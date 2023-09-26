⛸Сегодня в CAS начинаются слушания по допинг-делу Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг МОК ISU РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Сегодня в CAS стартуют слушания по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

25 декабря 2021 года во время чемпионата России Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно только 10 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. Из-за допинг-дела была перенесена церемония награждения командного турнира, в котором сборная России вместе с Валиевой одержала победу.

Слушания пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

В заседании примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.

В состав судейской коллегии вошли американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA), француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк (сторона CAS, глава панели арбитров).

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, но не нашел в ее действиях умысла. Фигуристка была лишена победы на чемпионате России, других санкций не последовало.

РУСАДА оспаривает данное решение и считает, что Валиевой следует сделать выговор. ISU настаивается на дисквалификации от 2 до 4 лет начиная со дня сдачи положительной пробы, WADA требует четырехлетнего бана.

В случае дисквалификации и аннулирования последующих результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Играх в Пекине, а также медалей внутренних соревнований прошлого сезона.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Укур
Удачи Камиле! Пусть всё будет хорошо для неё
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Удачи, Ками 🙏🙏🙏
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Пусть уже не затягивают и все получат заслуженные медали.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
А бездействие Стокгольмской лаборатории будет наказано? Ками - удачи
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Камила, храни тебя Господь ! Пусть все разрешится максимально честно и открыто !
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Удачи Камиле
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
comewhatmay
Надеюсь, к НГ хоть будет уже известен результат.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лилли
Удачи Камиле! Пусть все сложится в ее пользу🙏
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romeo5555
Ками, болеем за тебя! Удачи! ❤️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бу!
Удачи и решения в пользу нашей команды.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
А никито не знает во сколько все это начинается?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Удачи Камиле! Пусть справедливость восторжествует!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Камиле и ее адвокатам удачи, терпения. Пусть всё закончится хорошо для наших спортсменов!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Принимаем прогнозы по вердикту.
Мой прогноз: личные результаты аннулируют, командное золото ОИ отберут, срок дисквы минимальный или вообще условный.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зулфира Мухаметшина
Всевышний помоги Камиле смягчи срок,медали не забрали,дай Бог.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antrrap
Камила, удачи! Она для меня одна из самых талантливых фигуристок. Хочется справедливости - пусть оправдают невиновных и накажут виновных. Надеюсь, на честность… Хотя если решение по Камиле будет негативным, то чувствую наше общество при любых доказательствах это не примет, дабы как всегда «враги хотят нас уничтожить». Чую очередные визги
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Очень переживаю за Ками.
Потому, что здесь речь пойдет не о ее виновности или невиновности, а о золоте америкосов. Честного решения не жду.
Но надежда теплится.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia_777
Ответ ta-tosha
Интересно, адвокаты придумали какую то вменяемую историю, чем сказки про дедушку и сивого бычка? Или судьи разрешат сделать из себя идиотов?
история со стаканом ничем не хуже , чем история про стероиды в бальзаме для губ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий