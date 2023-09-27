Вайцеховская об переходе Самоделкиной: «Из группы Соколовской ее просто выгнали. Так изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет»
Елена Вайцеховская высказалась об уходе Софьи Самоделкиной из группы Соколовской.
«Не знаю, какие обещания давала Самоделкиной ее уже бывший тренер Светлана Соколовская на этапе перехода Софьи от Сергея Давыдова, но вписываться в историю с гражданством она, очевидно, совершенно не хотела. Возможно, из-за банальной осторожности и нежелания портить отношения с руководством ФФККР.
Хотя с той же вероятностью наставница могла охладеть к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести девушку через пубертат.
И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками (возможно, в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера), из группы ее просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет», – написала Вайцеховская.
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Что же касается Сони, то не хрена было поддаваться на посулы Соколовской и уходить от Сергея.
Все остальное - логическая цепочка.
Ай-яй, Мария 🤭
Оказывается достаточно сказать правильные слова для СМИ, и все будут умиляться и восхищаться
А на самом деле при этом испортить карьеру человеку и тебе ничего за это не будет , все будет шито - крыто
Кто следующий? Кому будем сочувствовать?
А Соня что? Да, очень способная, но пока без какого-либо громкого титула. Рудковским принципиально начать выезжать и развивать свою школу за рубежом, Соня для них - золотой ключик, так что это win-win. Свой "тяжелый люкс" Самоделкина точно получит.