Вайцеховская об переходе Самоделкиной: «Из группы Соколовской ее просто выгнали. Так изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Светлана Соколовская переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась об уходе Софьи Самоделкиной из группы Соколовской.

«Не знаю, какие обещания давала Самоделкиной ее уже бывший тренер Светлана Соколовская на этапе перехода Софьи от Сергея Давыдова, но вписываться в историю с гражданством она, очевидно, совершенно не хотела. Возможно, из-за банальной осторожности и нежелания портить отношения с руководством ФФККР.

Хотя с той же вероятностью наставница могла охладеть к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести девушку через пубертат.

И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками (возможно, в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера), из группы ее просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет», – написала Вайцеховская

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43 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Выгнали. Какая строгая, оказывается, там "мама")
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Аля Иванова
Соколовская мягко стелит, да жёстко спать.
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Вся в Витоне
Ответ Аля Иванова
Соколовская мягко стелит, да жёстко спать.
Мне кажется, ее внешний вид очень ярко об этом говорит. Всё читается в глазах
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AAPolyansky
да не может быть. Соколовская - она же как вторая мама своим подопечным, наверняка это все наговор ;)
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Лека-Лека
Вайц известная сплетница. И источники у нее такие же.
Что же касается Сони, то не хрена было поддаваться на посулы Соколовской и уходить от Сергея.
Все остальное - логическая цепочка.
+14
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Е...С
Хорошо, что где-то приняли. Удачи Соне!
+12
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ЕА
Да и хорошо.ничего не потеряла
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Lada
Переманила у Давыдова очень перспективную спортсменку, за год развалила, и выгнала. И все с милой улыбочкой и словами про дружную семью.
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Iti_na_taiti
Об переходе?
Ай-яй, Мария 🤭
+6
-2
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vanessa2021
Я думаю, что Саша Трусова помогла Соне устроиться в АП. У девушек хорошие отношения.
+13
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spf12
Ответ Лидия Развозжаева
Комментарий удален пользователем
Что за ерунду вы написали? Здесь про фигуристов пишут и не только про российских.
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spf12
Ответ Лека-Лека
Вайц известная сплетница. И источники у нее такие же. Что же касается Сони, то не хрена было поддаваться на посулы Соколовской и уходить от Сергея. Все остальное - логическая цепочка.
Вот да, очень жаль, что ушла от Давыдова, прекрасно же там развивалась. Чего они все к Соколовской бегут, не понятно. Пока Буянова была в силе, о Соколовской толком и не знали, так, тренирует в команде ЦСКА.
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nina1212
Вчера же тут писали, как хорошо Соколовская прощается с фигуристами) не то что некоторые, какая она молодец)
Оказывается достаточно сказать правильные слова для СМИ, и все будут умиляться и восхищаться
А на самом деле при этом испортить карьеру человеку и тебе ничего за это не будет , все будет шито - крыто
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Оле-Лукойе
Интересные источники, не подарили ли они Вайц новую сумку?)
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RusVector
Я тоже про это писал, но здесь почему-то акцент делали на ЧАСТНОЙ школе Плющенко! Мол, в государственной не дадут тренировать иностранных фигуристок! Но это же бред ...
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deli_skate
У Вайцеховской все не справляются. Одна она справляется, ага. Не исписалась совсем.
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Amneris
Foster moms в ФК одинаковы:) Есть любимые корзиночки, а остальные для массовки. В АП Соня, как минимум, получит пожизненный запас LV как иностранная фигуристка, вывозящая Плющенко и Яну на международку. Стратегически правильное решение для нее.
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zadonbasss
Источника как величать ? Сплетник -инкогнито? И это у нас спортивная журналистика космического пера в противовес жующим хомякам с дивана ? )
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Лека-Лека
Ответ spf12
Вот да, очень жаль, что ушла от Давыдова, прекрасно же там развивалась. Чего они все к Соколовской бегут, не понятно. Пока Буянова была в силе, о Соколовской толком и не знали, так, тренирует в команде ЦСКА.
Да все ясно. ЦСКА назначил Соколовскую любимой женой. И всеми правдами и неправдами тащат к ней интересных спортсменов. Судьбу Колесникова мы уже видели, теперь Соня.
Кто следующий? Кому будем сочувствовать?
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natali5228
Ответ vanessa2021
Я думаю, что Саша Трусова помогла Соне устроиться в АП. У девушек хорошие отношения.
Соня всегда отзывалась о Саше хорошо, ещё будучи у Давыдова. Помнится, её тут поклонники хрусталя поедом ели после того вью
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Amneris
Ответ nina1212
еще удивляет, что все пишут что у Плющенко Соня будет зарабатывать) Как будто Рудковская такая добрая щедрая женщина, просто так раздает всем деньги и конечно ничего не просит взамен, и домики, и лед, и тренер 2 кр ОЧ тоже бесплатно будет работать на благо Сони))
Нет, конечно, там ничего бесплатного, но для девочки формата Сони это хороший вариант. Для Загитовой и Щербаковой, двух ОЧ, выступать в условных шоу Рудковских или ТШТ перед пенсионерами - такое себе. Да и для Трусовой тоже. Все три должны были уже давно в серьезных организациях сидеть или коллабиться со спортсменами категории А. Особенно, Загитова. Аня и Саша, понятно, попали под секатор.

А Соня что? Да, очень способная, но пока без какого-либо громкого титула. Рудковским принципиально начать выезжать и развивать свою школу за рубежом, Соня для них - золотой ключик, так что это win-win. Свой "тяжелый люкс" Самоделкина точно получит.
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Лидия Развозжаева
Комментарий удален пользователем
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Алексей Токарев
Не везёт Соколовской с девочками, обе сломались в первый же год.
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Адриана
Да ладно, мама не может выгнать дочь....А Вайцеховская, как настоящий, "честный " журналист всегда опирается на источник, близкий к ситуации, хотя, скорее всего, на источник, который ей хорошо платит.
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Elenavasilevna
Сначала девочки сами начинают прыгать от тренера к тренеру , а потом кто то виноват.
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