Дюамель поддержала Чжоу: «Молодец, что встаешь на защиту спортсменов. Чиновники проявляют неуважение к фигуристам США и Японии»

Теги сборная России допинг сборная США Олимпиада-2022 Меган Дюамель Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Меган Дюамель поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу.

Чжоу обвинил Международный олимпийский комитет, Спортивный арбитражный суд (CAS) и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». 

«Молодец, Винсент, что встаешь на защиту спортсменов.

Спорт высших достижений не может существовать без спортсменов. А чиновники высмеивают этот спорт и проявляют неуважение к фигуристам сборных США и Японии, которым пришлось покинуть Олимпийские игры без того самого олимпийского момента», – написала двукратная чемпионка мира. 

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

18 комментариев

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Raduga
Мы скучали, Дюамель)))
+17
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Александра Волкова
Биба и Боба
+9
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Andreir888
Кукушка хвалит петуха! (с)🤣
+8
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Gemma157
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Ну Дюамель уж точно не могла пройти мимо. Я даже удивлена что она так поздно прибежала 😆
+7
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Defender64
Так и знал, что эта тоже вылезет.
+7
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Olya Ru
Ну кто бы сомневался))))
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Lapo Elkann
Ответ несахар
а вот и дюамель) любимица поклонников тутберидзе) на спортсе по ней так соскучились)
Ну любовь не односторонняя, можно сказать, что Дюамель любит Тутберидзе еще больше .
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ДИОНИС
Ну, куда же без этой Дюамель! Мы все уже заждались её!
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Ева Винер
кто бы сомневался, что она снова ядом прыснет 😏
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N-fox
Он не встает на защиту спортсменов, как выяснилось, он вовремя не рассказал о том, что он точно (!) знает, что у нас многие допинг принимают. То есть скрывал данные.
Или все таки не точно, а просто медальку американцам хочется?)
+2
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Elena Savanuk
Ответ Gemma157
Ну Дюамель уж точно не могла пройти мимо. Я даже удивлена что она так поздно прибежала 😆
Семья, двое детей.. Вот и припозднилась слегка ;)
+2
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несахар
а вот и дюамель) любимица поклонников тутберидзе)
на спортсе по ней так соскучились)
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Olya Ru
Ладно эта чего то в спорте добилась, и то как то перекрываются все заслуги за ее язык! А у Винсента если только единственный и последний вариант стать олимпийским «чемпионом» , вот и накидывает!!
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Док Аксель
Собираются " защитнички" справедливости из-за океана.
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polinarmax
вспомнишь лучик, вот и солнышко))
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Alla Belova
Кто мы сомневался))
Малость даже затормозила с поддержкой))
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