Арутюнян о работе с россиянами: «Если ты даже очень хороший иностранный тренер – нет, не выйдет. История с Медведевой – показательный пример»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Рафаэль Арутюнян считает, что Брайану Орсеру было сложно работать с Евгенией Медведевой.

– Российских спортсменов очень долго и терпеливо растят, ведут за руку. И тут вдруг приходишь ты и хочешь как бы все начать с нуля... Да какой бы ты ни был замечательный тренер, пусть даже с советским бэкграундом – то есть представляющий в общих чертах, как это все работает. Ну или даже ты очень хороший иностранный тренер – но нет, не выйдет.

История с Женей Медведевой – очень показательный пример. 

К сожалению.

– Быть может. Но ситуацию иллюстрирует очень хорошо. У нее могло получиться только с тренером, который знает, как там все устроено – до мельчайших деталей. 

То есть Брайн Орсер не до конца понимал, что его ждет? 

– Конечно, он же вырос и работал совсем в другой системе. Он даже представить не мог, что на него может такое политься, что столько нюансов, подводных течений и сложностей.

А я-то знаю стопроцентно, чего можно ждать. Поэтому и говорю, что все действия ваших фигуристов должны идти только по согласованию с федерацией, там работает только так, – сказал Арутюнян.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?

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35 комментариев

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Е...С
Федерация, в случае с Женей, во всем только помогала.
+21
-7
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Татьяна Вересова
Не получилось? Реально? Бронза ЧМ в 19 лет-это не получилось?
В последние два цикла много ли у нас девятнадцатилетних, бравших медали мирового первенства?
А откуда шел прессинг, всем достаточно очевидно. Даже Буянова про это говорила прямым текстом.
+23
-9
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chespo
Ответ Е...С
Федерация, в случае с Женей, во всем только помогала.
Да уж, немало средств было потрачено на канадский вояж рыбки, а закончилось все сломанным ботинком ))
+21
-11
+10
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Лека-Лека
Ну там еще МЖ штучка особенная. Орсеру не повезло.
+26
-16
+10
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bezsugar
Думаю, прав Арутюнян и знает, о чем говорит, будучи выходцем из советской школы фк и знающим американскую школу.
Ну не будет успеха у наших девушек там с их методикой "эмэйзинг" и "бьютифул". Можете закидать тапками, но методика нашего фк и например самого успешного нынешнего тш - ТШТ - это муштра. И только она дает результат. Потому что даже в интервью Этери, Плющенко и других слышим: то в поля убегают, то ленятся, то офп не так делают, то самовольничают.

