Шветский о допинг-деле Валиевой: «Я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский рассказал, что чувствует свою вину в ситуации с Валиевой.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Камилы Валиевой. В допинг-пробе фигуристки, взятой на чемпионате России-2022, был обнаружен триметазидин. 

О положительном результате допинг-пробы стало известно только в феврале во время Олимпийских игр в Пекине.

«Почему я говорю, что виноват в ситуации с Валиевой? Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла.

Это в некотором роде социальная ответственность, дело в этом», – сказал Шветский, который работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022. 

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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22 комментария

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Olga.t
Ответ Ливия
Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла. ———— А что это значит? он в чем конкретно считает себя виноватым?
Аналогично - руководитель организации несёт ответственность за ЧП, произошедшее во вверенном ему коллективе, хотя непосредственно он сам к этому не имеет отношения.
По-моему, именно это говорит Шветский.
+30
-2
+28
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Тайга86
Сейчас ни одно слово из окружения не будет сказано просто так, тем более после стольких месяцев молчания. Заговорил - значит нужно. Если это как-то поможет Ками, в принципе можно послушать эти посылы в сторону обвинения.
+17
-6
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Ольга Ив
Сейчас переведут заграницей этот текст с заголовком, что доктор Шветский признал вину. Аккуратнее надо со словами "я виноват".
+11
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Anna Stefan
🤣🤣🤣 Удивительный заголовок. От спорца скорее можно было ожидать: Шветский о допинг-деле Валиевой: «Я виноват🤣🤣🤣
+9
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Ягун Ягунини
Шветскому надо поменьше рот открывать, хотя бы до тех пор пока CAS не вынесет решение по Валиевой, т.к. каждое его слово сейчас может быть использовано против Камилы.
+6
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Владимир Георгия
Думаю не виноват. Федерации надо было охрану организовать и мониторить контакты лучших фигуристок, проверять пищу итд. Теперь то организуют всё.
+7
-3
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Ливия
Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла.
————
А что это значит? он в чем конкретно считает себя виноватым?
+8
-5
+3
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DiZ0893
А при чем врач сборной, если она сдала положительную пробу на чемпионате России
+2
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KMR
Деточкин виноват,но он не виноват(©)
+4
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Stigmata
А должна быть не социальная, а уголовная
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MARG-la
Ответ Олег Ивакин
Версию со стаканом и дедушкой придумали. В этом уже сознались. С точки зрения пиара, надо было быстро спрятаться хоть за что-то.
А зачем же сейчас- то публично признавать, что это было откровенное враньё? За это тоже может прилететь совсем неслабо. Это как авария с водителем в пьяном виде. Только отвечает ситуацию.
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Владимир Харько
Ответ Владимир Георгия
Думаю не виноват. Федерации надо было охрану организовать и мониторить контакты лучших фигуристок, проверять пищу итд. Теперь то организуют всё.
Он врач, мог бы настоять на срочности проверки пробы, а то она и на ЧЕ поехала без результата пробы. А если нет результата, то настоять на выступлении другой спортсменки в командных соревнованиях, короче много косяков, всё это не укладывается в голове.
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MARG-la
Ответ Stigmata
А должна быть не социальная, а уголовная
Вот это самое правильное в данном случае.
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