Адвокат Добровинский: «Если бы я защищал интересы Валиевой, ссылался бы на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро»

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Камила Валиева Александр Добровинский Фигурное катание

Адвокат Александр Добровинский рассказал, как защищал бы Камилу Валиеву в суде.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались слушания по делу фигуристки.

«Если бы я защищал интересы Валиевой в суде, то занял бы совершенно иную позицию. Я бы ссылался на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро.

Во‑вторых, с помощью специалистов можно доказать, что она не сыграла никакой роли в достижении спортивного результата. Достаточно привлечь квалифицированные химические лаборатории, которые могут провести соответствующие исследования.

Кроме того, нужно было еще давно подать в WADA требование признать отсутствие влияние микродоз триметадизина на спортивные результаты», – сказал Добровинский.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках

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18 комментариев

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Andreir888
Специалист по звёздно-скандальным делам подогнал экспертное заключение, ничего не соображая в спортивной юриспруденции!
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David Rigert
таких ряженых адвокатов,как добровинский, воспринимают в международной юриспруденции так же,как и ряженых кадыровских солдат воспринимают военные всего мира. то есть,как тиктокеров внутреннего потребления. он может делать умное лицо, говорить заученными штампами,напялив дурацкую клоунскую бабочку,только у Малахова для подсадных зрителей.
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Alexander Poljakov
и даже похмелья не было. - заявил адвокат
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Kareglazaya
Просто пришел бы и сказал: "Чуть-чуть не считается")))
Как хорошо, что этот персонаж работает только с шоу-бизнесом. Вот пусть там и продолжает работать.
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ДИОНИС
Как хорошо, что Добровинский не является адвокатом Валиевой!
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Док Аксель
Хватит на Добровинского звездунов из шоу бизнеса и ТВ шоу для его тщеславия.
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Amneris
Тут что-то комментировать - только портить!
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AllaS
Адвокат этот четко не из среды спортивных юристов, эдакое светское представление допинг-дела .
Пловчиха Мэдисон Кокс за следы в пробе ТМЗ в 21 раз меньшие дошла до КАС и срок скостили , получила полгода дисквала , доказав через какой БАД она его получила.
Потому что в спортивных допинг- делах , нет понятия презумпции невиновности от чего отталкивается по привычке Добровинский . Есть положительная проба и спортсмен виновен и он должен доказать свою невиновность . А светский адвокат привык оппонировать прокурору, который доказывает виновность , а он защищает клиента.
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Wiley Fox
Настолько маленькая доза, что Россия даже не настаивала на вскрытии пробы В
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Алексей Токарев
Он и не влияет никак на здоровых людей. Он помогает только людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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La Gushka
Добравинский НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ В ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ, а в калашный ряд лезет...
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Katerina Sunny
Доза допинга- неважно сколько, остаётся допингом.
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Vladimir Arutin
Ответ Алексей Токарев
Её вскрыли.
Откуда у вас такая информация ?
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Алексей Токарев
Ответ Vladimir Arutin
Откуда у вас такая информация ?
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/smi-doping-proba-b-valievoj-dala-polozhitelnyj-rezultat/
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