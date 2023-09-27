Татьяна Мишина: «В этом сезоне конкуренция на российских соревнованиях будет серьезной. Интересно посмотреть, в какую сторону пойдет уклон»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Фигурное катание

Татьяна Мишина поделилась ожиданиями от нового сезона.

– В этом сезоне конкуренция на российских соревнованиях будет серьезной. И интересно посмотреть, в какую сторону пойдет уклон. Поощрение сложности с не очень чистым исполнением или чистота исполнения, но менее сложного контента? Если судить по международным стартам, там прослеживается тенденция: меньше, но чище.

Взять того же Илью Малинина, уж как он прыгал, ведь уникальный спортсмен, а всё равно уступал другим, которые катались и без ультра-си, но исполняли свои элементы на плюсы. Мне представляется это не совсем справедливым.

– Из того, что вы сказали, какое направление вам видится более правильным?

– Фигурное катание – это спорт. Прежде всего это предполагает техническую сложность. Надо учить сложные прыжки. Держать хорошую форму, потому что даже если владеешь, предположим, четверными сальховом, тулупом, то надо делать их во второй половине программы.

Сейчас в нашей группе многие ребята прыгают четверные. Возможно, пока недостаточно стабильно. Но тут, как я сказала, все зависит от физической формы. По контрольным прокатам, которые у юниоров проходят в августе, а у взрослых в середине сентября, не стоит делать выводов, потому что до первых стартов есть время, и к ним надо подойти на пике.

Женя Семененко, например, накатывал программы с четверными ритбергером и флиппом. В короткой на прокатах он показал сальхов и тулуп, в произвольной прыгал ритбергер, причем, на тренировках этот прыжок уже довольно стабильный. Это основа того, с чем спортсмен будет выступать. Но надо подтягивать другие разделы – дорожку шагов, вращения… Это обязательно, – рассказала тренер.

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8 комментариев

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Док Аксель
Левый и правый уклон нам не подходит, будем оставаться на центристской позиции...
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Ответ Anna Stefan
На международке уже скатились на самое днище, и наши стремятся туда же.
Главное, что сама международка вообще-то не страдает, они о нас уже забыли, а чемпионки берут золото на каскадах 3-2. И все счастливы.
Нас пустят, я так понимаю, когда и мы деградируем до этого уровня, лет через 10.
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Ответ Хрустальный Гусенок
уклон идет к некоему начинающему тренеру с женой, имеющей большие амбиции и отношения вплоть до самого руководства
Берите выше. Семейка целится на места того самого руководства, не зря яна с Чайковской тесную дружбу водит.
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Елена
у кого грибов больше окажется, тот и выигрывать будет. все как всегда
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По наклонной пойдет. К сожалению.
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Хрустальный Гусенок
уклон идет к некоему начинающему тренеру с женой, имеющей большие амбиции и отношения вплоть до самого руководства
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Главное, что сама международка вообще-то не страдает, они о нас уже забыли, а чемпионки берут золото на каскадах 3-2. И все счастливы. Нас пустят, я так понимаю, когда и мы деградируем до этого уровня, лет через 10.
Да пофиг на них, счастливы - пока ещё по инерции у людей есть к ним какой-то интерес - и слава богу. А мы, если будем брать пример с них, вместо того чтобы навести порядок у себя, тоже придём к тому же убожеству.
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