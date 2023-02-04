Татьяна Мишина: «Семененко еще не выздоровел, на лед не выходил. Надеемся, время еще есть, лишь бы разрешили Жене кататься»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии чемпиона России по фигурному катанию Евгения Семененко.

Ранее Семененко пропустил чемпионат Санкт-Петербурга.

«Женя пока еще не выздоровел, на лед не выходил. Так случается, надеемся, время еще есть, лишь бы разрешили выйти Жене кататься.

Я думаю, что ничего еще не потеряно», – сказала Мишина, отвечая на вопрос о планах спортсмена выступить в финале Гран-при России.

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2 комментария

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Додик Аксель
До ФГП ещё почти месяц и время есть. Главное здоровье, чтобы Женя полностью выздоровел и мог без ущерба для здоровья приступить к полноценным тренировкам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Осознанный подход , они ждут разрешения врача для выхода на лёд
+7
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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