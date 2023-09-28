Шветский о допинг-деле Валиевой: «Я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность»

Врач Филипп Шветский рассказал, что чувствует свою вину в ситуации с Валиевой.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу . В допинг-пробе фигуристки, взятой на чемпионате России-2022, был обнаружен триметазидин.

О положительном результате допинг-пробы стало известно только в феврале во время Олимпийских игр в Пекине.

«Почему я говорю, что виноват в ситуации с Валиевой? Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла.

Это в некотором роде социальная ответственность, дело в этом», – сказал , который работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022.

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?