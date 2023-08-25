Сборная Казахстана не отправляла запрос на переход Софьи Самоделкиной

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Казахстан не отправил запрос на переход российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Самоделкина получила гражданство этой страны.

– Переход Самоделкиной завершен?

– Как минимум должен быть запрос от федерации Казахстана, – ответил Коган.

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Вопрос и ответ ни о чём. Рассматривать возможные переходы будут в декабре.
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Алоэ Вера
А должна?
Я так поняла, что Соня, являясь гражданкой РК, может просто заявляться на их внутренние старты. Уж всяко пройдёт в сборную, но скорее всего на следующий год. А вопрос с карантином и откреплением от РФ будет решать параллельно.
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Док Аксель
Санта-барбара с Соней похоже будет длиться и после декабря 2023г.
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ВИван
Коган, не моргнув глазом, скажет что угодно.
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