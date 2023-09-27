Вероника Логинова: «Отдел расследований РУСАДА изучает заявление Чжоу»

Теги сборная России допинг РУСАДА сборная США Винсент Чжоу ТАСС Вероника Логинова Фигурное катание

РУСАДА изучает высказывание американца Винсента Чжоу о допинге у российских фигуристов.

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. 

Ранее Чжоу обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». 

«Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация. В том числе интервью фигуриста, его позиция. После изучения всех материалов мы проведем необходимую работу, и будет принято решение о возможных дальнейших шагах.

Сроки мы не ставим, отдел расследований РУСАДА изучает его заявление.

В своем заявлении он говорит о том, что известны факты в отношении наших фигуристов. Мы хотим разобраться, во-первых, нарушали ли наши фигуристы [антидопинговые правила] и кто нарушал, во-вторых, подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении», – сказала Логинова. 

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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21 комментарий

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Irinka-kartinka
Каролину Костнер дисквалифицировали за сокрытие информации о применении допинга. Чжоу обязательно должен понести наказание, тем более он прикрывал ни одного российского фигуриста. Уму непостижимо, если за это не отстранят
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steelhard
Просто необходимо прихватить его за язык, его пример - другим наука
+11
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Anna Stefan
Он фамилии назвал? И откуда у него информация о приёме допинга? Пусть сначала предоставит, а то у нас как всегда - из-за бездоказательных кляуз начинаем кошмарить своих, а клеветникам при этом всё сходит с рук. Как минимум ВАДА ни о каких нарушениях среди других наших фигуристов неизвестно - все пробы чистые, откуда об этом знает Чжоу? Сначала в суд вызовите его, а потом начинайте разбираться.
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ДИОНИС
И также Отделу Расследований РУСАДА следует допросить всех друзей этого Чжоу, так как они якобы тоже владеют важной информацией о допинге российских фигуристов. Интересно, как они все будут выкручиваться из этой ситуации?
+8
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+5
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thelittlecreature
На допрос с пристрастием его вызовите
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ДИОНИС
Похоже, Чжоу придётся предоставлять в РУСАДА доказательства своих слов, если они у него вообще имеются!
+7
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Anna Stefan
Ответ Irinka-kartinka
Каролину Костнер дисквалифицировали за сокрытие информации о применении допинга. Чжоу обязательно должен понести наказание, тем более он прикрывал ни одного российского фигуриста. Уму непостижимо, если за это не отстранят
Ггггг. Может быть, его поэтому и выдвинули на амбразуру, что в случае чего омериканская команда почти ничего не теряет - если его дисквалифицируют, его результат сильно не повлияет на общий счёт, а в личке он не участвовал из-за якобы ковидлы.
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Irinka-kartinka
Ответ ДИОНИС
Ну, тогда все слова Чжоу будут считаться клеветой! За что его тоже следует наказать!
Хорошо бы, чтобы наши его заставили прилюдно принести извинения перед российской сборной по фк. Любопытно смотреть на включающих заднюю американцев
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Бьёрндаленовы сопли
Ответ ДИОНИС
Похоже, Чжоу придётся предоставлять в РУСАДА доказательства своих слов, если они у него вообще имеются!
Даже если предположить, что имеются, то у Чжоу проблемы. Имея доказательства не донёс в ВАДА, это дисквалом воняет как у Костнер, ляпнул просто так без доказательств - судом за клевету. Иногда лучше жевать...
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ДИОНИС
Ответ Olga.t
Скорее всего "уйдёт в несознанку, заляжет на дно"... Какие у него могут быть доказательства??
Ну, тогда все слова Чжоу будут считаться клеветой! За что его тоже следует наказать!
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Olga.t
Ответ ДИОНИС
Похоже, Чжоу придётся предоставлять в РУСАДА доказательства своих слов, если они у него вообще имеются!
Скорее всего "уйдёт в несознанку, заляжет на дно"... Какие у него могут быть доказательства??
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Anna Stefan
Ответ Irinka-kartinka
Для этого можно было выбрать еще менее значимого мальчика для битья
Девочку Карен? Видно, не согласилась. Даже своё 10 (или какое там она заняла место) отдавать не хочет))
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Irinka-kartinka
Ответ Anna Stefan
Девочку Карен? Видно, не согласилась. Даже своё 10 (или какое там она заняла место) отдавать не хочет))
🤣
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Wiley Fox
А к Бастрыкину за лупой сбегали?

Тут надо изучать вооруженным глазом
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Irinka-kartinka
Ответ Anna Stefan
Ггггг. Может быть, его поэтому и выдвинули на амбразуру, что в случае чего омериканская команда почти ничего не теряет - если его дисквалифицируют, его результат сильно не повлияет на общий счёт, а в личке он не участвовал из-за якобы ковидлы.
Для этого можно было выбрать еще менее значимого мальчика для битья
0
0
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Anna Stefan
Ответ Irinka-kartinka
🤣
Кстати, она ведь вроде участвовала в обеих программах, хоть и заняла примерно последнее место.Так что потеря её очков была бы более существенной, чем очков Чжоу.
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Lennuci
Ответ Anna Stefan
Девочку Карен? Видно, не согласилась. Даже своё 10 (или какое там она заняла место) отдавать не хочет))
Первая с конца.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ ДИОНИС
И также Отделу Расследований РУСАДА следует допросить всех друзей этого Чжоу, так как они якобы тоже владеют важной информацией о допинге российских фигуристов. Интересно, как они все будут выкручиваться из этой ситуации?
никак, он представитель страны-мирового хозяина, полная безнаказанность. Поэтому они позволяют себе все, что угодно, знают, что спустят на тормозах.
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