника, КК и МиГи там будут, повезло омичам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
У Алёнки и Георгия будут Омск и Москва. Первый этап уже через месяц.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиана
А что мы должны гадать кто где? Где списки, в Москве наверное будут только их хрустального?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
цена билетов прям скажем детская. каждый первокласник запросто выложит 300-500 руб за один сеанс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Железная Леди
цена билетов прям скажем детская. каждый первокласник запросто выложит 300-500 руб за один сеанс.
Ну и правильно, не очень приятно спортсменам кататься при пустых трибунах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий