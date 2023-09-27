Вайцеховская о Самоделкиной: «Чем руководствуется ФФКР, тормозя релиз, который мог быть выдан еще в начале сентября?»

Теги сборная России Елена Вайцеховская сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Самое время задаться вопросом: чем руководствуется ФФККР, тормозя релиз, который при желании мог быть выдан еще в начале сентября? Возможно, с точки зрения федерации в нынешней не самой простой для страны ситуации наиболее правильным является принцип «так не доставайся же ты никому».

На мой взгляд, позиция достаточно сомнительная. Даже в плане собственного имиджа применительно к конкретному случаю гораздо разумнее подчеркнуть: Самоделкина — наша спортсменка, ее подготовили российские тренеры, которые, несмотря на все происходящее сейчас в спортивном сообществе, остаются самыми крутыми специалистами в мире.

Допускаю, что могли иметь место финансовые соображения: не рассматривать дело спортсменки до тех пор, пока она не выплатит все, что когда-либо было на нее потрачено. Но ведь и это сомнительный пункт.

Будучи членом сборной, Софья выполняла все свои обязательства: тренировалась, выступала на соревнованиях за клуб, город, страну и так далее. Обеспечивать ее при этом инвентарем, костюмами, медицинской помощью и прочим было делом спортивных структур. Как только спортсменку вывели за рамки сборной и ЦСКА, контрактные обязательства с обеих сторон автоматически должны считаться законченными.

Иначе говоря, это ни разу не кейс Дэвис и Смолкина, которые перекочевали из-под одного флага под другой, а компенсацию бывшим работодателям выплатили постфактум и по своей инициативе», – написала Вайцеховская

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11 комментариев

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Док Аксель
С таким же вопросом можно обратиться и к Вайц. Чем она руководствуется , когда пишет о фигурном катании и больше, что вокруг него ?...
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+9
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Alex1104
Изучила бы сначала вопрос: запроса не было пока.
https://www.sports.ru/figure-skating/1115411496-sbornaya-kazaxstana-ne-otpravlyala-zapros-na-perexod-sofi-samodelkinoj.html
+7
-1
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Anna Stefan
Что, Вайцеховская, Начинающему не терпится начать собирать медальки на международке? Есть правило о карантине, которым руководствуется ФФКР, и не тебе им указывать, как его выполнять. К тому же запроса от казахов не поступало. И вообще - иди-ка ты в прыжки в воду.
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Лека-Лека
Чем Вайц руководствуется, когда лезет в ФК?
Ей как раз подойдет принцип - не доставайся же ты никому.
+6
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Anna
Релиз не выдаётся когда захочется, есть 2 месяца для этого: май и декабрь. К тому же, запроса от Казахстана даже ещё не было
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Лидия Развозжаева
Уже отвечали ,что этот вопрос будет рассматриваться в декабре.Есть правила и с какой стати они должны быть нарушены?
+5
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Ягун Ягунини
Ответ Anna
Релиз не выдаётся когда захочется, есть 2 месяца для этого: май и декабрь. К тому же, запроса от Казахстана даже ещё не было
Федра Казахстана отрицает, что Самоделкина обращалась к ней по поводу перехода. Как Казахстан сделает запрос, если к нему самому не было запроса от спортсмена?
+4
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Алена Иванова
Так Соню надо отдать в никуда. Уже все не единожды говорили что из федерации Казахстана никто не обращался
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Любитель_ФК
К сведению Вайцеховской, федерация руководствуется в своих действиях по отношению к перебегающим за кордон, законом о переходе выступать за другую страну. А закон гласит, что необходимо выдержать "катантин" от одного до двух лет , в зависимости от обстоятельств дела.
+4
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Alex1104
Ответ Док Аксель
С таким же вопросом можно обратиться и к Вайц. Чем она руководствуется , когда пишет о фигурном катании и больше, что вокруг него ?...
Прыжки в воду значительно менее интересны публике, никто не заметит толком. Надо же напоминать о своем существовании.
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Док Аксель
Ответ Alex1104
Прыжки в воду значительно менее интересны публике, никто не заметит толком. Надо же напоминать о своем существовании.
Понятно, что водные виды спорта и в том числе прыжки в воду мало интересны любителям спорта. А вот на фигурном катании подвязалось много любителей хайповать своей писаниной на многих спортивных сайтах и порталах.
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