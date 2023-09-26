Адвокат Добровинский: «Если бы я защищал интересы Валиевой, ссылался бы на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро»

Адвокат Александр Добровинский рассказал, как защищал бы Камилу Валиеву в суде.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) начались слушания по делу фигуристки.

«Если бы я защищал интересы Валиевой в суде, то занял бы совершенно иную позицию. Я бы ссылался на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро.

Во‑вторых, с помощью специалистов можно доказать, что она не сыграла никакой роли в достижении спортивного результата. Достаточно привлечь квалифицированные химические лаборатории, которые могут провести соответствующие исследования.

Кроме того, нужно было еще давно подать в WADA требование признать отсутствие влияние микродоз триметадизина на спортивные результаты», – сказал Добровинский.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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