Елена Вайцеховская высказалась об уходе Софьи Самоделкиной из группы Соколовской.

«Не знаю, какие обещания давала Самоделкиной ее уже бывший тренер на этапе перехода Софьи от , но вписываться в историю с гражданством она, очевидно, совершенно не хотела. Возможно, из-за банальной осторожности и нежелания портить отношения с руководством ФФККР.

Хотя с той же вероятностью наставница могла охладеть к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести девушку через пубертат.

И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками (возможно, в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера), из группы ее просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет», – написала .

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