И все-таки наши топовые спортсмены, по сравнению с американцами/европейцами и правда "на всем готовом", а не на постоянной почасовой оплате льда, специалистов, массажистов и тд и тп. А это уже другой подход к жизни, тренировкам.
+11
-3
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Лия Романова
Ответ Лека-Лека
Ну там еще МЖ штучка особенная. Орсеру не повезло.
вот так выглядит одержимость)))
+15
-7
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Tytti
Ответ Лека-Лека
Ну там еще МЖ штучка особенная. Орсеру не повезло.
Почему вы по всем статьям за ней бегаете и льёте грязь?
+15
-8
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Елена Спирина
Ответ Лека-Лека
Ну там еще МЖ штучка особенная. Орсеру не повезло.
Орсеру как раз повезло. В 19 лет Женя завоевала бронзу на ЧМ под его началом. Арутюнян тут неправ. Был хороший тандем, они понимали друг друга.
+15
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Лия Романова
хорошо все у Орсера с Медо получилось, два полноценных соревновательных сезона, пьедестал взрослого ЧМ. Особенно учитывая серьёзные травмы, с какими к нему пришла Женя..
+12
-7
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Татьяна Вересова
Ответ Лека-Лека
Ну там еще МЖ штучка особенная. Орсеру не повезло.
ЕМ действительно особенная, что не раз подчеркивали в своих интервью и Брайан Орсер, и Трейси Уилсон, и хореограф Ше-Лин Бурн. Это все канадский период карьеры. Ну а про ее потрясающую способность работать больше, делать лучше не раз отмечали те, кто катался с ней в Канаде на одном льду: Катя Куракова, Джейсон Браун.
+13
-8
+5
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Victoria Troshin
очень яркий и плодотворный период работы и творческого сотрудничества жени с орсером и его командой,прекрасные программы,горящие глаза жени,обоюдное желание работать,это было очень здорово,вдохновляюще!!!
+5
-2
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Елена Спирина
Ответ Аленка_76
Уже много раз говорилось,что Женя там тренировалась за свои деньги.
И федра говорила, и Женя. Но разве докажешь упертым. Они же лучше знают
+12
-9
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Лия Романова
Ответ chespo
Да уж, немало средств было потрачено на канадский вояж рыбки, а закончилось все сломанным ботинком ))
очередное вранье, миллион раз официальные лица сказали что сверх того, что положено каждому сборнику, ничего не финансировалось
+10
-7
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Татьяна Вересова
Ответ Лия Романова
хорошо все у Орсера с Медо получилось, два полноценных соревновательных сезона, пьедестал взрослого ЧМ. Особенно учитывая серьёзные травмы, с какими к нему пришла Женя..
А какие шедевры мы увидели! Огромное спасибо Брайану, это были замечательные годы сотрудничества профессионалов
+9
-6
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Виктория Манифик
У Жени и Брайана был отличный тандем. И он и Трейси всегда подчёркивали трудоспособность Жени и желание работать. Все вместе они продлили пребывание Жени в большом спорте и медаль чемпионата мира тому подтверждение.
+5
-3
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Елена Спирина
Ответ Лека-Лека
У Орсера было столько чемпионов и призеров, что вымученная бронза МЖ для него значения не имеет
Вы это Орсеру скажите
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Татьяна Вересова
Ответ Лека-Лека
Я зашла вообще-то в статью о Рафике. Я не виновата, что он пример пример неудачной работы Орсера с МЖ.
Возможно, вы совершенно случайно не знаете, но имена и фамилии сокращают иначе. Евгения Медведева - ЕМ. Я далека от мысли, что вы пишете неверно намеренно, пытаясь таким образом оскорбить человека.
+4
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Boginya
Не очень поняла, в чем пример - показательный. У него Малинин на ЧМ приехал на то же 3-е место, что и Медведева у Орсера в 19 лет со сломанной спиной. Пусть покажет более успешные примеры. Или Чен дает карт-бланш за все остальное?
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Люсия Федосова
Боже мой какие нюансы мы узнаем о тренировках российских фигуристок от Аратюняна ..
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Vilnus
Ответ Лека-Лека
У Орсера было столько чемпионов и призеров, что вымученная бронза МЖ для него значения не имеет
Не стоит свои желания выдавать за мысли человека с кем вы ни разу не беседовали по этой теме. И не знаете, что Орсеру имело значение, а что нет
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Anneta28
Ответ Е...С
Федерация, в случае с Женей, во всем только помогала.
Слава богу что у него Загитова не оказалась, а то бегал бы за ней по футбольным полям.)))
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Женя у Орсера стала бронзовым призером ЧР. Загитова у Орсера не смогла бы и в десятку попасть. У иностранных тренеров работать надо самостоятельно, с капризными лентяйками с расписками и мигалками там возиться никто не будет
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Андрей Красин
Ответ Аленка_76
Уже много раз говорилось,что Женя там тренировалась за свои деньги.
Кем говорилось ? Пока только в местных комментах байки рассказывают, про "свои деньги Медведевой". А даже если и говорилось, то в федре могут много чего говорить - про Смолкиных тоже говорили, что на них деньги не тратили, а потом они вдруг решили вернуть деньги, которые на них "не тратились". Пусть отчетность покажут. Заодно, пусть расскажут про квартиру, которая Медведевой "обломилась" в Москве после Кореи.
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fillette
Ответ Татьяна Вересова
Оранж Скай именно по хореографии и постановке была замечательная программа. Жаль, она случилась у Жени не вовремя. Спустя год, я уверена, она бы заиграла.
Но спустя год заиграл комбинезон и Авер). Какой тогда костюм был уникальный... Женя очень выделялась ).
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