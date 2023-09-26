Тарасова о словах Вяльбе: «Почему она решила отправить трансгендеров к нам? Это не ее забота, пусть решает свои задачи»

Теги Татьяна Тарасова Елена Вяльбе ЛГБТ Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Елены Вяльбе о трансгендерах в спорте.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание». 

«Почему она решила отправить трансгендеров к нам? Это пока не решенный вопрос, и раньше времени его решать не надо.

Тем более это не забота Вяльбе, она пусть решает свои задачи», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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11 комментариев

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FireManF10
Тарасова права, не тем Вяльбе занимается сейчас
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Iomov
Ну всё! Ща из-за трансов переругаются! 😂😂😂😂
+4
-1
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marcusdi
ну трансгендеров то куда теперь, обратно отправлять?
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-2
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opty
Блин , порой создается ощущение, что одна нейросеть берет интервью у другой нейросети , по поводу сгененрированного третьей нейросетью высказывания
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Грязный лютик
У меня на складе зависло 200 трансгендеров! И ещё 1000 на подходе. Куда отправлять?
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Barsa! bolshe chem klub
😅😅
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Andreir888
Бедные трансы! Гоняют их уважаемые люди туда-сюда! Куды крестьянину податься!?))
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Russia_the_best
Классический жабогадюкинг.
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Yasenka
Смеюсь в голос. О боже, товарищи. Больше поводов нет зацепиться)) но Вяльбе конечно «молодец»)
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