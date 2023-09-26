Леонова о переходе Самоделкиной к Плющенко: «Юношеский максимализм. Беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алена Леонова женское катание Светлана Соколовская Софья Самоделкина Фигурное катание

Алена Леонова назвала «юношеским максимализмом» переход Самоделкиной к Плющенко.

Накануне стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина покидает группу Светланы Соколовской и переходит к Евгению Плющенко. 

«Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет.

Саша Трусова пропускает сезон, и у Софьи сейчас все карты на руках. Сейчас могли бы вместе с ней больше заниматься, поэтому, на мой взгляд, это очень странное решение.

А у Плющенко конкуренция гораздо больше и сильнее. Я не знаю, чем Софья руководствовалась.

Мне кажется, что когда ты один у тренера, то внимания получаешь больше, и это гораздо более продуктивно, чем когда у тренера конвейер спортсменов», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012. 

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

13 комментариев

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RusVector
Смотря, что под "хорошим" понимать! Если заработок, то Плющ по крайней мере в шоу возьмет и денег Соня заработает! Уже хорошо!
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Anneta28
Леонова никогда не отличалась умом и сообразительностью.
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Stigmata
Сказала Леонова, которая от Пятовой свалила к Николя, а потом к Руку
+11
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Alina Kernes
Так она перешла в частный клуб, чтобы за Казахстан выступать. Её бы не отпустили катать за другую страна и трениться в ЦСКА.
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Юра Плисецкий
Похоже Леонова не в курсе, что Самоделкина уходит в Казахстан.
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Алена Иванова
Ну у Плюща она сможет какать на шоу и зарабатывать себе на тренировки. Соню особо и не звали на ледовые шоу. Казахстан тоже особо вроде не балует своих фигуристов плюшками. Так что все затраты на родителях Сони.
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Леди Брэкнелл
Неужели непонятно, что она не просто так перешла, а из-за смены гражданства.
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Железная Леди
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Леоновой не стоит высказываться не продумав историю и причины. тоже "юношевское " высказывание
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Brokkoli
Кому нужен такой сезон без международных стартов
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Лия Романова
Леонова хоть бы загуглила, прежде чем давать комментарий. Поумнее бы выглядела
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Viks
А зачем гадать? Можно у Самоделкиной спросить - она не на Луне.
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Vendetta4111323
Ответ Stigmata
Сказала Леонова, которая от Пятовой свалила к Николя, а потом к Руку
Вот именно, знает что говорит)
И от Морозова она вроде тогда не хотела «сваливать», он сам в Америку укатил
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AllaS
Так Соне С получившей гражданство Казахстана, как у ее мамы . Надо перейти и переходный период нужно побыть в частной школе. Яснее ясного. Алена Леонова, должна бы быть в курсе , она просто не хочет касаться этого момента .
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