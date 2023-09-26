WADA о допинг-деле Валиевой: «Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах»

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Джеймс Фитцджеральд (WADA) Фигурное катание

В WADA заявили, что хотят справедливого решения по допинг-делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начинаются слушания по делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный. 

В слушаниях примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», – заявил представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

В случае дисквалификации и аннулирования последующих результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Играх в Пекине, а также медалей внутренних соревнований прошлого сезона.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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31 комментарий

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Angry_bear
Ну, я от души надеюсь, что факты нарушения сроков со стороны лаборатории и слива информации со стороны ВАДа ТАКЖЕ будут объективно оценены и приняты во внимание. Коли уж ВАДА декларирует "надежду на справедливый исход дела". До сей поры то складывалось четкое ощущение, что ВАДА в упор не видит других ФАКТОВ, чем те, которые должны исходя из их видения привести к распятию Камилы) как минимум.
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Маргарита В Сафронова
Ужн никому не интересно. Какая может быть справедливость там, где процветают подстава, подлог и двойные стандарты?
+17
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Сергей Лепехин
Все бы ничего если б не случаи с помадой, брошенной мамой в суп таблетки, сеном обписаном
+14
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ДИОНИС
Камила Валиева тоже хочет справедливого исхода дела, основанного на фактах!
+8
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Delirium
Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Чушь какая-то. Валиева с самого начала и по сей день никакого влияния на процесс разбирательства не имеет. Что ей теперь, ходить и каяться полтора года за то, как работают другие люди?
+9
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Olga.t
Все хотят справедливого решения по делу Камилы, проблема в том, что у сторон процесса разные представления о справедливости.
Я жду решения суда на основании действующих законов и спортивных положений.
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Alex1104
Ответ David Rigert
все верно пишите. страна-лгун,подставляющая своих спортсменов и не могущая их защитить должна быть наказана.
Чтож Вы свою неньку так не любите. А потом ноете, что и другие не любят.
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Док Аксель
Законность и справедливость в судебной практике не всегда идут в ногу...
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nadenki
Ответ Delirium
Чушь какая-то. Валиева с самого начала и по сей день никакого влияния на процесс разбирательства не имеет. Что ей теперь, ходить и каяться полтора года за то, как работают другие люди?
"поклонники" надеялись, что Ками в монастырь уйдёт. По крайней мере- сломается во всех смыслах
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Лакс
Ответ Ковид 07.10.52
Это как-то повлияло на факт приема запрещенного вещества и сказки про дедушку...
доказанного факта про ПРИЕМ нет - есть факт попадания в организм. И фактов именно ПРИЕМА не будет потому что есть факты чистых проб до и после и незначительности определенного количества.
В деле Кокс защита приводила аргуметы что именно ТМЗ может попасть в организм случайно бытовым путем и через социальные контакты и контакты с близкими.
Про дедушку было обычное в этих делах предположение до и без расследования, оглашенное чиновником МОК. Защита Валиевой еще в Пекине протестовала и заявляла, что это не было конкретным аргументом.
НО достаточно опытным путем показать возможность этого или даже сослаться на аргументы защиты в деле Кокс, и возможно использовать как аргумент.
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nadenki
Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Как она себя должна вести и что говорить ?
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Angry_bear
Ответ Ravnodushie
как нарушение сроков или слив информации влияет на наличие допинга в анализах?
Эти факты могут повлиять на решение о санкции, наличие допинга никто не отрицает. Если вы не в курсе, ВАДА требуют максимального срока дисквалификации для Камилы (и это при условиях множественных нарушений в отношении Камилы со стороны самой ВАДа и МОК, а также объема обнаруженного вещества в столь малых размерах, что это вполне могла быть искажение или ошибка оборудования) Я убеждена, что их требования несовместимы с понятием "справедливость и соразмерность" - как минимум. Как максимум, выглядит очень ..."не очень".
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Лакс
Ответ Ковид 07.10.52
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НИ фактов, ни тем более домыслов не должно было быть вплоть до оглашения вердикта ДАК в январе. И как это было даже в случаях взрослых спортсменов. Например, про положительную пробу и дело фигуристки сборной США Калаланг узнали только при её оправдании с решеним "отсутвие нарушения".
НО уже в начале именно из структур ВАДА произошел слив, и уже потом сославшись на этот слив, допустили огласку и запустили скандал с отменой награждения.
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Yamaha555
Ответ Ravnodushie
как нарушение сроков или слив информации влияет на наличие допинга в анализах?
Это влияет на золото в командном, если бы все пришло в срок вместо Камилы бы выступили Саша и Аня. А так это могло быть намеренной задержкой, чтобы подставить всю сборную. Ведь стало известно сразу после командного выступления, странное совпадение. Не за 2 дня, где успели бы заменить Камилу, не пару дней после где медали уже были бы вручены.
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Ravnodushie
Ответ Angry_bear
Ну, я от души надеюсь, что факты нарушения сроков со стороны лаборатории и слива информации со стороны ВАДа ТАКЖЕ будут объективно оценены и приняты во внимание. Коли уж ВАДА декларирует "надежду на справедливый исход дела". До сей поры то складывалось четкое ощущение, что ВАДА в упор не видит других ФАКТОВ, чем те, которые должны исходя из их видения привести к распятию Камилы) как минимум.
как нарушение сроков или слив информации влияет на наличие допинга в анализах?
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Lapo Elkann
Ответ Angry_bear
Ну, я от души надеюсь, что факты нарушения сроков со стороны лаборатории и слива информации со стороны ВАДа ТАКЖЕ будут объективно оценены и приняты во внимание. Коли уж ВАДА декларирует "надежду на справедливый исход дела". До сей поры то складывалось четкое ощущение, что ВАДА в упор не видит других ФАКТОВ, чем те, которые должны исходя из их видения привести к распятию Камилы) как минимум.
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Koulmann
Ответ ДИОНИС
Камила Валиева тоже хочет справедливого исхода дела, основанного на фактах!
Факт, что допинг был. Осталось лишь установить фактологию по его попаданию в организм спортсменки.
Очень интересно "а был ли дедушка" и смогут ли юристы склепать качественную позицию
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Amneris
Ответ Lapo Elkann
Мое мнение , внутри страны хотели подставить штаб и Валиеву , а ВАДА и МОК придержали ответ на пробу до нужного момента , чтобы не было фурора российской команды. в итоге такая спортивная трагедия. Желаю Камиле сохранить выигранные медали , так как Валиева в ОИ сезоне была вне конкуренции.
В общем-то, ФК - это нишевой и сугобо российский вид спорта, так что никакого фурора там априори быть не могло. Это не футбол/хоккей/баскетбол/теннис, на финалы которых прилетают royalty и президенты со всего мира, а болельщики раскупают билеты за год. Да что там, даже в России это вид спорта, который смотрят пенсионеры или бывшие фигуристы (единственно молодая кагорта болельщиков). И да, поэтому МОК периодически задумывается об исключении ФК из олимпийских дисциплин (наравне с сугобо снгшной художественной гимнастикой). Весь мир вообще другие соревнования смотрит во время Олимпиады, им "махания ногами девочек в стрингах" (не моя цитата!) неинтересны.

