Илья Авербух: «Валиева и Дмитриенко в «Ледниковом периоде» – почему нет? Давно была идея, чтобы выступали только одиночницы со звездами»

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Хореограф, продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что допускает в шоу участие Камилы Валиевой в паре с певцом Ваней Дмитриенко. 

– Можно вам предложить пару? Ваню Дмитриенко и Камилу Валиеву показывает вместе даже Первый канал. Хороший бы был дуэт.

– Почему нет? Вообще уверен, ребята бы смотрелись, Камила блестяще бы выглядела, ей было бы очень интересно в проекте, она одареннейшая, чувствует музыку потрясающе, она с радостью бы прокаталась.

Одна из идей давно была – выступают только одиночницы со звездами. Это было бы здорово. И шорт-лист есть, конечно. И та же Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лена Радионова давно просится.

Лиза Туктамышева с удовольствием отзывается о «Леднике», о выходе на лед в нем. Аня Щербакова. Все девчонки в парах, только одиночницы. Со звездами или хоккеистами.

Такой проект тоже был когда-то в Канаде. Развитие всегда может быть. Но это все сослагательное наклонение.

И мы ни в коей мере не противопоставляем себя любительскому фигурному катанию, мы идем за ним. В первую очередь это спорт, выступления, титулы, медали, сражение за родину, а «Ледниковый» – фабрика творчества. Он идет за спортом, – сказал Авербух. 

Кадр дня: Валиева и Дмитриенко держатся за руки в Казани. Еще одна пара в фигурке?

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