Арутюнян о работе с россиянами: «Если ты даже очень хороший иностранный тренер – нет, не выйдет. История с Медведевой – показательный пример»

Рафаэль Арутюнян считает, что Брайану Орсеру было сложно работать с Евгенией Медведевой.

– Российских спортсменов очень долго и терпеливо растят, ведут за руку. И тут вдруг приходишь ты и хочешь как бы все начать с нуля... Да какой бы ты ни был замечательный тренер, пусть даже с советским бэкграундом – то есть представляющий в общих чертах, как это все работает. Ну или даже ты очень хороший иностранный тренер – но нет, не выйдет.

История с Женей Медведевой – очень показательный пример.

– К сожалению.

– Быть может. Но ситуацию иллюстрирует очень хорошо. У нее могло получиться только с тренером, который знает, как там все устроено – до мельчайших деталей.

– То есть Брайн Орсер не до конца понимал, что его ждет?

– Конечно, он же вырос и работал совсем в другой системе. Он даже представить не мог, что на него может такое политься, что столько нюансов, подводных течений и сложностей.

А я-то знаю стопроцентно, чего можно ждать. Поэтому и говорю, что все действия ваших фигуристов должны идти только по согласованию с федерацией, там работает только так, – сказал Арутюнян.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?