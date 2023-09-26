WADA о допинг-деле Валиевой: «Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах»

В WADA заявили, что хотят справедливого решения по допинг-делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) начинаются слушания по делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

В слушаниях примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев ( ), Российского антидопингового агентства ( ), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», – заявил представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

В случае дисквалификации и аннулирования последующих результатов может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Играх в Пекине, а также медалей внутренних соревнований прошлого сезона.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии