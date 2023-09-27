Вайцеховская о Самоделкиной: «Чем руководствуется ФФКР, тормозя релиз, который мог быть выдан еще в начале сентября?»

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Самое время задаться вопросом: чем руководствуется ФФККР, тормозя релиз, который при желании мог быть выдан еще в начале сентября? Возможно, с точки зрения федерации в нынешней не самой простой для страны ситуации наиболее правильным является принцип «так не доставайся же ты никому».

На мой взгляд, позиция достаточно сомнительная. Даже в плане собственного имиджа применительно к конкретному случаю гораздо разумнее подчеркнуть: Самоделкина — наша спортсменка, ее подготовили российские тренеры, которые, несмотря на все происходящее сейчас в спортивном сообществе, остаются самыми крутыми специалистами в мире.

Допускаю, что могли иметь место финансовые соображения: не рассматривать дело спортсменки до тех пор, пока она не выплатит все, что когда-либо было на нее потрачено. Но ведь и это сомнительный пункт.

Будучи членом сборной, Софья выполняла все свои обязательства: тренировалась, выступала на соревнованиях за клуб, город, страну и так далее. Обеспечивать ее при этом инвентарем, костюмами, медицинской помощью и прочим было делом спортивных структур. Как только спортсменку вывели за рамки сборной и ЦСКА, контрактные обязательства с обеих сторон автоматически должны считаться законченными.

Иначе говоря, это ни разу не кейс и , которые перекочевали из-под одного флага под другой, а компенсацию бывшим работодателям выплатили постфактум и по своей инициативе», – написала .

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