Тарасова о словах Вяльбе: «Почему она решила отправить трансгендеров к нам? Это не ее забота, пусть решает свои задачи»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Елены Вяльбе о трансгендерах в спорте.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание».

«Почему она решила отправить трансгендеров к нам? Это пока не решенный вопрос, и раньше времени его решать не надо.

Тем более это не забота Вяльбе, она пусть решает свои задачи», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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