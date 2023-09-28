Мемориал Непелы. Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Лажуа и Лага покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная США сборная Великобритании сборная Чехии сборная Финляндии сборная Украины Мемориал Ондрея Непелы сборная Литвы сборная Грузии Мария Голубцова Кирилл Белобров Марджори Лажуа Захари Лага Вадим Колесник Лайла Фир Льюис Гибсон Надя Башинска Питер Бомон Диана Дэвис Глеб Смолкин Паулина Раманаускайте Натали Ташлерова Филип Ташлер Юка Орихара Юхо Пиринен Эмилия Зингас Дейвидас Кизала Фиби Беккер Джеймс Эрнандес Фигурное катание

29 сентября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на мемориале Ондрея Непелы.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18.20 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

2. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

Третья разминка

9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

12. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

Четвертая разминка

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

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6 комментариев

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Doctor V
Ответ Блинчик
Я не понял, а почему Грассль всё ещё в списках участников? Очередного допера в ФК поняли и простили?
Списки никто не корректирует - надо ждать результатов.
+2
0
+2
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Tatiana Klm
Интересно, как ДС будут смотреться в противостоянии с. ТТ.
+1
0
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Katerina Sunny
Ответ Doctor V
Где результаты? Ритм-танец давно закончился.
Соревнования начнутся завтра: женщины, танцы, мужчины.
+1
0
+1
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Блинчик
Я не понял, а почему Грассль всё ещё в списках участников? Очередного допера в ФК поняли и простили?
+2
-2
0
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Анаис_Анаис
С первым местом всё понятно, а вот обыграют ли ДС Ташлеров - вопрос.
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