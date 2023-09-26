WADA о допинг-деле Валиевой: «Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах»
В WADA заявили, что хотят справедливого решения по допинг-делу Камилы Валиевой.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начинаются слушания по делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.
В слушаниях примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.
«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», – заявил представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.
В случае дисквалификации и аннулирования последующих результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Играх в Пекине, а также медалей внутренних соревнований прошлого сезона.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
Я жду решения суда на основании действующих законов и спортивных положений.
В деле Кокс защита приводила аргуметы что именно ТМЗ может попасть в организм случайно бытовым путем и через социальные контакты и контакты с близкими.
Про дедушку было обычное в этих делах предположение до и без расследования, оглашенное чиновником МОК. Защита Валиевой еще в Пекине протестовала и заявляла, что это не было конкретным аргументом.
НО достаточно опытным путем показать возможность этого или даже сослаться на аргументы защиты в деле Кокс, и возможно использовать как аргумент.
НО уже в начале именно из структур ВАДА произошел слив, и уже потом сославшись на этот слив, допустили огласку и запустили скандал с отменой награждения.
Очень интересно "а был ли дедушка" и смогут ли юристы склепать качественную позицию
Вероятно, Вас бы саму/самого рассмешила фраза "фурор американской команды по киданию клюшек".
Надеюсь, так оно и будет.
Желаю Камиле сохранить выигранные медали , так как Валиева в ОИ сезоне была вне конкуренции.