Финал Гран-при. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Суй и Хань представят произвольные программы

В Нагое проходит финал серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар лидируют немцы Алена Савченко и Бруно Массо, россияне Евгения Трасова и Владимир Морозов — 2-е.

Гран-при

Финал

Нагоя, Япония

Пары

Начало произвольной программы — 10.25 по московскому времени. Трансляция — на телеканале Евроспорт 2.

Старт-лист

1. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)

2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

4. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

6. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

Положение после короткой программы

1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,43

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,83

3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 75,82

4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,15

5. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,18

6. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 70,15