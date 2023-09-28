Мемориал Непелы. Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Лажуа и Лага покажут ритм-танцы

29 сентября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на мемориале Ондрея Непелы.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18.20 по московскому времени.

Первая разминка

1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

2. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

Третья разминка

9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

12. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

Четвертая разминка

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)