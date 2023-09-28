Мемориал Непелы. Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Лажуа и Лага покажут ритм-танцы
29 сентября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на мемориале Ондрея Непелы.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18.20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
2. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
Третья разминка
9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
12. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
Четвертая разминка
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
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