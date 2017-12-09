Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Финал Гран-при. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Суй и Хань представят произвольные программы

    Теги Алена Савченко Хао Чжан сборная России результаты сборная Канады финал Гран-при сборная Китая сборная Германии Меган Дюамель пары Ксения Столбова Федор Климов Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Эрик Редфорд Юй Сяоюй Бруно Массо

    В Нагое проходит финал серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар лидируют немцы Алена Савченко и Бруно Массо, россияне Евгения Трасова и Владимир Морозов — 2-е.

    Гран-при

    Финал

    Нагоя, Япония

    Пары

    Начало произвольной программы — 10.25 по московскому времени. Трансляция — на телеканале Евроспорт 2.

    Старт-лист

    1. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) 
    2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
    4. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
    5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) 
    6. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

    Положение после короткой программы

    1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,43
    2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,83
    3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 75,82
    4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,15
    5. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,18
    6. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 70,15

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться