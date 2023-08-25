Сборная Казахстана не отправляла запрос на переход Софьи Самоделкиной

Казахстан не отправил запрос на переход российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Самоделкина получила гражданство этой страны.

– Переход Самоделкиной завершен?

– Как минимум должен быть запрос от федерации Казахстана, – ответил Коган.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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