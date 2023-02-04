Татьяна Мишина: «Семененко еще не выздоровел, на лед не выходил. Надеемся, время еще есть, лишь бы разрешили Жене кататься»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии чемпиона России по фигурному катанию .

Ранее Семененко пропустил чемпионат Санкт-Петербурга.

«Женя пока еще не выздоровел, на лед не выходил. Так случается, надеемся, время еще есть, лишь бы разрешили выйти Жене кататься.

Я думаю, что ничего еще не потеряно», – сказала Мишина, отвечая на вопрос о планах спортсмена выступить в финале Гран-при России.