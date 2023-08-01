Арутюнян о работе с россиянами: «Если ты даже очень хороший иностранный тренер – нет, не выйдет. История с Медведевой – показательный пример»
Рафаэль Арутюнян считает, что Брайану Орсеру было сложно работать с Евгенией Медведевой.
– Российских спортсменов очень долго и терпеливо растят, ведут за руку. И тут вдруг приходишь ты и хочешь как бы все начать с нуля... Да какой бы ты ни был замечательный тренер, пусть даже с советским бэкграундом – то есть представляющий в общих чертах, как это все работает. Ну или даже ты очень хороший иностранный тренер – но нет, не выйдет.
История с Женей Медведевой – очень показательный пример.
– К сожалению.
– Быть может. Но ситуацию иллюстрирует очень хорошо. У нее могло получиться только с тренером, который знает, как там все устроено – до мельчайших деталей.
– То есть Брайн Орсер не до конца понимал, что его ждет?
– Конечно, он же вырос и работал совсем в другой системе. Он даже представить не мог, что на него может такое политься, что столько нюансов, подводных течений и сложностей.
А я-то знаю стопроцентно, чего можно ждать. Поэтому и говорю, что все действия ваших фигуристов должны идти только по согласованию с федерацией, там работает только так, – сказал Арутюнян.
Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?
В последние два цикла много ли у нас девятнадцатилетних, бравших медали мирового первенства?
А откуда шел прессинг, всем достаточно очевидно. Даже Буянова про это говорила прямым текстом.
Ну не будет успеха у наших девушек там с их методикой "эмэйзинг" и "бьютифул". Можете закидать тапками, но методика нашего фк и например самого успешного нынешнего тш - ТШТ - это муштра. И только она дает результат. Потому что даже в интервью Этери, Плющенко и других слышим: то в поля убегают, то ленятся, то офп не так делают, то самовольничают.
И все-таки наши топовые спортсмены, по сравнению с американцами/европейцами и правда "на всем готовом", а не на постоянной почасовой оплате льда, специалистов, массажистов и тд и тп. А это уже другой подход к жизни, тренировкам.