Вероника Логинова: «Отдел расследований РУСАДА изучает заявление Чжоу»

РУСАДА изучает высказывание американца Винсента Чжоу о допинге у российских фигуристов.

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Ранее Чжоу обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация. В том числе интервью фигуриста, его позиция. После изучения всех материалов мы проведем необходимую работу, и будет принято решение о возможных дальнейших шагах.

Сроки мы не ставим, отдел расследований изучает его заявление.

В своем заявлении он говорит о том, что известны факты в отношении наших фигуристов. Мы хотим разобраться, во-первых, нарушали ли наши фигуристы [антидопинговые правила] и кто нарушал, во-вторых, подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении», – сказала Логинова.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии