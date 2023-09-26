Дюамель поддержала Чжоу: «Молодец, что встаешь на защиту спортсменов. Чиновники проявляют неуважение к фигуристам США и Японии»

Меган Дюамель поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу.

обвинил Международный олимпийский комитет, Спортивный арбитражный суд (CAS) и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Молодец, Винсент, что встаешь на защиту спортсменов.

Спорт высших достижений не может существовать без спортсменов. А чиновники высмеивают этот спорт и проявляют неуважение к фигуристам сборных США и Японии, которым пришлось покинуть Олимпийские игры без того самого олимпийского момента», – написала двукратная чемпионка мира.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы