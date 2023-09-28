Шветский о допинг-деле Валиевой: «Я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность»
Врач Филипп Шветский рассказал, что чувствует свою вину в ситуации с Валиевой.
С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Камилы Валиевой. В допинг-пробе фигуристки, взятой на чемпионате России-2022, был обнаружен триметазидин.
О положительном результате допинг-пробы стало известно только в феврале во время Олимпийских игр в Пекине.
«Почему я говорю, что виноват в ситуации с Валиевой? Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла.
Это в некотором роде социальная ответственность, дело в этом», – сказал Шветский, который работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022.
Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
По-моему, именно это говорит Шветский.
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А что это значит? он в чем конкретно считает себя виноватым?