Вероятно, Вас бы саму/самого рассмешила фраза "фурор американской команды по киданию клюшек".
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Lapo Elkann
Ответ Александр Шульгин
Очень жаль конечно что слушания закрытые
Зато у нас 600 дней ваше открытое слушание.
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Андрей Балабаев
Ответ David Rigert
все верно пишите. страна-лгун,подставляющая своих спортсменов и не могущая их защитить должна быть наказана.
Причëм здесь украина?
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Ковид 07.10.52
Ответ Лакс
доказанного факта про ПРИЕМ нет - есть факт попадания в организм. И фактов именно ПРИЕМА не будет потому что есть факты чистых проб до и после и незначительности определенного количества. В деле Кокс защита приводила аргуметы что именно ТМЗ может попасть в организм случайно бытовым путем и через социальные контакты и контакты с близкими. Про дедушку было обычное в этих делах предположение до и без расследования, оглашенное чиновником МОК. Защита Валиевой еще в Пекине протестовала и заявляла, что это не было конкретным аргументом. НО достаточно опытным путем показать возможность этого или даже сослаться на аргументы защиты в деле Кокс, и возможно использовать как аргумент.
Ложь с дедушкой назвать обычным предположением - это блеск...Это типа, как со справкой у одного легкоатлета из поликлиники, которой вообще нет...На таких, как вы и держится допинговая система в стране...
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Oleg_MC
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
допингисту валиевой нужно раскаяться перед всеми и уйти из спорта с позором. с такими только так!)
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Amneris
Мы тоже хотим услышать реальные факты, а не ремейк двухлетних криков про ребенка и запад.
Надеюсь, так оно и будет.
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Lapo Elkann
Мое мнение , внутри страны хотели подставить штаб и Валиеву , а ВАДА и МОК придержали ответ на пробу до нужного момента , чтобы не было фурора российской команды. в итоге такая спортивная трагедия.
Желаю Камиле сохранить выигранные медали , так как Валиева в ОИ сезоне была вне конкуренции.
0
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Savarona25
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