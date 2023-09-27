Гендиректор РУСАДА: «Мы должны гармонизировать законодательство в области антидопинга, но решение принимать не нам»

Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

Вероника Логинова назвала претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства заявил, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу.

«Несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе.

Несоответствие определения «соревновательный период» – необходимо, чтобы был единый подход к определению этого промежутка. А также лаборатория: у нас в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в «аккредитованные» лаборатории WADA, в кодексе же написано, что пробы также могут вывозиться в «одобренные» лаборатории».

Неоднократно поднимался вопрос гармонизации. И не потому, что от нас требуют, а потому, что это нам необходимо.

Мое мнение, что мы должны гармонизировать законодательство, но решение принимать не нам», – сказала Логинова в ходе круглого стола в Госдуме на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу».

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1 комментарий

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United
Гармонизировать законодательство.. Перевожу с чиновничьего на русский : мы напишем в законах, что мы всегда пушистые и белые, а если снова где то протечет в штаны - ещё раз подправим законы
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