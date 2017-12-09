Финал Гран-при. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Суй и Хань представят произвольные программы
В Нагое проходит финал серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар лидируют немцы Алена Савченко и Бруно Массо, россияне Евгения Трасова и Владимир Морозов — 2-е.
Гран-при
Финал
Нагоя, Япония
Пары
Начало произвольной программы — 10.25 по московскому времени. Трансляция — на телеканале Евроспорт 2.
Старт-лист
1. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)
2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
4. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
6. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
Положение после короткой программы
1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,43
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,83
3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 75,82
4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,15
5. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,18
6. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 70,15
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