Адвокат Добровинский: «Если бы я защищал интересы Валиевой, ссылался бы на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро»
Адвокат Александр Добровинский рассказал, как защищал бы Камилу Валиеву в суде.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались слушания по делу фигуристки.
«Если бы я защищал интересы Валиевой в суде, то занял бы совершенно иную позицию. Я бы ссылался на то, что доза допинга была настолько минимальной, что выветрилась очень быстро.
Во‑вторых, с помощью специалистов можно доказать, что она не сыграла никакой роли в достижении спортивного результата. Достаточно привлечь квалифицированные химические лаборатории, которые могут провести соответствующие исследования.
Кроме того, нужно было еще давно подать в WADA требование признать отсутствие влияние микродоз триметадизина на спортивные результаты», – сказал Добровинский.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
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Как хорошо, что этот персонаж работает только с шоу-бизнесом. Вот пусть там и продолжает работать.
Пловчиха Мэдисон Кокс за следы в пробе ТМЗ в 21 раз меньшие дошла до КАС и срок скостили , получила полгода дисквала , доказав через какой БАД она его получила.
Потому что в спортивных допинг- делах , нет понятия презумпции невиновности от чего отталкивается по привычке Добровинский . Есть положительная проба и спортсмен виновен и он должен доказать свою невиновность . А светский адвокат привык оппонировать прокурору, который доказывает виновность , а он защищает клиента.