⛸Сегодня в CAS начинаются слушания по допинг-делу Камилы Валиевой

Сегодня в CAS стартуют слушания по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

25 декабря 2021 года во время чемпионата России Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно только 10 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. Из-за допинг-дела была перенесена церемония награждения командного турнира, в котором сборная России вместе с Валиевой одержала победу.

Слушания пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

В заседании примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства ( ), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.

В состав судейской коллегии вошли американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA), француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк (сторона , глава панели арбитров).

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, но не нашел в ее действиях умысла. Фигуристка была лишена победы на чемпионате России, других санкций не последовало.

РУСАДА оспаривает данное решение и считает, что Валиевой следует сделать выговор. настаивается на дисквалификации от 2 до 4 лет начиная со дня сдачи положительной пробы, WADA требует четырехлетнего бана.

В случае дисквалификации и аннулирования последующих результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Играх в Пекине, а также медалей внутренних соревнований прошлого сезона.

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